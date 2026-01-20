K5 Classic združuje maksimalno udobje s polno močjo. Zahvaljujoč inovativnemu konceptu shranjevanja cevi lahko visokotlačno cev po uporabi preprosto in varno navijete okoli sprednjega pokrova. Zaradi kompaktnih dimenzij je celotna naprava enostavna za transport in jo lahko shranite kamor koli – na polico ali v prtljažnik avtomobila. Po višini nastavljiv teleskopski ročaj poskrbi za še večje udobje pri delu. Opremljen je tudi z razpršilno pištolo Quick Connect, visokotlačno cevjo dolžine 8 m, brizgalno cevjo Vario Power (VPS), točkovnim curkov in vodnim filtrom. Visokotlačni čistilnik K5 Classic z univerzalnim motorjem in površinsko zmogljivostjo 40 m²/h je idealen za redno uporabo pri odpravljanju zmerne umazanije.