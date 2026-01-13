Home & Garden črpalka BP 5 Home & Garden
Črpalka BP 5 Home & Garden z dolgo življenjsko dobo z učinkovitim 4-stopenjskim delovanjem za zalivanje vrta & oskrbo hiše z vodo (npr. z deževnico). Udobna, zmogljiva, zanesljiva!
Zalivanje vrta s stalnim tlakom vode, oskrba pralnega stroja ali stranišča: kakovostna črpalka BP 5 Home & Garden z dolgo življenjsko dobo, ki ne zahteva vzdrževanja, je idealna za uporabo drugih vodnih virov za oskrbo s porabno vodo. Zahvaljujoč samodejni funkciji vklopa/zaustavitve se BP 5 Home & Garden samodejno vklopi – in kasneje tudi izklopi. V nujnih primerih zaščita pred suhim tekom črpalko izklopi, prikaže se sporočilo o napaki. 4-stopenjsko delovanje vas bo prepričalo z visoko zmogljiovstjo, učinkovitostjo in mirnim tekom. Pri enaki količini pretoka potrebuje BP 5 Home & Garden manj moči motorja kot običajne Jet-črpalke – prihranek energije: ca. 30 %. Značilnostim udobja kot so vgrajeno nožno stikalo, 2 izhoda za vodo za istočasno delovanje dveh priključnih naprav in gumijasto podnožje, ki znižuje hrup, se pridružujejo varnostne lastnosti, kot sta serijski predfilter in vgrajen povratni ventil, ki omogoča zanesljivo delovanje. Kärcher vam nudi podaljšanje garancijske dobe na 5 let.
Značilnosti in prednosti
Udobno doma in na vrtu
- Zanesljiva oskrba hiše ter zalivanje vrta s konstantnim tlakom.
Zmogljivo in z dolgo življenjsko dobo
- Serijsko opremljeno s predfiltrom, povratnim ventilom in varovalko suhega teka
Večstopenjsko črpalno gonilo
- Visoka energetska učinkovitost in občutno tišje delovanje.
Avtomatika za zagon/izklop
- Črpalka se glede na potrebe samodejno zažene in zaustavi.
Optimalno sesanje
- Kakovostna črpalka črpa vodo iz globine 8 m, npr. iz cisterne.
Prikaz motenj
- V primeru motenj se prikaže sporočilo o napaki pri sesanju ali tlaku.
Dva izhoda za vodo
- Večnamenska raba: npr. za zalivanje trave z razpršilnikom in istočasno ročno zalivanje z vrtno zalivalko.
Prilagodljiv T nastavek za priklop
- Prilagodljiva montaža za optimalno usmeritev priklopljenih cevi.
Udobno nožno stikalo
- Udoben vklop in izklop, pri katerem vas ne bo bolel hrbet.
Ergonomsko držalo
- Udobno rokovanje in lahek transport.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Nazivna poraba moči (W)
|1000
|Maks. količina pretoka (l/h)
|< 6000
|Vodja dostave (m)
|48
|Tlak (bar)
|max. 4,8
|Višina sesanja (m)
|8
|Temperatura pretoka (°C)
|max. 35
|Priključni navoj
|G1
|Priključni kabel (m)
|1,85
|Napetost (V)
|230 - 240
|Frekvenca (Hz)
|50
|Barva
|Rumena
|Teža brez dodatkov (Kg)
|12,69
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|15,6
|Mere (D × Š × V) (mm)
|230 x 540 x 373
Obseg dobave
- Priključni adapter za črpalke G1
Oprema
- Optimiran nastavek za priklop
- Udobno nožno stikalo
- Funkcija avtomatskega zagona/zaustavitve
- Vklj. s predfiltrom in povratnim ventilom
- Zaščita pred suhim zagonom
- Velik nastavek za polnjenje
- Ergonomski ročaj
- Shranjevanje kabla
- Prikaz motenj
- Dva izhoda za vodo
- Vrtljive, gumijaste noge, ki ne povzročajo hrupa
Področja uporabe
- Za zalivanje vrtov iz zbiralnika deževnice, cistern ali vodnjakov, npr. s škropljenjem.
- Za oskrbo sanitarne vode v straniščih in pralnih strojih.
