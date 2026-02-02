Kärcherjev parni čistilnik SC 3 Upright je zaradi prednastavljene 3-stopenjske regulacije količine pare in preproste uporabe primerna za vsa lakirana trda tla, tudi za lesena. Temeljito čiščenje odstrani 99,99 % bakterij v običajnem gospodinjstvu – brez uporabe kemikalij. Parni čistilnik se segreje v zelo kratkem času in ima odstranljivo posodo z možnostjo sprotnega polnjenja med uporabo, vključno s kartušo za odstranjevanje vodnega kamna, zato je hitro pripravljena za uporabo, ki je nadvse preprosta. LED-trak na napravi z različnimi barvnimi kodami vas neposredno obvešča o stanju delovanja. Talna šoba EasyFix s sprijemalom v kombinaciji z našimi kakovostnimi krpami iz mikrovlaken jamči temeljitejše čiščenje kot npr. čiščenje z običajno krpo za brisanje tal, obenem pa omogoča hitro menjavo krpe brez stika z umazanijo. Dodatna odlika: poseben nastavek za udobno osveževanje preprog.