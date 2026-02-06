Baterijski večnamenski sesalnik WD 1 Compact Battery omogoča največjo svobodo gibanja, ne potrebuje priključka na električno omrežje, obenem pa je tudi izredno kompakten in lahek. Čas delovanja baterije znaša – odvisno od baterije 18 V Battery Power – od 10 do 20 minut (baterija ni priložena). WD 1 Compact Battery ima tudi robustno, proti udarcem odporno 7-litrsko posodo iz plastike ter patronski filter za udobno sesanje suhe in mokre umazanije brez menjave filtra. Druga oprema: Sesalna cev z optimiziranim pretokom in namenski dodatki (npr. ozka šoba in šoba za oblazinjenje) odločilno prispevata k optimalni absorpciji umazanije in poskrbita za brezhibno čistočo – med drugim tudi pri čiščenju notranjosti avtomobila. Zelo priročen in prilagodljiv trak iz gume omogoča idealno pritrditev sesalne cevi na svoje mesto. Dodatne značilnosti, kot so funkcija pihanja, sistem zapiranja „Pull & Push“, ergonomski ročaj za nošenje in shranjevanje dodatkov, spremenijo delo s sesalnikom WD 1 Compact Battery v čisti užitek. Zaradi združljivosti z baterijsko platformo 18 V, je baterije drugih naprav 18 V Battery Power mogoče uporabljati tudi v sesalniku WD 1 Compact Battery.