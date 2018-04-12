Sesalnik za suho/mokro sesanje WD 2 Plus V-12/4/18
Kompakten sesalnik za mokro/suho sesanje WD 2 Plus V-12/4/18 je namenjen nezahtevni uporabi. Sesalnik ima 12 l plastično posodo, 4 m dolg kabel, 1,8 m dolgo sesalno cev in funkcijo pihanja.
WD 2 Plus V-12/4/18 navdušuje s svojo kompaktno zasnovo, hkrati pa je zmogljiv in energetsko učinkovit - s porabo energije samo do 1000 W. Sesalnik dosega vrhunske rezultate čiščenje pri suhi, mokro, fini in grobi umazaniji. Ima 12-litrsko plastično posodo, 4 m dolg kabel, 1,8 m dolgo sesalno cev z ravnim ročajem, talno šobo, penasti filter ter flitrsko vrečko iz flisa. Sesalnik ima praktično funkcijo pihanja, ki se lahko uporablja na mestih, kjer je sesanje oteženo. Prostor za shranjevanje na glavi sesalnika omogoča odlaganje orodja in majhnih delov, kot so vijaki in žeblji. Cev in talno šobo lahko tudi hitro namestite v položaj mirovanja. Sistem zaklepanje Pull & Push omogoča preprost sistem zaklepanja, ergonomsko oblikovan ročaj pa poskrbi za udobno prenašanje.
Značilnosti in prednosti
Praktično shranjevanje dodatkov
- Prostorsko varčno, varno in lahko dostopno shranjevanje dodatkov.
- Kompaktna naprava za shranjevanje.
Funkcija pihanja
- Povsod tam, kjer sesanje ni možno, pomaga praktična funkcija pihanja.
- Preprosto odstranjevanje umazanije, npr. s prodnatih tal.
Vrečka iz flisa
- Troslojen, izjemno odporen flis material.
- Za daljšo sesalno moč in visoko sposobnost zadrževanja prahu.
Mesto za odlaganje
- Za varno shranjevanje orodja in majhnih delov, kot so vijaki in žeblji.
Praktično odlagalno mesto
- Med delom omogoča udobno in hitro vmesno odlaganje sesalne cevi in talne šobe.
Odlagalno mesto za podaljšek
- Med delom lahko ročaj hitro odložite na vrhu sesalnika.
Naprava, sesalna cev in talna šoba so optimalno usklajeni
- Za najboljše rezultate čiščenja, ko gre za suho ali mokro, fino ali grobo umazanijo.
- Za najvišjo stopnjo udobja pri delu in prilagodljivosti pri sesanju.
Sistem zapiranja „Pull & Push“
- Za enostavno, hitro in varno odpiranje in zapiranje posode.
Ergonomsko oblikovan nosilni ročaj
- Omogoča udobno prenašanje naprave.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Nazivna poraba moči (W)
|1000
|Sesalna moč (W)
|220
|Vakuum (mbar)
|max. 220
|Zračni tok (l/s)
|max. 43
|Zmogljivost posode (l)
|12
|Material posode
|Plastika
|Barvna komponenta
|Glava naprave Rumena Posoda Rumena Odbijač naprave Rumena
|Priključni kabel (m)
|4
|Nominalna širina dodatkov (mm)
|35
|Napetost (V)
|220 / 240
|Frekvenca (Hz)
|50 / 60
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|74
|Barva
|Rumena
|Teža brez dodatkov (Kg)
|4,134
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|6
|Mere (D × Š × V) (mm)
|349 x 328 x 378
Obseg dobave
- Dolžina sesalne cevi: 1.8 m
- Vrsta sesalne cevi: z ravnim ročajem
- Material sesalne cevi: Plastika
- Količina sesalnih cevi: 2 Kos(i)
- Dolžina sesalnih cevi: 0.5 m
- Nazivna širina sesalnih cevi: 35 mm
- Material sesalnih cevi: Plastika
- Sesalni nastavek za mokro/suho sesanje: sponke
- Ozka šoba
- Vrečka iz flisa: 1 Kos(i), 3-slojni
- Penasti filter: 1 Kos(i)
Oprema
- Vrtljivo stikalo (vklop/izklop)
- Funkcija pihanja
- Vmesni položaj za odlaganje ročaja na glavi naprave
- Dodaten prostor za shranjevanje dodatkov na glavi naprave
- Predal za majhne dele
- Zložljiv ročaj
- Odlagalno mesto
- Shranjevanje dodatkov na napravi
- Zaščita pred udarci
- Kolesca brez zavore: 4 Kos(i)
