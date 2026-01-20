Kärcherjev parni sesalnik SV 7 združuje prednosti parnih čistilnikov z odlikami sesalnikov za suho sesanje. S tal npr. posesajo drobtine, jih mokro obrišejo in na koncu celo posušijo. In vse to udobno v enem samem delovnem koraku. S temi vsestranskimi napravami in pravim priborom bo vsakdo kos nalogam čiščenja v gospodinjstvu – enostavno, udobno, hitro in brez kemikalij.