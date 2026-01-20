RCV 5 Comfort združuje umetno inteligenco z dvojnim laserskim sistemom in kamero za zaznavanje ovir, kot so kabli ali čevlji, in varno vožnjo okoli njih. Po zagonu začne robot samostojno sesati: suho umazanijo zanesljivo odpeljejo v zabojnik za odpadke z vrtljivo krtačo, stranskimi krtačami in močnim ventilatorjem. Ultrazvočni senzor za preproge zazna preproge in aktivira zmogljiv Auto Boost načina sesanja. Opcijsko ima RCV 5 enoto za brisanje, tako da lahko pobriše tudi tla. Ko je v načinu brisanja, se robot samodejno izogiba preprogam. S pomočjo zaznavanja okolja LiDAR RCV 5 ustvari zemljevid prostora, ki ga je mogoče prilagoditi v aplikaciji. To vam omogoča, da določite področja, ki jih morate vedno samo posesati ali samo obrisati. Robot se aktivira z aplikacijo, s prednastavljenim urnikom ali s pritiskom na gumb. Stanje čiščenja lahko spremljate v aplikaciji. V primeru težav RCV 5 posreduje obvestila z glasovnim izhodom. Ko je njegova naloga opravljena ali vmes, če je potrebno, se samodejno vrne na pametno polnilno in samopraznilno postajo, kjer samodejno izprazni posodo za prah in ponovno napolni baterijo.