Takoj pripravljeno za uporabo: komplet vrtne črpalke »BP 3 Garden Set Plus« s 3,5 m spiralne cevi vključno s filtrom in povratnim ventilom (priključni navoj G1'', 3/4'' premera) in kompletom vrtne cevi, vključno z 20 m Kärcherjeve PrimoFlex cevi (1/2 premera), je idealen za zalivanje vrta z deževnico iz sodov ali cistern. V kompletu cevi za vrt so vključeni razpršilka, spojke in priključek za pipo. Robustna črpalka je lahka in jo lahko enostavno prenašate s pomočjo ergonomsko oblikovanega ročaja. Kärcherjeve črpalke za vrt ne potrebujejo vzdrževanja, priklopite jih lahko brez uporabe orodja in jih lahko s pomočjo velikega nožnega stikala udobno vklopite in izklopite, ne da bi pri tem obremenjevali hrbet. Kakovostni materiali obljubljajo dolgo življenjsko dobo. Poleg tega vam Kärcher nudi podaljšanje garancijske dobe na 5 let. S pomočjo elektonskega tlačnega stikala lahko BP 3 Garden opremite s funkcijo samodejnega zagona/zaustavitve - še več udobja pri zalivanju vrta ali pri oskrbi z vodo.