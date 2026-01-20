Baterijski sesalnik za suho/mokro sesanje WD 1 Compact Battery Set

Neodvisen in vsestranski: kompakten, večnamenski sesalnik WD 1 Compact Battery Set baterijske platforme 18 V Battery Power, z dodatno opremo za čiščenje notranjosti avtomobila.

Sesanje brez električnega kabla, a še vedno s polno funkcionalnostjo večnamenskega sesalnika? Baterijski večnamenski sesalnik vstopnega razreda WD 1 Compact Battery Set v kompaktni, zelo mobilni izvedbi zmore prav to. Baterija (je priložena) ima čas delovanja 10 minut, njeno trenutno stanje pa je zahvaljujoč tehnologiji v realnem času mogoče kadarkoli preveriti na vgrajenem LCD-zaslonu. Robustna, proti udarcem odporna posoda iz plastike ima prostornino 7 l. Zahvaljujoč patronskemu filtru je mogoče udobno sesati suho in mokro umazanijo – brez menjave filtra. Sesalna cev z optimizirano pretočnostjo in namenskimi dodatki za čiščenje notranjosti avtomobila (npr. ozka šoba in šoba za oblazinjenje) poskrbita za popolno odstranjevanje umazanije. Med delovnimi odmori ali po končanem delu lahko dodatke priročno spravite v mirujoč položaj. Druga oprema: funkcija pihanja, sistem zapiranja „Pull & Push“, ergonomski ročaj za nošenje in priročno shranjevanje dodatkov sesalne cevi z gumijastim trakom. Zaradi združljivosti z baterijsko platformo 18 V Battery Power, je baterijo mogoče uporabljati tudi z drugimi napravami te platforme.

Značilnosti in prednosti
Baterijski sesalnik za suho/mokro sesanje WD 1 Compact Battery Set: Zamenljiva akumulatorska baterija 18 V Battery Power
Zamenljiva akumulatorska baterija 18 V Battery Power
Omogoča delo neodvisno od električnega omrežja in največjo svobodo premikanja. Tehnologija v realnem času z LCD zaslonom na bateriji pokaže preostali čas delovanja, trajanje baterije in zmogljivost baterije. Združljivo z vsemi napravami Kärcherjeve baterijske platforme Battery Power 18 V.
Baterijski sesalnik za suho/mokro sesanje WD 1 Compact Battery Set: Kompaktna, mobilna izvedba
Kompaktna, mobilna izvedba
Individualna, prilagodljiva uporaba. Udoben transport.
Baterijski sesalnik za suho/mokro sesanje WD 1 Compact Battery Set: Poseben patronski filter
Poseben patronski filter
Za mokro in suho sesanje brez menjave filtra.
Posebna dodatna oprema za čiščenje notranjosti avtomobila
  • Izdelan za čiščenje notranjosti avtomobila.
  • Za najboljše rezultate čiščenja, ko gre za suho ali mokro, fino ali grobo umazanijo.
  • Za najvišjo stopnjo udobja pri delu in prilagodljivosti pri sesanju.
Praktična funkcija pihanja
  • Povsod tam, kjer sesanje ni možno, pomaga praktična funkcija pihanja.
  • Preprosto odstranjevanje umazanije, npr. s prodnatih tal.
Priročno shranjevanje cevi
  • Preprosta pritrditev sesalne cevi za transport in shranjevanje z gumenim trakom.
Praktično shranjevanje dodatkov
  • Dodatna oprema je shranjena varno, priročno in ne zavzame veliko prostora.
Sistem zapiranja „Pull & Push“
  • Za enostavno, hitro in varno odpiranje in zapiranje posode.
Ergonomsko oblikovan nosilni ročaj
  • Omogoča udobno prenašanje naprave.
Specifikacije

Tehnični podatki

Naprava na baterijo
Baterijska platforma Baterijska platforma 18 V
Nazivna poraba moči (W) 250
Sesalna moč (W) 60
Vakuum (mbar) max. 85
Zračni tok (l/s) max. 22
Zmogljivost posode (l) 7
Material posode Plastika
Barvna komponenta Glava naprave Rumena Posoda Rumena
Nominalna širina dodatkov (mm) 35
Tip baterije Litij-ionska nadomestna baterija
Napetost (V) 18
Kapaciteta (Ah) 2,5
Čas delovanja s polno baterijo (min) pribl. 10 (2,5 Ah)
Čas polnjenja s standardnim polnilnilkom (min) 300
Polnilni tok (A) 0,5
Omrežni priključek polnilnika (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Raven zvočnega tlaka (dB(A)) 64
Barva Rumena
Teža brez dodatkov (Kg) 3,14
Teža vključno z embalažo (Kg) 5,8
Mere (D × Š × V) (mm) 386 x 279 x 312

Obseg dobave

  • Možnost: Baterija in polnilnik sta vključena
  • Baterija: Baterija 18 V / 2,5 Ah Battery Power (1 kos)
  • Baterijski polnilnik: Standardni polnilnik 18 V Battery Power (1 kos)
  • Dolžina sesalne cevi: 1.2 m
  • Material sesalne cevi: Plastika
  • Ozka šoba
  • Šoba za oblazinjene površine
  • Kartušni filter: 1 Kos(i), Celuloza

Oprema

  • Inteligentni zaslon: integrirano v baterijo
  • Funkcija pihanja
  • Shranjevanje dodatkov na napravi
Video posnetki

Področja uporabe
  • Notranjost avtomobila
  • Avtodomi
  • Območja okoli doma in vrta
  • Vrtna hišica
  • Učinkovito sesanje tekočin
  • Delavnica
  • Prostor za prosti čas
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
