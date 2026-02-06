Baterijski sesalnik za suho/mokro sesanje WD 1 Compact Battery
Brez omejitev: kompakten, večnamenski sesalnik WD 1 Compact Battery platforme 18 V Battery Power z dodatno opremo za čiščenje notranjosti avtomobila. Baterija ni priložena.
Baterijski večnamenski sesalnik WD 1 Compact Battery omogoča največjo svobodo gibanja, ne potrebuje priključka na električno omrežje, obenem pa je tudi izredno kompakten in lahek. Čas delovanja baterije znaša – odvisno od baterije 18 V Battery Power – od 10 do 20 minut (baterija ni priložena). WD 1 Compact Battery ima tudi robustno, proti udarcem odporno 7-litrsko posodo iz plastike ter patronski filter za udobno sesanje suhe in mokre umazanije brez menjave filtra. Druga oprema: Sesalna cev z optimiziranim pretokom in namenski dodatki (npr. ozka šoba in šoba za oblazinjenje) odločilno prispevata k optimalni absorpciji umazanije in poskrbita za brezhibno čistočo – med drugim tudi pri čiščenju notranjosti avtomobila. Zelo priročen in prilagodljiv trak iz gume omogoča idealno pritrditev sesalne cevi na svoje mesto. Dodatne značilnosti, kot so funkcija pihanja, sistem zapiranja „Pull & Push“, ergonomski ročaj za nošenje in shranjevanje dodatkov, spremenijo delo s sesalnikom WD 1 Compact Battery v čisti užitek. Zaradi združljivosti z baterijsko platformo 18 V, je baterije drugih naprav 18 V Battery Power mogoče uporabljati tudi v sesalniku WD 1 Compact Battery.
Značilnosti in prednosti
Zamenljiva akumulatorska baterija 18 V Battery PowerOmogoča delo neodvisno od električnega omrežja in največjo svobodo premikanja. Tehnologija v realnem času z LCD zaslonom na bateriji pokaže preostali čas delovanja, trajanje baterije in zmogljivost baterije. Združljivo z vsemi napravami Kärcherjeve baterijske platforme Battery Power 18 V.
Kompaktna, mobilna izvedbaIndividualna, prilagodljiva uporaba. Udoben transport.
Poseben patronski filterZa mokro in suho sesanje brez menjave filtra.
Posebna dodatna oprema za čiščenje notranjosti avtomobila
- Izdelan za čiščenje notranjosti avtomobila.
- Za najboljše rezultate čiščenja, ko gre za suho ali mokro, fino ali grobo umazanijo.
- Za najvišjo stopnjo udobja pri delu in prilagodljivosti pri sesanju.
Praktična funkcija pihanja
- Povsod tam, kjer sesanje ni možno, pomaga praktična funkcija pihanja.
- Preprosto odstranjevanje umazanije, npr. s prodnatih tal.
Priročno shranjevanje cevi
- Preprosta pritrditev sesalne cevi za transport in shranjevanje z gumenim trakom.
Praktično shranjevanje dodatkov
- Dodatna oprema je shranjena varno, priročno in ne zavzame veliko prostora.
Sistem zapiranja „Pull & Push“
- Za enostavno, hitro in varno odpiranje in zapiranje posode.
Ergonomsko oblikovan nosilni ročaj
- Omogoča udobno prenašanje naprave.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Naprava na baterijo
|Baterijska platforma
|Baterijska platforma 18 V
|Nazivna poraba moči (W)
|250
|Sesalna moč (W)
|60
|Vakuum (mbar)
|max. 85
|Zračni tok (l/s)
|max. 22
|Zmogljivost posode (l)
|7
|Material posode
|Plastika
|Barvna komponenta
|Glava naprave Rumena Posoda Rumena
|Nominalna širina dodatkov (mm)
|35
|Tip baterije
|Litij-ionska nadomestna baterija
|Napetost (V)
|18
|Čas delovanja s polno baterijo (min)
|pribl. 10 (2,5 Ah) / pribl. 20 (5,0 Ah)
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|64
|Barva
|Rumena
|Teža brez dodatkov (Kg)
|3,14
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|5,135
|Mere (D × Š × V) (mm)
|386 x 279 x 312
Obseg dobave
- Možnost: Baterija in polnilnik nista vključena
- Dolžina sesalne cevi: 1.2 m
- Material sesalne cevi: Plastika
- Ozka šoba
- Šoba za oblazinjene površine
- Kartušni filter: 1 Kos(i), Celuloza
- Papirnata filtrska vrečka: 1 Kos(i), 2-slojni
Oprema
- Funkcija pihanja
- Shranjevanje dodatkov na napravi
- Notranjost avtomobila
- Avtodomi
- Območja okoli doma in vrta
- Vrtna hišica
- Učinkovito sesanje tekočin
- Delavnica
- Prostor za prosti čas
