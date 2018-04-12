WD 2 Plus V-12/4/18 navdušuje s svojo kompaktno zasnovo, hkrati pa je zmogljiv in energetsko učinkovit - s porabo energije samo do 1000 W. Sesalnik dosega vrhunske rezultate čiščenje pri suhi, mokro, fini in grobi umazaniji. Ima 12-litrsko plastično posodo, 4 m dolg kabel, 1,8 m dolgo sesalno cev z ravnim ročajem, talno šobo, penasti filter ter flitrsko vrečko iz flisa. Sesalnik ima praktično funkcijo pihanja, ki se lahko uporablja na mestih, kjer je sesanje oteženo. Prostor za shranjevanje na glavi sesalnika omogoča odlaganje orodja in majhnih delov, kot so vijaki in žeblji. Cev in talno šobo lahko tudi hitro namestite v položaj mirovanja. Sistem zaklepanje Pull & Push omogoča preprost sistem zaklepanja, ergonomsko oblikovan ročaj pa poskrbi za udobno prenašanje.