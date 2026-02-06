RCF 3
RCF 3 čisti trda tla popolnoma avtonomno in zagotavlja odlične rezultate zahvaljujoč tehnologiji valjev FC. Opremljen s funkcijo zaznavanja preprog, je pripravljen za uporabo v vsakem gospodinjstvu.
Očistite tla s pritiskom na gumb: odslej pametni robotski čistilnik RCF 3 poskrbi za sicer dolgočasno in zamudno mokro brisanje trdih tal. Zahvaljujoč preizkušeni tehnologiji valjev FC, RCF 3 ne odstranjuje samo trdovratne umazanije ali zasušenih tekočin, temveč tudi prah in suhe drobtine. Pri tem samodejno zazna preproge in se jim spretno izogne. RCF 3 ima dva rezervoarja, ki omogočata stalno dovajanje sveže vode v valj in ločeno zbiranje umazane vode. Lahka, suha umazanija se enostavno pobere in prenese v rezervoar za umazano vodo. S praktičnim upravljanjem aplikacije lahko nastavite različne načine čiščenja. Robota je tako mogoče zelo fleksibilno prilagoditi najrazličnejšim potrebam in zahtevam. Za čiščenje je robot priročno zagnati prek aplikacije ali s pritiskom na gumb na napravi. Če RCF 3 potrebuje pomoč, vam bo v mnogih situacijah povedal z glasovnim izhodom ali prek aplikacije.
Značilnosti in prednosti
FC valjčna tehnologijaRobotski čistilnik tal RCF 3 deluje s Kärcherjevo preizkušeno valjčno tehnologijo, ki zagotavlja posebej temeljito mokro čiščenje trdih tal. Lahka, suha umazanija, npr. prah, majhne drobtine ali cestna umazanija, se poberejo neposredno med mokrim brisanjem in zberejo z uporabljeno vodo za brisanje v rezervoarju za umazano vodo. Valjčna tehnologija z neprekinjenim čiščenjem valja in 2-tank sistem zagotavljata optimalne rezultate tudi na večjih površinah, saj vedno delate s čistim valjem.
Sistem z 2 rezervoarjema z indikatorji nivoja polnjenjaS pametnim sistemom z dvema rezervoarjema: valj iz mikrovlaken se nenehno navlaži s svežo vodo iz rezervoarja za svežo vodo. Uporabljena voda in umazanija se zbirata v 2. rezervoarju. Indikatorji napolnjenosti rezervoarja kažejo, ali je rezervoar za umazano vodo poln ali rezervoar za svežo vodo prazen. V obeh primerih robot prekine svoje delo in se vrne na polnilno postajo. Zaslon je prikazan preko LED diod neposredno na čistilnem robotu in tudi prek obvestila v aplikaciji.
Zaznavanje preprog in izogibanjeRCF 3 samodejno zazna preproge s pomočjo ultrazvočnega senzorja in jih prikaže na zemljevidu v aplikaciji. Med čiščenjem se robot s pametno vozno strategijo vozi po preprogah in preprečuje, da bi se zmočile. Po potrebi se lahko izogibanje preprogam tudi deaktivira prek aplikacije, tako da robotska krpa teče po vseh površinah – tudi po preprogah z nizkimi dlakami.
Samočistilna funkcija valja
- Na robu strgala se umazanija med čiščenjem neprekinjeno odstranjuje z valja in zanesljivo zbira na glavniku za lase ali prenaša v rezervoar za umazano vodo.
- Najboljši rezultati čiščenja s preizkušeno tehnologijo valjev in sistemom z 2 rezervoarji: umazana voda in delci se med čiščenjem odstranijo z valja. Idealen tudi za večje površine.
Priročno upravljanje aplikacije prek WLAN
- Aplikacijo je mogoče uporabiti za prilagoditev številnih nastavitev, ki ustrezajo individualnim željam.
- Aplikacija omogoča nadzor in konfiguracijo čistilnega robota s katere koli lokacije. Tudi če te ni doma.
- Informacije o trenutnem stanju naprave in prikaz trenutnega poteka čiščenja so na voljo prek aplikacije.
Natančno preslikavo obstoječih tal in vsestranske možnosti prilagajanja v aplikaciji
- Aplikacija lahko shrani več zemljevidov, npr. za več nadstropij.
- Določite cone, po katerih se ne sme voziti in jih čistiti (npr. preproge, igralne površine in večje ovire) ali do katerih je treba posebej pristopiti in jih posamezno obrisati.
- Opredelitev individualnih nastavitev čiščenja (intenzivnost čiščenja, količina vode, število prehodov) za določene prostore ali področja glede na zahteve po čiščenju ali stopnjo umazanosti.
Funkcija časovnika
- Prek aplikacije lahko načrtujete čas čiščenja in ustvarite načrte čiščenja.
- RCF 3 samostojno začne čistilne postopke glede na načrtovane datume/ure.
Glasovni izhod
- Vedno dobro obveščen: RCF 3 uporablja glasovni izhod za zagotavljanje pomembnih informacij in deljenje trenutnega stanja.
- Če robotski čistilnik potrebuje pomoč ali storitev, vam bo v mnogih situacijah povedala z glasovnim izhodom.
Senzorji proti padcu
- Senzorji padca zanesljivo preprečujejo, da bi RCF 3 padel po stopnicah ali robovih.
- Senzorji neprekinjeno skenirajo tla. Če je zaznan velik padec ali podobno tveganje, krmilnik prejme signal, ki sproži robota, da se obrne.
Varovanje podatkov in posodobitve
- Kärcher kot proizvajalec s sedežem v Nemčiji daje velik pomen varstvu podatkov in skrbi za izpolnjevanje vseh veljavnih zakonskih zahtev v zvezi s tem.
- Celoten prenos podatkov med aplikacijo Home Robots na vašem pametnem telefonu in vašo robotsko krpo poteka prek oblaka do strežnikov, ki se nahajajo samo v Nemčiji.
- Redne posodobitve izboljšujejo in razširjajo delovanje robotskega čistilnika in aplikacije. To tudi pomeni, da se varnost sistema nenehno posodablja, da ustreza trenutnim specifikacijam.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Naprava na baterijo
|Čas polnjenja baterije (min)
|180
|Tip baterije
|Litij-ionska baterija
|Kapaciteta baterije (Ah)
|5,2
|Čas čiščenja na eno polnjenje (min)
|120
|Območna zmogljivost (odvisno od načina čiščenja) (m²)
|80
|Rezervoar za svežo vodo (ml)
|430
|Rezervoar za umazano vodo (ml)
|115
|Število faz (Ph)
|1
|Napetost (V)
|100 / 240
|Frekvenca (Hz)
|50 / 60
|Teža robota za brisanje (Kg)
|4,5
|Teža polnilne postaje (Kg)
|0,4
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|7,2
|Višina robota (mm)
|120
|Premer robota (mm)
|340
|Mere polnilna postaja (D x Š x V) (mm)
|142 x 153 x 124
Obseg dobave
- Valj iz mikrofibre: 2 Kos(i)
- Orodje za čiščenje
- Rezervoar za svežo vodo
- Rezervoar za umazano vodo
- Polnilna postaja
Oprema
- avtonomno čiščenje
- Senzorji proti padcu
- Senzor za preproge
- uporaba s pomočjo aplikacije
- Povezava preko WLAN
- pametne storitve/funkcije v aplikaciji
- Glasovni izhod
- Laserski navigacijski sistem (LiDAR)
- Funkcija časovnika: možnih več časovnikov
- Vrste čiščenja: Mokro čiščenje/ Avtomatski sistem/ Točka
Video posnetki
Področja uporabe
- Lakirana trda tla, npr. parket, laminat, pluta, kamen, linolej in PVC.
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.