Parni sesalnik SV 7
Para, sesanje in sušenje v enem delovnem koraku – parni sesalnik SV 7 povezuje multifunkcionalnost in najvišjo stopnjo udobja v eni sami napravi!
Kärcherjev parni sesalnik SV 7 združuje prednosti parnih čistilnikov z odlikami sesalnikov za suho sesanje. S tal npr. posesajo drobtine, jih mokro obrišejo in na koncu celo posušijo. In vse to udobno v enem samem delovnem koraku. S temi vsestranskimi napravami in pravim priborom bo vsakdo kos nalogam čiščenja v gospodinjstvu – enostavno, udobno, hitro in brez kemikalij.
Značilnosti in prednosti
Naprava 3-v-1Para, sesanje in sušenje - vse v enem delovnem koraku.
Večstopenjski sistem filtrovVodni filter, filter grobe umazanije, penasti in HEPA (EN 1822:1998) filter odstranjujejo tudi najmanjše delce.
Udobna talna šobaEnostavna in hitra menjava treh različnih vrst uporabe za vse trde površine in preproge.
Enostavno upravljanje
- Sesalno moč lahko uravnavate preko ročaja, količino pare lahko nastavite na sami napravi.
4-stopenjska nastavitev sesalne moči
- Količino pare lahko nastavite individualno glede na posamezno površino in stopnjo umazanije.
5-stopenjska nastavitev količine pare
- Količino pare lahko nastavite individualno glede na posamezno površino in stopnjo umazanije.
Non-stop para
- Za neprekinjeno delo lahko posodo hitro in enostavno spet napolnite.
Vgrajen predal za shranjevanje kabla
- Optimalno shranjevanje kabla za shranjevanje naprave, ki ne zavzame veliko prostora.
Otroško varovalo
- Blokira funkcijo pare in ščiti pred nepredvideno in nepooblaščeno uporabo.
Vsestranska uporaba
- Večnamenska naprava z obsežnim priborom je primerna za več vrst uporabe v hiši, povsem brez kemikalij.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Maks. zmogljivost (W)
|2200
|Količina polnjenja vode, kotel (l)
|0,45
|Največji parni tlak (bar)
|max. 4
|Vodni filter (l)
|1,2
|Vakuum (mbar/kPa)
|210 / 21
|Dolžina kabla (m)
|6
|Čas ogrevanja (min)
|5
|Prostornina posode (l)
|0,5
|Izpuh pare (g/min)
|80
|Sistem filtriranja
|Vodni filter in HEPA filter
|Izhod za ogrevanje (W)
|1100
|Permanentno polnjenje
|dodaten sesalni volumen (l)
|0,6
|Barva
|Bela
|Teža brez dodatkov (Kg)
|9,4
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|15,2
|Mere (D × Š × V) (mm)
|515 x 336 x 340
Obseg dobave
- Vrsta filtra HEPA: HEPA Filter (EN 1822:1998)
- Komplet za čiščenje tal s funkcijo parnega sesanja: 3 različne vrste uporabe za trda tla in preproge in 2 parno sesalne cevi po 0,5 m
- Ročna šoba s funkcijo parnega sesanja: lahko kombinirate s šobo za okna (velika in majhna), krtačnim nastavkom ali krpo iz frotirja
- Točkovna šoba za parno sesanje: lahko kombinirate s podaljškom in okroglimi šobami (4 različne barve)
- Šoba za oblazinjene površine (majhna in velika)
- Ozka šoba, čopič za pohištvo
- Preprečevanje penjenja "FoamStop"
- Merilna posoda, krtača za čiščenje, torbica za pribor
- okenska šoba, mala in velika
- Prevleka iz frotirja: 1 Kos(i)
- Komplet okroglih krtač
- zamenjava krtačne krone
- Parno-sesalne cevi: 2 Kos(i), 0.5 m
- Parno-sesalna cev z ročajem
Oprema
- Otroško varovalo
- Varnostni ventil
- Nastavitev količine pare: na napravi (v petih korakih)
- Nastavitev sesalne moči: na ročaju (štiristopenjski)
- Sistem 2 rezervoarjev
- Parna cev s pištolo: 1.75 m
