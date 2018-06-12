Sesalnik za suho/mokro sesanje WD 2 Plus V-12/6/18/C Home
Odlična sesalna moč za suho/mokro sesanje umazanije v vašem domu: sesalnik WD 2 Plus V-12/6/18/C Home navdušuje z 12 l plastično posodo, 6 m dolgim kablom in posebnimi dodatki.
Sesalnik WD S Plus V-12/6/18/C Home se uporablja za suho in mokro sesanje umazanije in je zaradi nizke porabe energije (le 1000 W) popolna naprava za dom. S posebnimi dodatki in filtrirnim sistemom je sesalnik idealen za sesanje suhe umazanije, prav tako pa brez težav posesa vodo ali steklene drobce. Navdušuje z robustno 12-litrsko plastično posodo, 6-metrskim kablom in 1,8-metrsko sesalno cevjo. Druge funkcije vključujejo preklopno talno šobo za globinsko čiščenje preprog in trdih tal, šobo za oblazinjene površine za nežno čiščenje, 3 flitrske vrečke iz flisa in prostor za shranjevanje na napravi, funkcijo pihanja, vrtljivo stikalo za vklop/izklop naprave, sistem zaklepanja "Pull & Push" za enostavno odpiranje in zapiranje posode ter ergonomsko oblikovan ročaj za prenašanje. Cevi in talno šobo lahko tudi priročno odložite na parkirni položaj na sesalniku.
Značilnosti in prednosti
Posebni dodatki za čiščenje različnih talnih oblog in oblazinjenega pohištvaDoseže optimalne rezultate čiščenja. Za najvišjo stopnjo udobja pri delu in prilagodljivosti pri sesanju.
Poseben filtrirni sistemZa sesanje suhe umazanije, vode in steklenih drobcev. Za različna opravila po domu. Enostavna namestitev in odstranitev filtra s preprostim obračanjem brez dodatnega dela.
Praktično shranjevanje dodatkovProstorsko varčno, varno in lahko dostopno shranjevanje dodatkov. Kompaktna naprava za shranjevanje.
Praktična funkcija pihanja
- Povsod tam, kjer sesanje ni možno, pomaga praktična funkcija pihanja.
- Preprosto odstranjevanje umazanije, npr. s prodnatih tal.
Vrečka iz flisa
- Troslojen, izjemno odporen flis material.
- Za daljšo sesalno moč in visoko sposobnost zadrževanja prahu.
Mesto za odlaganje
- Za varno shranjevanje orodja in majhnih delov, kot so vijaki in žeblji.
Praktično odlagalno mesto
- Med delom omogoča udobno in hitro vmesno odlaganje sesalne cevi in talne šobe.
Odlagalno mesto za podaljšek
- Med delom lahko ročaj hitro odložite na vrhu sesalnika.
Naprava, sesalna cev in talna šoba so optimalno usklajeni
- Za najboljše rezultate čiščenja, ko gre za suho ali mokro, fino ali grobo umazanijo.
- Za najvišjo stopnjo udobja pri delu in prilagodljivosti pri sesanju.
Sistem zapiranja „Pull & Push“
- Za enostavno, hitro in varno odpiranje in zapiranje posode.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Nazivna poraba moči (W)
|1000
|Sesalna moč (W)
|220
|Vakuum (mbar)
|max. 220
|Zračni tok (l/s)
|max. 43
|Zmogljivost posode (l)
|12
|Material posode
|Plastika
|Barvna komponenta
|Glava naprave Rumena Posoda Rumena Odbijač naprave Rumena
|Priključni kabel (m)
|6
|Nominalna širina dodatkov (mm)
|35
|Napetost (V)
|220 / 240
|Frekvenca (Hz)
|50 / 60
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|74
|Barva
|Rumena
|Teža brez dodatkov (Kg)
|4,347
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|6,617
|Mere (D × Š × V) (mm)
|349 x 328 x 378
Obseg dobave
- Dolžina sesalne cevi: 1.8 m
- Vrsta sesalne cevi: z ravnim ročajem
- Material sesalne cevi: Plastika
- Količina sesalnih cevi: 2 Kos(i)
- Dolžina sesalnih cevi: 0.5 m
- Nazivna širina sesalnih cevi: 35 mm
- Material sesalnih cevi: Plastika
- Šoba za suho sesanje: Lahko se zamenja za preproge in trda tla
- Ozka šoba
- Šoba za oblazinjene površine
- Kartušni filter: 1 Kos(i), Celuloza
- Vrečka iz flisa: 3 Kos(i), 3-slojni
Oprema
- Vrtljivo stikalo (vklop/izklop)
- Funkcija pihanja
- Vmesni položaj za odlaganje ročaja na glavi naprave
- Dodaten prostor za shranjevanje dodatkov na glavi naprave
- Predal za majhne dele
- Zložljiv ročaj
- Odlagalno mesto
- Shranjevanje dodatkov na napravi
- Zaščita pred udarci
- Kolesca brez zavore: 4 Kos(i)
Video posnetki
Področja uporabe
- Talne obloge
- Trde talne obloge
- Oblazinjene površine
- Oblazinjeno pohištvo
- Težko dostopna mesta (koti, fuge, reže, itd.)
- Učinkovito sesanje tekočin
Dodatna oprema
