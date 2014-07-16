Akumulatorski čistilnik oken – zabavno čiščenje oken

Zagotovo obstajajo boljši načini preživljanja časa kot dolgotrajno čiščenje za štirimi stenami. Zato Kärcher nudi popolno rešitev za čiščenje oken: akumulatorski čistilnik oken VW 2 plus ne kaplja in ne pušča sledi. Prihrani vam veliko časa, poleg tega pa je primeren tudi za čiščenje drugih gladkih površin.

Čistilnik WV 2 plus je udoben za delo, zaradi odsesavanja voda ne kaplja, čiščenje pa je veliko hitrejše – z originalnim kompletom akumulatorskega čistilnika oken Kärcher bodo okna v hipu sijoča in čista brez prog.