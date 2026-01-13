Vrtna črpalka BP 3 Garden Set Plus
BP 3 Garden Set Plus je zahvaljujoč kompletu sesalne in vrtne cevi nemudoma pripravljen na uporabo. Vrtna črpalka z dolgo življenjsko dobo je idealna za zalivanje z vodo iz sodov/cistern.
Takoj pripravljeno za uporabo: komplet vrtne črpalke »BP 3 Garden Set Plus« s 3,5 m spiralne cevi vključno s filtrom in povratnim ventilom (priključni navoj G1'', 3/4'' premera) in kompletom vrtne cevi, vključno z 20 m Kärcherjeve PrimoFlex cevi (1/2 premera), je idealen za zalivanje vrta z deževnico iz sodov ali cistern. V kompletu cevi za vrt so vključeni razpršilka, spojke in priključek za pipo. Robustna črpalka je lahka in jo lahko enostavno prenašate s pomočjo ergonomsko oblikovanega ročaja. Kärcherjeve črpalke za vrt ne potrebujejo vzdrževanja, priklopite jih lahko brez uporabe orodja in jih lahko s pomočjo velikega nožnega stikala udobno vklopite in izklopite, ne da bi pri tem obremenjevali hrbet. Kakovostni materiali obljubljajo dolgo življenjsko dobo. Poleg tega vam Kärcher nudi podaljšanje garancijske dobe na 5 let. S pomočjo elektonskega tlačnega stikala lahko BP 3 Garden opremite s funkcijo samodejnega zagona/zaustavitve - še več udobja pri zalivanju vrta ali pri oskrbi z vodo.
Značilnosti in prednosti
Trpežno in z dolgo življenjsko doboKärcher vam nudi podaljšanje garancijske dobe na 5 let.
Udobno nožno stikaloUdoben vklop in izklop, pri katerem vas ne bo bolel hrbet.
Pripravljeno za uporaboVključno s kompletom spiralne in vrtne cevi, pripravljeno na priklop in takojšnjo uporabo.
Optimalno sesanje
- Kakovostna črpalka črpa vodo iz globine 8 m, npr. iz cisterne.
Optimirani priključki
- Odlično premišljen sistem tesnjenja omogoča priklop črpalke brez uporabe orodja.
Ergonomsko držalo
- Udobno rokovanje in lahek transport.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Nazivna poraba moči (W)
|800
|Maks. količina pretoka (l/h)
|< 3500
|Vodja dostave (m)
|40
|Tlak (bar)
|max. 4
|Višina sesanja (m)
|8
|Temperatura pretoka (°C)
|max. 35
|Priključni navoj
|G1
|Priključni kabel (m)
|1,5
|Napetost (V)
|230 - 240
|Frekvenca (Hz)
|50
|Barva
|Rumena
|Teža brez dodatkov (Kg)
|8,11
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|12,78
|Mere (D × Š × V) (mm)
|220 x 405 x 260
Obseg dobave
- Priključni adapter za črpalke G1
- Vklj. s kompletom cevi za zalivanje vrta
Oprema
- Optimiran nastavek za priklop
- Udobno nožno stikalo
- Ergonomski ročaj
Video posnetki
Dodatna oprema
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.