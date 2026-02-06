Očistite tla s pritiskom na gumb: odslej pametni robotski čistilnik RCF 3 poskrbi za sicer dolgočasno in zamudno mokro brisanje trdih tal. Zahvaljujoč preizkušeni tehnologiji valjev FC, RCF 3 ne odstranjuje samo trdovratne umazanije ali zasušenih tekočin, temveč tudi prah in suhe drobtine. Pri tem samodejno zazna preproge in se jim spretno izogne. RCF 3 ima dva rezervoarja, ki omogočata stalno dovajanje sveže vode v valj in ločeno zbiranje umazane vode. Lahka, suha umazanija se enostavno pobere in prenese v rezervoar za umazano vodo. S praktičnim upravljanjem aplikacije lahko nastavite različne načine čiščenja. Robota je tako mogoče zelo fleksibilno prilagoditi najrazličnejšim potrebam in zahtevam. Za čiščenje je robot priročno zagnati prek aplikacije ali s pritiskom na gumb na napravi. Če RCF 3 potrebuje pomoč, vam bo v mnogih situacijah povedal z glasovnim izhodom ali prek aplikacije.