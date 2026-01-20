Sesanje brez električnega kabla, a še vedno s polno funkcionalnostjo večnamenskega sesalnika? Baterijski večnamenski sesalnik vstopnega razreda WD 1 Compact Battery Set v kompaktni, zelo mobilni izvedbi zmore prav to. Baterija (je priložena) ima čas delovanja 10 minut, njeno trenutno stanje pa je zahvaljujoč tehnologiji v realnem času mogoče kadarkoli preveriti na vgrajenem LCD-zaslonu. Robustna, proti udarcem odporna posoda iz plastike ima prostornino 7 l. Zahvaljujoč patronskemu filtru je mogoče udobno sesati suho in mokro umazanijo – brez menjave filtra. Sesalna cev z optimizirano pretočnostjo in namenskimi dodatki za čiščenje notranjosti avtomobila (npr. ozka šoba in šoba za oblazinjenje) poskrbita za popolno odstranjevanje umazanije. Med delovnimi odmori ali po končanem delu lahko dodatke priročno spravite v mirujoč položaj. Druga oprema: funkcija pihanja, sistem zapiranja „Pull & Push“, ergonomski ročaj za nošenje in priročno shranjevanje dodatkov sesalne cevi z gumijastim trakom. Zaradi združljivosti z baterijsko platformo 18 V Battery Power, je baterijo mogoče uporabljati tudi z drugimi napravami te platforme.