Zalivanje vrta s stalnim tlakom vode, oskrba pralnega stroja ali stranišča: kakovostna črpalka BP 5 Home & Garden z dolgo življenjsko dobo, ki ne zahteva vzdrževanja, je idealna za uporabo drugih vodnih virov za oskrbo s porabno vodo. Zahvaljujoč samodejni funkciji vklopa/zaustavitve se BP 5 Home & Garden samodejno vklopi – in kasneje tudi izklopi. V nujnih primerih zaščita pred suhim tekom črpalko izklopi, prikaže se sporočilo o napaki. 4-stopenjsko delovanje vas bo prepričalo z visoko zmogljiovstjo, učinkovitostjo in mirnim tekom. Pri enaki količini pretoka potrebuje BP 5 Home & Garden manj moči motorja kot običajne Jet-črpalke – prihranek energije: ca. 30 %. Značilnostim udobja kot so vgrajeno nožno stikalo, 2 izhoda za vodo za istočasno delovanje dveh priključnih naprav in gumijasto podnožje, ki znižuje hrup, se pridružujejo varnostne lastnosti, kot sta serijski predfilter in vgrajen povratni ventil, ki omogoča zanesljivo delovanje. Kärcher vam nudi podaljšanje garancijske dobe na 5 let.