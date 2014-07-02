Komplet sesalne cevi, 7 m
Spiralna cev, ki je odporna na vakuum, v celoti pripravljena na priklop, s sesalnim filtrom in blokado povratnega toka za vrtne črpalke, za hišne avtomate za vodo in vodovode. Idealna tudi kot podaljšek sesalne cevi.
Spiralna cev, ki je odporna na vakuum, je pripravljena na priklop, s premerom 1" in z dolžino 7 m za sesanje in prečrpavanje vode. S sesalnim filtrom in blokado povratnega toka za priklop na sesalno stran vrtnih črpalk, hišnih avtomatov za vodo in hišnega vodovoda za oskrbo gospodinjstva z vodo. Idealna za preprečevanje odtekanja že prečrpane vode nazaj. Za skrajšanje časa sesanja ob ponovnem vklopu. Uporabna je tudi kot podaljšek sesalne cevi. Za zgoraj navedene črpalke, ki so opremljene z G1 priključnim navojem (33,3 mm).
Značilnosti in prednosti
Spiralna cev, odporna na vakuum, pripravljena za priklop, s sesalnim filtrom in blokado povratnega toka.
- Nameščeno na črpalki za enostavno in udobno črpanje vode
Specifikacije
Tehnični podatki
|Dolžina (m)
|7
|Premer
|3/4″
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|1,42
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|1,265
|Mere (D × Š × V) (mm)
|500 x 400 x 80
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Področja uporabe
- Sesanje zalog vode npr. iz cistern, cistern za deževnico, raznih drugih virov ipd.