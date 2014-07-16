Oskrba gospodinjstva z vodo

Črpalke za oskrbo gospodinjstva z vodo

Za povsem samodejno oskrbo z vodo v hiši, npr. za pralni stroj, splakovanje stranišča in priključke za zalivanje vrta. Črpalke se po potrebi vključijo in izključijo samodejno. Modeli eco!logic imajo funkcijo stanja pripravljenosti s porabo 0 W, kar zmanjša porabo elektrike. Prijazno do denarnice in okolja.

Ekološka in smiselna poraba vode.

Kärcherjeve hišne in vrtne črpalke BP Home & Garden občutno pripomorejo k varčni porabi vode. Z njihovo pomočjo lahko udobno, okolju prijazno in učinkovito poskrbite za dovod vode do stranišča, pralnega stroja in vrtne pipe za vodo.