Sesalnik za suho/mokro sesanje WD 2 Plus S V-15/4/18
15 l posoda iz nerjavečega jekla v kombinaciji s 4 m dolgim kablom, 1,8 m sesalne cevi in funkcijo puhala - vse to je zmogljiv sesalnik za mokro in suho čiščenje WD 2 Plus S V-15/4/18.
WD 2 Plus V-15/4/18 navdušuje s svojo kompaktno zasnovo, hkrati pa je zmogljiv in energetsko učinkovit - s porabo energije samo do 1000 W. Sesalnik dosega vrhunske rezultate čiščenja pri suhi, mokri, fini in grobi umazaniji. Ima robustno 15-litrsko posodo iz nerjavečega jekla, 4 metre kabla, pa tudi 1,8 metra dolgo sesalno cev z ravnim ročajem, talno šobo Clips, penasti filter in filtrsko vrečko iz flisa. Sesalnik ima tudi praktično funkcijo puhanja, ki se lahko uporablja na mestih, kjer je sesanje težko. Prostor za shranjevanje na vrhu sesalnika se uporablja za varno shranjevanje orodja in majhnih delov, kot so vijaki in žeblji. Cevi in talne šobe lahko tudi hitro in udobno odložite v parkirnem položaju na odbijaču. Poleg tega se sesalnik ponaša s prostorsko varčnim prostorom za shranjevanje, preprostim shranjevanjem pripomočkov, sistemom zaklepanja "Pull & Push" in ergonomsko oblikovanim ročajem za prenašanje.
Značilnosti in prednosti
Praktično shranjevanje dodatkovProstorsko varčno, varno in lahko dostopno shranjevanje dodatkov. Kompaktna naprava za shranjevanje.
Praktična funkcija pihanjaPovsod tam, kjer sesanje ni možno, pomaga praktična funkcija pihanja. Preprosto odstranjevanje umazanije, npr. s prodnatih tal.
Vrečka iz flisaTroslojen, izjemno odporen flis material. Za daljšo sesalno moč in visoko sposobnost zadrževanja prahu.
Mesto za odlaganje
- Za varno shranjevanje orodja in majhnih delov, kot so vijaki in žeblji.
Praktično odlagalno mesto
- Med delom omogoča udobno in hitro vmesno odlaganje sesalne cevi in talne šobe.
Odlagalno mesto za podaljšek
- Med delom lahko ročaj hitro odložite na vrhu sesalnika.
Naprava, sesalna cev in talna šoba so optimalno usklajeni
- Za najboljše rezultate čiščenja, ko gre za suho ali mokro, fino ali grobo umazanijo.
- Za najvišjo stopnjo udobja pri delu in prilagodljivosti pri sesanju.
Sistem zapiranja „Pull & Push“
- Za enostavno, hitro in varno odpiranje in zapiranje posode.
Ergonomsko oblikovan nosilni ročaj
- Omogoča udobno prenašanje naprave.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Nazivna poraba moči (W)
|1000
|Sesalna moč (W)
|220
|Vakuum (mbar)
|max. 220
|Zračni tok (l/s)
|max. 43
|Zmogljivost posode (l)
|15
|Material posode
|Nerjaveče jeklo
|Barvna komponenta
|Glava naprave Rumena Posoda Nerjaveče jeklo Odbijač naprave Rumena
|Priključni kabel (m)
|4
|Nominalna širina dodatkov (mm)
|35
|Napetost (V)
|220 / 240
|Frekvenca (Hz)
|50 / 60
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|74
|Barva
|Rumena
|Teža brez dodatkov (Kg)
|4,519
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|6,466
|Mere (D × Š × V) (mm)
|353 x 328 x 431
Obseg dobave
- Dolžina sesalne cevi: 1.8 m
- Vrsta sesalne cevi: z ravnim ročajem
- Material sesalne cevi: Plastika
- Količina sesalnih cevi: 2 Kos(i)
- Dolžina sesalnih cevi: 0.5 m
- Nazivna širina sesalnih cevi: 35 mm
- Material sesalnih cevi: Plastika
- Sesalni nastavek za mokro/suho sesanje: sponke
- Ozka šoba
- Vrečka iz flisa: 1 Kos(i), 3-slojni
- Penasti filter: 1 Kos(i)
Oprema
- Vrtljivo stikalo (vklop/izklop)
- Funkcija pihanja
- Vmesni položaj za odlaganje ročaja na glavi naprave
- Dodaten prostor za shranjevanje dodatkov na glavi naprave
- Predal za majhne dele
- Zložljiv ročaj
- Odlagalno mesto
- Shranjevanje dodatkov na napravi
- Zaščita pred udarci
- Kolesca brez zavore: 4 Kos(i)
Področja uporabe
- Terase
- Notranjost avtomobila
- Garaža
- Klet
- Učinkovito sesanje tekočin
- Vhodi
- Prostor za prosti čas
