Oskrba gospodinjstva z vodo
Črpalke za oskrbo gospodinjstva z vodo
Za povsem samodejno oskrbo z vodo v hiši, npr. za pralni stroj, splakovanje stranišča in priključke za zalivanje vrta. Črpalke se po potrebi vključijo in izključijo samodejno. Modeli eco!logic imajo funkcijo stanja pripravljenosti s porabo 0 W, kar zmanjša porabo elektrike. Prijazno do denarnice in okolja.
Ekološka in smiselna poraba vode.
Kärcherjeve hišne in vrtne črpalke BP Home & Garden občutno pripomorejo k varčni porabi vode. Z njihovo pomočjo lahko udobno, okolju prijazno in učinkovito poskrbite za dovod vode do stranišča, pralnega stroja in vrtne pipe za vodo.
Ustrezne naprave in dodatna oprema
Črpalka eco!ogic
Idealna za varčno uporabo alternativnih virov vode.
Predfilter za črpalko
Za zaščito črpalke pred grobimi delci umazanije ali peskom
Sesalna garnitura
Spiralna cev s sesalnim filtrom in zaščito pred povratnim tokom
Črpalka za hišo in vrt
Idealna za uporabo alternativnih virov vode.