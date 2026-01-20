Parni sesalnik SV 7

Para, sesanje in sušenje v enem delovnem koraku – parni sesalnik SV 7 povezuje multifunkcionalnost in najvišjo stopnjo udobja v eni sami napravi!

Kärcherjev parni sesalnik SV 7 združuje prednosti parnih čistilnikov z odlikami sesalnikov za suho sesanje. S tal npr. posesajo drobtine, jih mokro obrišejo in na koncu celo posušijo. In vse to udobno v enem samem delovnem koraku. S temi vsestranskimi napravami in pravim priborom bo vsakdo kos nalogam čiščenja v gospodinjstvu – enostavno, udobno, hitro in brez kemikalij.

Značilnosti in prednosti
Parni sesalnik SV 7: Naprava 3-v-1
Naprava 3-v-1
Para, sesanje in sušenje - vse v enem delovnem koraku.
Parni sesalnik SV 7: Večstopenjski sistem filtrov
Večstopenjski sistem filtrov
Vodni filter, filter grobe umazanije, penasti in HEPA (EN 1822:1998) filter odstranjujejo tudi najmanjše delce.
Parni sesalnik SV 7: Udobna talna šoba
Udobna talna šoba
Enostavna in hitra menjava treh različnih vrst uporabe za vse trde površine in preproge.
Enostavno upravljanje
  • Sesalno moč lahko uravnavate preko ročaja, količino pare lahko nastavite na sami napravi.
4-stopenjska nastavitev sesalne moči
  • Količino pare lahko nastavite individualno glede na posamezno površino in stopnjo umazanije.
5-stopenjska nastavitev količine pare
  • Količino pare lahko nastavite individualno glede na posamezno površino in stopnjo umazanije.
Non-stop para
  • Za neprekinjeno delo lahko posodo hitro in enostavno spet napolnite.
Vgrajen predal za shranjevanje kabla
  • Optimalno shranjevanje kabla za shranjevanje naprave, ki ne zavzame veliko prostora.
Otroško varovalo
  • Blokira funkcijo pare in ščiti pred nepredvideno in nepooblaščeno uporabo.
Vsestranska uporaba
  • Večnamenska naprava z obsežnim priborom je primerna za več vrst uporabe v hiši, povsem brez kemikalij.
Specifikacije

Tehnični podatki

Maks. zmogljivost (W) 2200
Količina polnjenja vode, kotel (l) 0,45
Največji parni tlak (bar) max. 4
Vodni filter (l) 1,2
Vakuum (mbar/kPa) 210 / 21
Dolžina kabla (m) 6
Čas ogrevanja (min) 5
Prostornina posode (l) 0,5
Izpuh pare (g/min) 80
Sistem filtriranja Vodni filter in HEPA filter
Izhod za ogrevanje (W) 1100
Permanentno polnjenje
dodaten sesalni volumen (l) 0,6
Barva Bela
Teža brez dodatkov (Kg) 9,4
Teža vključno z embalažo (Kg) 15,2
Mere (D × Š × V) (mm) 515 x 336 x 340

Obseg dobave

  • Vrsta filtra HEPA: HEPA Filter (EN 1822:1998)
  • Komplet za čiščenje tal s funkcijo parnega sesanja: 3 različne vrste uporabe za trda tla in preproge in 2 parno sesalne cevi po 0,5 m
  • Ročna šoba s funkcijo parnega sesanja: lahko kombinirate s šobo za okna (velika in majhna), krtačnim nastavkom ali krpo iz frotirja
  • Točkovna šoba za parno sesanje: lahko kombinirate s podaljškom in okroglimi šobami (4 različne barve)
  • Šoba za oblazinjene površine (majhna in velika)
  • Ozka šoba, čopič za pohištvo
  • Preprečevanje penjenja "FoamStop"
  • Merilna posoda, krtača za čiščenje, torbica za pribor
  • okenska šoba, mala in velika
  • Prevleka iz frotirja: 1 Kos(i)
  • Komplet okroglih krtač
  • zamenjava krtačne krone
  • Parno-sesalne cevi: 2 Kos(i), 0.5 m
  • Parno-sesalna cev z ročajem

Oprema

  • Otroško varovalo
  • Varnostni ventil
  • Nastavitev količine pare: na napravi (v petih korakih)
  • Nastavitev sesalne moči: na ročaju (štiristopenjski)
  • Sistem 2 rezervoarjev
  • Parna cev s pištolo: 1.75 m
Parni sesalnik SV 7
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
NAJDI REZERVNE DELE

Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.