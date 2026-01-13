Ko gre za zalivanje, oskrbo pralnega stroja ali stranišča – Kärcherjeva kakovostna črpalka BP 3 Home & Garden je idealna za uporabo drugih virov porabne vode (npr. deževnice iz cistern). Zahvaljujoč samodejni funkciji vklopa/zaustavitve se črpalka za samodejno vklopi – in kasneje tudi izklopi. Najvišja mera zaščite: s funkcijo zaščite črpalke pred suhim tekom v primeru težav se črpalka izklopi in prikaže se sporočilo o napaki. Zmogljiva črpalka ne potrebuje vzdrževanja in vas bo prepričala s stalnim tlakom vode za optimalno zalivanje vrta. Vgrajeno nožno stikalo, dva izhoda za vodo za istočasno delovanje dveh priključnih naprav ter gumijasto podnožje, ki blaži hrup, so lastnosti, ki vas bodo prepričale o udobju. Serijsko vgrajen predfilter in povratni ventil zagotavljata zanesljivo delovanje črpalke. Kakovostni materiali obljubljajo dolgo življenjsko dobo. Možno je podaljašnje garancijske dobe na 5 let.