SC 5 EasyFix Iron Select Bath Edition obljublja popolno moč čiščenja: izjemen tlak pare 4,2 bara je najboljši parni čistilnik v svojem razredu. Štiristopenjska regulacija pare omogoča poljubno nastavitev pretoka pare. Temeljito čiščenje s parnim čistilnikom Kärcher odstrani 99,999 % virusov¹⁾ in 99,99 % vseh običajnih gospodinjskih bakterij²⁾ s tipičnih trdih površin v gospodinjstvu. Zahvaljujoč širokemu naboru razpoložljivih dodatkov lahko odlično očisti gladke površine, nape, vogale in reže. Posebno praktičen parni likalnik, ki je prav tako priložen, pospeši likanje za 50 %. Funkcija VapoHydro dodatno omogoča dolivanje tople vode ter lažje odstranjevanje in izpiranje trdovratne umazanije. Fleksibilna talna šoba EasyFix ima impresivno in učinkovito lamelno tehnologijo. S sistemom kljuke in zanke lahko krpo za čiščenje tal priročno pritrdite na talno šobo, ne da bi prišla v stik z umazanijo. Rezervoar za vodo je mogoče odstraniti in trajno napolniti. ima tudi vgrajen predal za shranjevanje kabla, predal za shranjevanje dodatkov, parkirni položaj za talno šobo.