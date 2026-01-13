Vrtna črpalka BP 3 Garden Set Plus

BP 3 Garden Set Plus je zahvaljujoč kompletu sesalne in vrtne cevi nemudoma pripravljen na uporabo. Vrtna črpalka z dolgo življenjsko dobo je idealna za zalivanje z vodo iz sodov/cistern.

Takoj pripravljeno za uporabo: komplet vrtne črpalke »BP 3 Garden Set Plus« s 3,5 m spiralne cevi vključno s filtrom in povratnim ventilom (priključni navoj G1'', 3/4'' premera) in kompletom vrtne cevi, vključno z 20 m Kärcherjeve PrimoFlex cevi (1/2 premera), je idealen za zalivanje vrta z deževnico iz sodov ali cistern. V kompletu cevi za vrt so vključeni razpršilka, spojke in priključek za pipo. Robustna črpalka je lahka in jo lahko enostavno prenašate s pomočjo ergonomsko oblikovanega ročaja. Kärcherjeve črpalke za vrt ne potrebujejo vzdrževanja, priklopite jih lahko brez uporabe orodja in jih lahko s pomočjo velikega nožnega stikala udobno vklopite in izklopite, ne da bi pri tem obremenjevali hrbet. Kakovostni materiali obljubljajo dolgo življenjsko dobo. Poleg tega vam Kärcher nudi podaljšanje garancijske dobe na 5 let. S pomočjo elektonskega tlačnega stikala lahko BP 3 Garden opremite s funkcijo samodejnega zagona/zaustavitve - še več udobja pri zalivanju vrta ali pri oskrbi z vodo.

Značilnosti in prednosti
Vrtna črpalka BP 3 Garden Set Plus: Trpežno in z dolgo življenjsko dobo
Trpežno in z dolgo življenjsko dobo
Kärcher vam nudi podaljšanje garancijske dobe na 5 let.
Vrtna črpalka BP 3 Garden Set Plus: Udobno nožno stikalo
Udobno nožno stikalo
Udoben vklop in izklop, pri katerem vas ne bo bolel hrbet.
Vrtna črpalka BP 3 Garden Set Plus: Pripravljeno za uporabo
Pripravljeno za uporabo
Vključno s kompletom spiralne in vrtne cevi, pripravljeno na priklop in takojšnjo uporabo.
Optimalno sesanje
  • Kakovostna črpalka črpa vodo iz globine 8 m, npr. iz cisterne.
Optimirani priključki
  • Odlično premišljen sistem tesnjenja omogoča priklop črpalke brez uporabe orodja.
Ergonomsko držalo
  • Udobno rokovanje in lahek transport.
Specifikacije

Tehnični podatki

Nazivna poraba moči (W) 800
Maks. količina pretoka (l/h) < 3500
Vodja dostave (m) 40
Tlak (bar) max. 4
Višina sesanja (m) 8
Temperatura pretoka (°C) max. 35
Priključni navoj G1
Priključni kabel (m) 1,5
Napetost (V) 230 - 240
Frekvenca (Hz) 50
Barva Rumena
Teža brez dodatkov (Kg) 8,11
Teža vključno z embalažo (Kg) 12,78
Mere (D × Š × V) (mm) 220 x 405 x 260

Obseg dobave

  • Priključni adapter za črpalke G1
  • Vklj. s kompletom cevi za zalivanje vrta

Oprema

  • Optimiran nastavek za priklop
  • Udobno nožno stikalo
  • Ergonomski ročaj
Vrtna črpalka BP 3 Garden Set Plus

Dodatna oprema
