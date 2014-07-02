Predfilter za vse dobavljive vrtne črpalke, hišne avtomate za vodo, hišne vodovode - še posebej za naprave brez vgrajenega filtra s pretokom do 6.000 l/h. Predfilter učinkovito ščiti črpalko pred grobimi delci umazanije ali pred peskom in tako podaljšuje njeno življenjsko dobo. Vložek filtra lahko vzamete iz filtra in ga očistite. Velikost mrežice finega filtra znaša 250µm (0,25mm). Predfilter je primeren za zgoraj navedene črpalke, ki so opremljene z G1 priključnim navojem (33,3 mm).