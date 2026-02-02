Krpa za čiščenje s paro SC 3 Upright

Globinsko čiščenje s paro – brez skrbi: model SC 3 Upright odlikuje povsem preprosta uporaba in je primeren tudi za trda tla. Poleg tega odstrani 99,99 % bakterij v običajnem gospodinjstvu.

Kärcherjev parni čistilnik SC 3 Upright je zaradi prednastavljene 3-stopenjske regulacije količine pare in preproste uporabe primerna za vsa lakirana trda tla, tudi za lesena. Temeljito čiščenje odstrani 99,99 % bakterij v običajnem gospodinjstvu – brez uporabe kemikalij. Parni čistilnik se segreje v zelo kratkem času in ima odstranljivo posodo z možnostjo sprotnega polnjenja med uporabo, vključno s kartušo za odstranjevanje vodnega kamna, zato je hitro pripravljena za uporabo, ki je nadvse preprosta. LED-trak na napravi z različnimi barvnimi kodami vas neposredno obvešča o stanju delovanja. Talna šoba EasyFix s sprijemalom v kombinaciji z našimi kakovostnimi krpami iz mikrovlaken jamči temeljitejše čiščenje kot npr. čiščenje z običajno krpo za brisanje tal, obenem pa omogoča hitro menjavo krpe brez stika z umazanijo. Dodatna odlika: poseben nastavek za udobno osveževanje preprog.

Značilnosti in prednosti
Krpa za čiščenje s paro SC 3 Upright: Prednastavljena 3-stopenjska regulacija količine pare za čiščenje različnih površin
Možnost izbire s simboli talnih oblog Les, Ploščice in Preproge za idealno nastavitev količine pare.
Krpa za čiščenje s paro SC 3 Upright: Non-stop para in integrirana kartuša za odstranjevanje vodnega kamna
Posodo je mogoče kadar koli polniti brez težav – za stalno paro brez prekinitev dela. Inteligentna kartuša za odstranjevanje vodnega kamna samodejno odstrani vodni kamen iz vode, kar močno podaljša življenjsko dobo naprave.
Krpa za čiščenje s paro SC 3 Upright: Kratek čas segrevanja
S hitrim časom segrevanja samo 30 sekund je naprava pripravljena za uporabo kot bi mignil.
LED-trak na napravi prikazuje segrevanje in pripravljenost za delovanje
  • Povsem preprosta uporaba zahvaljujoč sprotni povratni informaciji o stanju delovanja naprave.
  • Rdeče pulziranje sporoča, da se naprava segreva. Zelena lučka sporoča, da je naprava pripravljena za delovanje.
Talna šoba EasyFix z gibljivim zglobom in pritrditvijo krpe za tla s sprijemalom
  • Optimalni rezultati čiščenja na različnih trdih tleh v gospodinjstvu zahvaljujoč učinkoviti lamelni tehnologiji.
  • Zamenjava krpe brez kontakta z nečistočami in udobno nameščanje krpe za tla zahvaljujoč sistemu z ježki.
  • Ergonomsko, učinkovito čiščenje s polnim stikom s tlemi pri vsaki velikosti uporabnika po zaslugi prožnega zgloba šobe.
Pametna nastavitev trdote vode
  • Trdoto vode je mogoče po želji nastaviti od mehke do zelo trde.
  • Optimalna zaščita pred vodnim kamnom za dolgo življenjsko dobo naprave.
Nastavek za osveževanje preprog
  • Z nastavkom za preproge lahko preprosto in udobno osvežite preproge.
Stikalo za On/Off na napravi
  • Uporabniku prijazen vklop in izklop naprave.
Specifikacije

Tehnični podatki

Testni certifikat¹⁾ Uničuje do 99.999% korona virusa¹⁾ in 99.9% bakterij²⁾
Površinska zmogljivost pri polnem rezervoarju (m²) pribl. 60
Izhod za ogrevanje (W) 1600
Dolžina kabla (m) 5
Čas ogrevanja (min) 0,5
Prostornina posode (l) 0,5
Število faz (Ph) 1
Napetost (V) 220 / 240
Frekvenca (Hz) 50 / 60
Barva Bela
Teža brez dodatkov (Kg) 3,1
Teža vključno z embalažo (Kg) 4,205
Mere (D × Š × V) (mm) 314 x 207 x 1185

¹⁾ Testi so pokazali, da je s parnim čistilnikom Kärcher, s 30 sekundnim čiščenjem neposredno na enem mestu in z maksimalno močjo pare, mogoče iz običajnih gladkih trdih površin gospodinjstev odstraniti 99,999% virusov z ovojnico, kot na primer koronavirus ali gripo, razen virusa hepatitis B (testna klica: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus). / ²⁾ Ob temeljitem čiščenju s parnim čistilnikom Kärcher uničimo 99,99% vseh običajnih gospodinjskih bakterij na običajnih gladkih trdih površinah, s hitrostjo čiščenja 30 cm/s neposredno na enem mestu in z maksimalno močjo pare (testna klica: Enterococcus hirae). / ³⁾ Najmanjši faktor, za katerega se podaljša življenjska doba izdelka, na podlagi internih testov s trdoto vode 20 °dH in karbonatno trdoto 15 °dH.

Obseg dobave

  • EasyFix univerzalna krpa za čiščenje tal: 1 Kos(i)
  • Nastavek za preproge
  • Talna šoba: EasyFix

Oprema

  • Varnostni ventil
  • Nastavitev količine pare: na ročaju (tristopenjski)
  • Rezervoar: odstranljiva in jo je mogoče ponovno napolniti, kadar koli je to potrebno
  • Vgrajeno stikalo za vklop/izklop
Krpa za čiščenje s paro SC 3 Upright
Video posnetki

Področja uporabe
  • Trde talne obloge
  • Osvežitev preprog
Dodatna oprema
NAJDI REZERVNE DELE

Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.