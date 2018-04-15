WD 2 Plus V-15/4/18 navdušuje s svojo kompaktno zasnovo, hkrati pa je zmogljiv in energetsko učinkovit - s porabo energije samo do 1000 W. Sesalnik dosega vrhunske rezultate čiščenja pri suhi, mokri, fini in grobi umazaniji. Ima robustno 15-litrsko posodo iz nerjavečega jekla, 4 metre kabla, pa tudi 1,8 metra dolgo sesalno cev z ravnim ročajem, talno šobo Clips, penasti filter in filtrsko vrečko iz flisa. Sesalnik ima tudi praktično funkcijo puhanja, ki se lahko uporablja na mestih, kjer je sesanje težko. Prostor za shranjevanje na vrhu sesalnika se uporablja za varno shranjevanje orodja in majhnih delov, kot so vijaki in žeblji. Cevi in ​​talne šobe lahko tudi hitro in udobno odložite v parkirnem položaju na odbijaču. Poleg tega se sesalnik ponaša s prostorsko varčnim prostorom za shranjevanje, preprostim shranjevanjem pripomočkov, sistemom zaklepanja "Pull & Push" in ergonomsko oblikovanim ročajem za prenašanje.