Krpa za čiščenje s paro SC 3 Upright
Globinsko čiščenje s paro – brez skrbi: model SC 3 Upright odlikuje povsem preprosta uporaba in je primeren tudi za trda tla. Poleg tega odstrani 99,99 % bakterij v običajnem gospodinjstvu.
Kärcherjev parni čistilnik SC 3 Upright je zaradi prednastavljene 3-stopenjske regulacije količine pare in preproste uporabe primerna za vsa lakirana trda tla, tudi za lesena. Temeljito čiščenje odstrani 99,99 % bakterij v običajnem gospodinjstvu – brez uporabe kemikalij. Parni čistilnik se segreje v zelo kratkem času in ima odstranljivo posodo z možnostjo sprotnega polnjenja med uporabo, vključno s kartušo za odstranjevanje vodnega kamna, zato je hitro pripravljena za uporabo, ki je nadvse preprosta. LED-trak na napravi z različnimi barvnimi kodami vas neposredno obvešča o stanju delovanja. Talna šoba EasyFix s sprijemalom v kombinaciji z našimi kakovostnimi krpami iz mikrovlaken jamči temeljitejše čiščenje kot npr. čiščenje z običajno krpo za brisanje tal, obenem pa omogoča hitro menjavo krpe brez stika z umazanijo. Dodatna odlika: poseben nastavek za udobno osveževanje preprog.
Značilnosti in prednosti
Prednastavljena 3-stopenjska regulacija količine pare za čiščenje različnih površinMožnost izbire s simboli talnih oblog Les, Ploščice in Preproge za idealno nastavitev količine pare.
Non-stop para in integrirana kartuša za odstranjevanje vodnega kamnaPosodo je mogoče kadar koli polniti brez težav – za stalno paro brez prekinitev dela. Inteligentna kartuša za odstranjevanje vodnega kamna samodejno odstrani vodni kamen iz vode, kar močno podaljša življenjsko dobo naprave.
Kratek čas segrevanjaS hitrim časom segrevanja samo 30 sekund je naprava pripravljena za uporabo kot bi mignil.
LED-trak na napravi prikazuje segrevanje in pripravljenost za delovanje
- Povsem preprosta uporaba zahvaljujoč sprotni povratni informaciji o stanju delovanja naprave.
- Rdeče pulziranje sporoča, da se naprava segreva. Zelena lučka sporoča, da je naprava pripravljena za delovanje.
Talna šoba EasyFix z gibljivim zglobom in pritrditvijo krpe za tla s sprijemalom
- Optimalni rezultati čiščenja na različnih trdih tleh v gospodinjstvu zahvaljujoč učinkoviti lamelni tehnologiji.
- Zamenjava krpe brez kontakta z nečistočami in udobno nameščanje krpe za tla zahvaljujoč sistemu z ježki.
- Ergonomsko, učinkovito čiščenje s polnim stikom s tlemi pri vsaki velikosti uporabnika po zaslugi prožnega zgloba šobe.
Pametna nastavitev trdote vode
- Trdoto vode je mogoče po želji nastaviti od mehke do zelo trde.
- Optimalna zaščita pred vodnim kamnom za dolgo življenjsko dobo naprave.
Nastavek za osveževanje preprog
- Z nastavkom za preproge lahko preprosto in udobno osvežite preproge.
Stikalo za On/Off na napravi
- Uporabniku prijazen vklop in izklop naprave.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Testni certifikat¹⁾
|Uničuje do 99.999% korona virusa¹⁾ in 99.9% bakterij²⁾
|Površinska zmogljivost pri polnem rezervoarju (m²)
|pribl. 60
|Izhod za ogrevanje (W)
|1600
|Dolžina kabla (m)
|5
|Čas ogrevanja (min)
|0,5
|Prostornina posode (l)
|0,5
|Število faz (Ph)
|1
|Napetost (V)
|220 / 240
|Frekvenca (Hz)
|50 / 60
|Barva
|Bela
|Teža brez dodatkov (Kg)
|3,1
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|4,205
|Mere (D × Š × V) (mm)
|314 x 207 x 1185
¹⁾ Testi so pokazali, da je s parnim čistilnikom Kärcher, s 30 sekundnim čiščenjem neposredno na enem mestu in z maksimalno močjo pare, mogoče iz običajnih gladkih trdih površin gospodinjstev odstraniti 99,999% virusov z ovojnico, kot na primer koronavirus ali gripo, razen virusa hepatitis B (testna klica: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus). / ²⁾ Ob temeljitem čiščenju s parnim čistilnikom Kärcher uničimo 99,99% vseh običajnih gospodinjskih bakterij na običajnih gladkih trdih površinah, s hitrostjo čiščenja 30 cm/s neposredno na enem mestu in z maksimalno močjo pare (testna klica: Enterococcus hirae). / ³⁾ Najmanjši faktor, za katerega se podaljša življenjska doba izdelka, na podlagi internih testov s trdoto vode 20 °dH in karbonatno trdoto 15 °dH.
Obseg dobave
- EasyFix univerzalna krpa za čiščenje tal: 1 Kos(i)
- Nastavek za preproge
- Talna šoba: EasyFix
Oprema
- Varnostni ventil
- Nastavitev količine pare: na ročaju (tristopenjski)
- Rezervoar: odstranljiva in jo je mogoče ponovno napolniti, kadar koli je to potrebno
- Vgrajeno stikalo za vklop/izklop
Področja uporabe
- Trde talne obloge
- Osvežitev preprog
Dodatna oprema
