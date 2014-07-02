PC 20, komplet za čiščenje strešnih žlebov in cevi, 20 m

Komplet za čiščenje strešnih žlebov in cevi dela povsem sam - z visokim tlakom, dolžina cevi 20 m. Odtoki, zamašene cevi in strešni žlebovi bodo sedaj v hipu spet čisti.

Pametna rešitev 2-v-1 za čiščenje strešnih žlebov in zamašenih cevi oz. odtokov. Inovativen Kärcherjev komplet za čiščenje strešnih žlebov in cevi dela povsem sam - z visokim tlakom. Cev se samostojno premika na drsniku skozi strešni žleb, plezanje po lestvi navzgor do žlebu tako ni potrebno. Komplet za čiščenje strešnih žlebov in cevi je opremljen z dvema različnima šobama: šobo za čiščenje cevi s štirimi, nazaj obrnjenimi visokotlačnimi curki in šobo za čiščenje strešnih žlebov za montažo cevi na drsnik. Omogočena je hitra menjava med obema različnima šobama. Zaščita pred pregibanjem cevi in priključek iz medenine zagotavljata dolgo življenjsko dobo. Dolžina cevi znaša 20 m. Komplet za čiščenje strešnih žlebov in cevi je primeren za Kärcherjeve visokotlačne čistilnike razredov K2 - K7.

Značilnosti in prednosti
Zmogljivo čiščenje z visokim tlakom
  • Učinkovito in hitro odstranjevanje zamašitev v ceveh
Štirje nazaj usmerjeni visokotlačni curki
  • Optimalna sposobnost premikanja v cevi
Zaščita pred pregibanjem
  • Zaščita cevi pred pregibanjem.
Priključek iz medenine
  • Dolga življenjska doba.
Specifikacije

Tehnični podatki

Dolžina (m) 20
Barva Črna
Teža (Kg) 0,26
Teža vključno z embalažo (Kg) 2,541
Mere (D × Š × V) (mm) 250 x 340 x 100

Za stare pištole do leta izdelave 2010 (pištola M, 96, 97): potreben je adapter M (2.643-950.0).

Področja uporabe
  • Čiščenje odtokov
  • Čiščenje navpičnih žlebov
  • Čiščenje strešnih žlebov
