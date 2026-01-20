Robotski sesalnik s funkcijo brisanja RCV 5 Comfort
RCV 5 Comfort uporablja navigacijo LiDAR, AI in dvojni laserski sistem za navigacijo okoli ovir. Upravlja se prek aplikacije in samostojno sesa preproge in trda tla ter lahko celo briše tla.
RCV 5 Comfort združuje umetno inteligenco z dvojnim laserskim sistemom in kamero za zaznavanje ovir, kot so kabli ali čevlji, in varno vožnjo okoli njih. Po zagonu začne robot samostojno sesati: suho umazanijo zanesljivo odpeljejo v zabojnik za odpadke z vrtljivo krtačo, stranskimi krtačami in močnim ventilatorjem. Ultrazvočni senzor za preproge zazna preproge in aktivira zmogljiv Auto Boost načina sesanja. Opcijsko ima RCV 5 enoto za brisanje, tako da lahko pobriše tudi tla. Ko je v načinu brisanja, se robot samodejno izogiba preprogam. S pomočjo zaznavanja okolja LiDAR RCV 5 ustvari zemljevid prostora, ki ga je mogoče prilagoditi v aplikaciji. To vam omogoča, da določite področja, ki jih morate vedno samo posesati ali samo obrisati. Robot se aktivira z aplikacijo, s prednastavljenim urnikom ali s pritiskom na gumb. Stanje čiščenja lahko spremljate v aplikaciji. V primeru težav RCV 5 posreduje obvestila z glasovnim izhodom. Ko je njegova naloga opravljena ali vmes, če je potrebno, se samodejno vrne na pametno polnilno in samopraznilno postajo, kjer samodejno izprazni posodo za prah in ponovno napolni baterijo.
Značilnosti in prednosti
Mokro brisanjeZa še boljše rezultate čiščenja lahko RCV 5 tudi pobriše tla. Po potrebi uporabite enoto za brisanje s krpo iz mikrovlaken, napolnite rezervoar za svežo vodo in že ste pripravljeni. Čistilni robot RCV 5 se lahko uporablja samo za suho čiščenje, samo za mokro brisanje ali z obema možnostma skupaj v kombiniranem načinu čiščenja.
Natančna navigacija z uporabo umetne inteligenceS hitro in robustno navigacijo LiDAR robot natančno skenira in preslika prostore ter tako zagotavlja najboljšo orientacijo za zanesljive čistilne poti tudi v temi. Dvojni laserski senzor in kamera na robotu omogočata celo prepoznavanje majhnih ali ravnih predmetov, ki so premajhni za sistem LiDAR (npr. čevlji, nogavice ali kabli). Če sistem dvojne laserske kamere zazna ovire, jih vključi v zemljevid. Robot jih obide z inteligentnim navigacijskim manevrom in se tako izogne zagozditvi ali povzročitvi škode.
Samodejno praznjenje prahuRutinsko samodejno praznjenje posode za prah znatno podaljša čas samostojnega čiščenja RCV 5. Posode za prah naprave RCV 5 ni treba ročno izprazniti, kar odpravlja stik s prahom in umazanijo. Redno praznjenje posode za prah zagotavlja, da je sesalna moč na RCV 5 vedno visoka.
Zaznavanje preprog in samodejno povečanje moči
- RCV 5 samodejno zazna tapecirane površine z ultrazvočnim senzorjem in jih prikaže na zemljevidu v aplikaciji.
- Če je aktivirano mokro brisanje, se robot izogne zaznanim preprogam in jih obide.
- Funkcija Auto Boost po potrebi poveča sesalno moč na preprogah za še boljše rezultate čiščenja.
Prilagoditev parametrov čiščenja
- Določitev različnih parametrov čiščenja v aplikaciji, za posamezne predele prostorov (npr. sesalna moč ali količina vode, število čiščenj na površino).
Priročno upravljanje aplikacije prek WLAN
- Aplikacijo je mogoče uporabiti za prilagoditev številnih nastavitev, ki ustrezajo individualnim željam.
- Z aplikacijo lahko konfigurirate čistilnega robota RCV 5 in ga upravljate s katere koli lokacije. Tudi če vas ni doma.
- Informacije o trenutnem stanju naprave in prikaz trenutnega poteka čiščenja so na voljo prek aplikacije.
Natančna možnost označitve poti z vsestranskimi možnostmi prilagajanja
- Aplikacija lahko shrani več zemljevidov, npr. za več nadstropij.
- Možno je določiti območja, kamor ne želite, da gre robot čistit (npr. mačji praskalnik, igralne površine v otroških sobah ali ovire, ki jih robot ne more obiti).
- Opredelitev izbranih področij, ki jih je treba večkrat očistiti, očistiti z intenzivnim načinom čiščenja ali obrisati z več vode.
Glasovni izhod
- Vedno dobro obveščen: RCV 5 uporablja glasovni izhod za zagotavljanje pomembnih informacij in deljenje trenutnega stanja.
- Če robotski sesalnik RCV 5 potrebuje pomoč ali servis, vam bo v mnogih situacijah povedal z glasovnim izhodom.
Varovanje podatkov in posodobitve
- Kärcher kot proizvajalec s sedežem v Nemčiji daje velik pomen varstvu podatkov in skrbi za izpolnjevanje vseh veljavnih zakonskih zahtev v zvezi s tem.
- Celoten prenos podatkov med aplikacijo Home Robots na vašem pametnem telefonu ter vašim robotskim sesalnikom in krpo poteka prek oblaka do strežnikov, ki se nahajajo samo v Nemčiji.
- Redne posodobitve izboljšajo in razširijo delovanje robotskega sesalnika in aplikacije. To tudi pomeni, da se varnost sistema nenehno posodablja, da ustreza trenutnim specifikacijam.
Vrečka iz flisa
- Filtrirna vrečka iz flisa zanesljivo zadrži prah in umazanijo.
- Ujeta umazanija se odstrani enostavno in higienično.
- Ko filtrsko vrečko iz flisa izvlečete iz postaje, se takoj samodejno zapre. Tako ostane umazanija varno v vrečki, prahu pa je zanesljivo preprečeno uhajanje ob zamenjavi vrečke.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Naprava na baterijo
|Čas polnjenja baterije (min)
|230
|Tip baterije
|Litij-ionska baterija
|Kapaciteta baterije (Ah)
|5,2
|Čas čiščenja na eno polnjenje (min)
|120
|Območna zmogljivost (odvisno od načina čiščenja) (m²/h)
|85
|Posoda za odpadke (ml)
|330
|Rezervoar za svežo vodo (ml)
|240
|Sesalna moč (Pa)
|5000
|Zvočna moč (dB(A))
|66
|Število faz (Ph)
|1
|Napetost (V)
|100 / 240
|Frekvenca (Hz)
|50 / 60
|Barva
|Bela
|Teža robotskega sesalnika (vključno z enoto za brisanje in krpo za brisanje) (Kg)
|3,9
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|12,5
|Višina robotskega sesalnika (mm)
|97
|Premer robota (mm)
|350
|Mere polnilna postaja (D x Š x V) (mm)
|135 x 150 x 99
Obseg dobave
- Krtača za čiščenje
- Stranska krtača: 2 x
- Filter: 2 x
- Orodje za čiščenje
- Enota za brisanje
- Čistilna krpa: 2 x
- Posoda za odpadke
- Rezervoar za svežo vodo
Oprema
- avtonomno čiščenje
- Senzorji proti padcu
- Senzor za preproge
- Polnilna in sesalna postaja
- uporaba s pomočjo aplikacije
- Povezava preko WLAN
- pametne storitve/funkcije v aplikaciji
- Glasovni izhod
- Laserski navigacijski sistem (LiDAR)
- Laserski senzor in kamera
- Funkcija časovnika: možnih več časovnikov
- Vrste čiščenja: Suho čiščenje/ Mokro čiščenje/ Kombinirano čiščenje (mokro in suho)/ Avtomatski sistem/ Točka
Dodatna oprema
