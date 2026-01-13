Home & Garden črpalka BP 3 Home & Garden
Zmogljiva črpalka za hišo in vrt BP 3 Home & Garden z dolgo življenjsko dobo je idealna rešitev za zalivanje vrta oz. oskrbo z vodo, npr. z deževnico.
Ko gre za zalivanje, oskrbo pralnega stroja ali stranišča – Kärcherjeva kakovostna črpalka BP 3 Home & Garden je idealna za uporabo drugih virov porabne vode (npr. deževnice iz cistern). Zahvaljujoč samodejni funkciji vklopa/zaustavitve se črpalka za samodejno vklopi – in kasneje tudi izklopi. Najvišja mera zaščite: s funkcijo zaščite črpalke pred suhim tekom v primeru težav se črpalka izklopi in prikaže se sporočilo o napaki. Zmogljiva črpalka ne potrebuje vzdrževanja in vas bo prepričala s stalnim tlakom vode za optimalno zalivanje vrta. Vgrajeno nožno stikalo, dva izhoda za vodo za istočasno delovanje dveh priključnih naprav ter gumijasto podnožje, ki blaži hrup, so lastnosti, ki vas bodo prepričale o udobju. Serijsko vgrajen predfilter in povratni ventil zagotavljata zanesljivo delovanje črpalke. Kakovostni materiali obljubljajo dolgo življenjsko dobo. Možno je podaljašnje garancijske dobe na 5 let.
Značilnosti in prednosti
Udobno doma in na vrtuZanesljiva oskrba hiše ter zalivanje vrta s konstantnim tlakom.
Zmogljivo in z dolgo življenjsko doboSerijsko opremljeno s predfiltrom, povratnim ventilom in varovalko suhega teka
Avtomatika za zagon/izklopČrpalka se glede na potrebe samodejno zažene in zaustavi.
Optimalno sesanje
- Kakovostna črpalka črpa vodo iz globine 8 m, npr. iz cisterne.
Prikaz motenj
- V primeru motenj se prikaže sporočilo o napaki pri sesanju ali tlaku.
Dva izhoda za vodo
- Večnamenska raba: npr. za zalivanje trave z razpršilnikom in istočasno ročno zalivanje z vrtno zalivalko.
Prilagodljiv T nastavek za priklop
- Prilagodljiva montaža za optimalno usmeritev priklopljenih cevi.
Udobno nožno stikalo
- Udoben vklop in izklop, pri katerem vas ne bo bolel hrbet.
Ergonomsko držalo
- Udobno rokovanje in lahek transport.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Nazivna poraba moči (W)
|800
|Maks. količina pretoka (l/h)
|< 3300
|Vodja dostave (m)
|40
|Tlak (bar)
|max. 4
|Višina sesanja (m)
|8
|Temperatura pretoka (°C)
|max. 35
|Priključni navoj
|G1
|Priključni kabel (m)
|1,85
|Napetost (V)
|230 - 240
|Frekvenca (Hz)
|50
|Barva
|Rumena
|Teža brez dodatkov (Kg)
|10,19
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|11,833
|Mere (D × Š × V) (mm)
|230 x 540 x 373
Obseg dobave
- Priključni adapter za črpalke G1
Oprema
- Optimiran nastavek za priklop
- Udobno nožno stikalo
- Funkcija avtomatskega zagona/zaustavitve
- Vklj. s predfiltrom in povratnim ventilom
- Zaščita pred suhim zagonom
- Velik nastavek za polnjenje
- Ergonomski ročaj
- Shranjevanje kabla
- Prikaz motenj
- Dva izhoda za vodo
- Vrtljive, gumijaste noge, ki ne povzročajo hrupa
Video posnetki
Področja uporabe
- Za zalivanje vrtov iz zbiralnika deževnice, cistern ali vodnjakov, npr. s škropljenjem.
- Za oskrbo sanitarne vode v straniščih in pralnih strojih.
Dodatna oprema
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.