Čiščenje cevi

Čiščenje cevi – Kärcherjev inovativni sistem

Včasih se zamaši samo odtok, lahko pa tudi celotna cev. V tem primeru gospodinjska čistila običajno ne pomagajo, zato uporabite profesionalni pripomoček za čiščenje cevi podjetja Kärcher.

Kako poteka čiščenje cevi?

Štirje nazaj usmerjeni visokotlačni curki potiskajo gibko cev skozi zamašeno cev in tako odstranijo blokado. Neprekinjena oznaka in označevalni obroček prikazujejo, kako globoko je vstavljena cev. Kakovostni gibki cevi dolžine 15 in 7,5 m sta okrepljeni s tekstilnim pletivom ter imata zelo kratko medeninasto šobo za odlično gibljivost v vodovodni cevi. Cev ima poleg tega tudi zaščito pred pregibanjem in medeninasti priključek za daljšo življenjsko dobo.

Kdaj je treba očistiti vodovodne cevi?

Pogosto se iz odtokov širijo neprijetni vonji – tudi v stranišču. To se zgodi predvsem takrat, kadar z odtočnimi cevmi nekaj ni v redu. Ta vonj je najprej prisoten samo v bližini odtoka, načeloma pa se lahko razširi po celotnem stanovanju. V najslabšem primeru so cevi tako zamašene, da voda ne more več odtekati.