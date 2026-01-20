Visokotlačni čistilnik K 5 Classic
Visokotlačni čistilnik K5 Classic je enostaven za transport in shranjevanje ter idealen za redno uporabo pri odpravljanju zmerne umazanije.
K5 Classic združuje maksimalno udobje s polno močjo. Zahvaljujoč inovativnemu konceptu shranjevanja cevi lahko visokotlačno cev po uporabi preprosto in varno navijete okoli sprednjega pokrova. Zaradi kompaktnih dimenzij je celotna naprava enostavna za transport in jo lahko shranite kamor koli – na polico ali v prtljažnik avtomobila. Po višini nastavljiv teleskopski ročaj poskrbi za še večje udobje pri delu. Opremljen je tudi z razpršilno pištolo Quick Connect, visokotlačno cevjo dolžine 8 m, brizgalno cevjo Vario Power (VPS), točkovnim curkov in vodnim filtrom. Visokotlačni čistilnik K5 Classic z univerzalnim motorjem in površinsko zmogljivostjo 40 m²/h je idealen za redno uporabo pri odpravljanju zmerne umazanije.
Značilnosti in prednosti
Shranjevanje cevi na sprednjem pokrovuCev lahko priročno obesite na sprednji pokrov.
Teleskopski ročajAluminijast teleskopski ročaj za prevažanje izvlečete in ga pred shranjevanjem znova zložite.
Uporaba čistilnega sredstvaSesalna cev za uporabo čistilnega sredstva. Kärcherjeva čistila stopnjujejo učinkovitost, s svojo zaščito in nego še povečajo vaše veselje nad doseženimi rezultati.
Integrirano shranjevanje dodatkov na napravi
- Udobno in prostorsko varčno shranjevanje dodatkov.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Napetost (V)
|220 / 240
|Frekvenca (Hz)
|50 / 60
|Tlak (bar/Mpa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Količina pretoka (l/h)
|max. 500
|Površinska zmogljivost (m²/h)
|40
|Dovodna temperatura (°C)
|max. 40
|Priključna moč (Kw)
|2,1
|Priključni kabel (m)
|5
|Barva
|Rumena
|Teža brez dodatkov (Kg)
|5,59
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|8
|Mere (D × Š × V) (mm)
|188 x 252 x 445
Obseg dobave
- Visokotlačna pištola: G 180 Q
- Razpršilna cev s ploščatim curkom
- Razpršilna cev z vrtljivim curkom
- Visokotlačna cev: 8 m
- Adapter za priključek vrtne cevi A3/4''
Oprema
- Quick Connect na napravi
- Uporaba čistilnega sredstva s pomočjo: Sesanje
- Teleskopski ročaj
- Material črpalke: aluminij
- Integriran vodni filter
- Sesanje vode
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.