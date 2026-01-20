Baterijski sesalnik za suho/mokro sesanje WD 1 Compact Battery Set
Neodvisen in vsestranski: kompakten, večnamenski sesalnik WD 1 Compact Battery Set baterijske platforme 18 V Battery Power, z dodatno opremo za čiščenje notranjosti avtomobila.
Sesanje brez električnega kabla, a še vedno s polno funkcionalnostjo večnamenskega sesalnika? Baterijski večnamenski sesalnik vstopnega razreda WD 1 Compact Battery Set v kompaktni, zelo mobilni izvedbi zmore prav to. Baterija (je priložena) ima čas delovanja 10 minut, njeno trenutno stanje pa je zahvaljujoč tehnologiji v realnem času mogoče kadarkoli preveriti na vgrajenem LCD-zaslonu. Robustna, proti udarcem odporna posoda iz plastike ima prostornino 7 l. Zahvaljujoč patronskemu filtru je mogoče udobno sesati suho in mokro umazanijo – brez menjave filtra. Sesalna cev z optimizirano pretočnostjo in namenskimi dodatki za čiščenje notranjosti avtomobila (npr. ozka šoba in šoba za oblazinjenje) poskrbita za popolno odstranjevanje umazanije. Med delovnimi odmori ali po končanem delu lahko dodatke priročno spravite v mirujoč položaj. Druga oprema: funkcija pihanja, sistem zapiranja „Pull & Push“, ergonomski ročaj za nošenje in priročno shranjevanje dodatkov sesalne cevi z gumijastim trakom. Zaradi združljivosti z baterijsko platformo 18 V Battery Power, je baterijo mogoče uporabljati tudi z drugimi napravami te platforme.
Značilnosti in prednosti
Zamenljiva akumulatorska baterija 18 V Battery PowerOmogoča delo neodvisno od električnega omrežja in največjo svobodo premikanja. Tehnologija v realnem času z LCD zaslonom na bateriji pokaže preostali čas delovanja, trajanje baterije in zmogljivost baterije. Združljivo z vsemi napravami Kärcherjeve baterijske platforme Battery Power 18 V.
Kompaktna, mobilna izvedbaIndividualna, prilagodljiva uporaba. Udoben transport.
Poseben patronski filterZa mokro in suho sesanje brez menjave filtra.
Posebna dodatna oprema za čiščenje notranjosti avtomobila
- Izdelan za čiščenje notranjosti avtomobila.
- Za najboljše rezultate čiščenja, ko gre za suho ali mokro, fino ali grobo umazanijo.
- Za najvišjo stopnjo udobja pri delu in prilagodljivosti pri sesanju.
Praktična funkcija pihanja
- Povsod tam, kjer sesanje ni možno, pomaga praktična funkcija pihanja.
- Preprosto odstranjevanje umazanije, npr. s prodnatih tal.
Priročno shranjevanje cevi
- Preprosta pritrditev sesalne cevi za transport in shranjevanje z gumenim trakom.
Praktično shranjevanje dodatkov
- Dodatna oprema je shranjena varno, priročno in ne zavzame veliko prostora.
Sistem zapiranja „Pull & Push“
- Za enostavno, hitro in varno odpiranje in zapiranje posode.
Ergonomsko oblikovan nosilni ročaj
- Omogoča udobno prenašanje naprave.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Naprava na baterijo
|Baterijska platforma
|Baterijska platforma 18 V
|Nazivna poraba moči (W)
|250
|Sesalna moč (W)
|60
|Vakuum (mbar)
|max. 85
|Zračni tok (l/s)
|max. 22
|Zmogljivost posode (l)
|7
|Material posode
|Plastika
|Barvna komponenta
|Glava naprave Rumena Posoda Rumena
|Nominalna širina dodatkov (mm)
|35
|Tip baterije
|Litij-ionska nadomestna baterija
|Napetost (V)
|18
|Kapaciteta (Ah)
|2,5
|Čas delovanja s polno baterijo (min)
|pribl. 10 (2,5 Ah)
|Čas polnjenja s standardnim polnilnilkom (min)
|300
|Polnilni tok (A)
|0,5
|Omrežni priključek polnilnika (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|64
|Barva
|Rumena
|Teža brez dodatkov (Kg)
|3,14
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|5,8
|Mere (D × Š × V) (mm)
|386 x 279 x 312
Obseg dobave
- Možnost: Baterija in polnilnik sta vključena
- Baterija: Baterija 18 V / 2,5 Ah Battery Power (1 kos)
- Baterijski polnilnik: Standardni polnilnik 18 V Battery Power (1 kos)
- Dolžina sesalne cevi: 1.2 m
- Material sesalne cevi: Plastika
- Ozka šoba
- Šoba za oblazinjene površine
- Kartušni filter: 1 Kos(i), Celuloza
Oprema
- Inteligentni zaslon: integrirano v baterijo
- Funkcija pihanja
- Shranjevanje dodatkov na napravi
Video posnetki
Področja uporabe
- Notranjost avtomobila
- Avtodomi
- Območja okoli doma in vrta
- Vrtna hišica
- Učinkovito sesanje tekočin
- Delavnica
- Prostor za prosti čas
Dodatna oprema
