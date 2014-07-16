Čiščenje teras

Največja moč – visokotlačni čistilniki Kärcher

Naprave iz linije K 7 nudijo številne prefinjene detajle pri opremi, na primer kljuko za kabel in praktično navijalo za cev ali gumijasto visokotlačno cev, ki močno olajšajo odstranjevanje tudi bolj trdovratne umazanije.

Vsak lastnik hiše in vrta, ki je že kdaj hotel oprati plošče na vrtni poti, pozna omejeno in šibko moč čiščenja vrtne cevi.

Visokotlačni čistilnik ima v primerjavi z vrtno cevjo veliko večjo moč. Lahko ga uporabite za čiščenje avtomobila, vrtnih poti, obraščenih z mahom, teras, žaluzij, umazanih smetnjakov, čolnov ... Vse je hitro in z lahkoto čisto.

Tudi trdovratnejša umazanija nima nobene možnosti, kadar jo čistimo z visokim tlakom.

Za optimalno in nežno čiščenje večjih površin poskrbi talna šoba za terase T-Racer: zaradi inovativne kombinacije višinsko nastavljivih propelerjev z dvema visokotlačnima šobama nastane učinek, zaradi katerega T-Racer lebdi nad tlemi.

Moč čiščenja je tako večja in s šobo dosežete enakomerno očiščeno površino. Ohišje zaustavi praktično vsako kapljico vode in tako prepreči, da bi voda brizgala v vas ali stene.