Oskrba gospodinjstva z vodo

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Črpalke za oskrbo gospodinjstva z vodo

Za povsem samodejno oskrbo z vodo v hiši, npr. za pralni stroj, splakovanje stranišča in priključke za zalivanje vrta. Črpalke se po potrebi vključijo in izključijo samodejno. Modeli eco!logic imajo funkcijo stanja pripravljenosti s porabo 0 W, kar zmanjša porabo elektrike. Prijazno do denarnice in okolja.

Ekološka in smiselna poraba vode.

Kärcherjeve hišne in vrtne črpalke BP Home & Garden občutno pripomorejo k varčni porabi vode. Z njihovo pomočjo lahko udobno, okolju prijazno in učinkovito poskrbite za dovod vode do stranišča, pralnega stroja in vrtne pipe za vodo.

Ustrezne naprave in dodatna oprema

Črpalka eco!ogic

Idealna za varčno uporabo alternativnih virov vode.

Predfilter za črpalko

Za zaščito črpalke pred grobimi delci umazanije ali peskom

Sesalna garnitura

Spiralna cev s sesalnim filtrom in zaščito pred povratnim tokom

Črpalka za hišo in vrt

Idealna za uporabo alternativnih virov vode.