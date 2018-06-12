Sesalnik WD S Plus V-12/6/18/C Home se uporablja za suho in mokro sesanje umazanije in je zaradi nizke porabe energije (le 1000 W) popolna naprava za dom. S posebnimi dodatki in filtrirnim sistemom je sesalnik idealen za sesanje suhe umazanije, prav tako pa brez težav posesa vodo ali steklene drobce. Navdušuje z robustno 12-litrsko plastično posodo, 6-metrskim kablom in 1,8-metrsko sesalno cevjo. Druge funkcije vključujejo preklopno talno šobo za globinsko čiščenje preprog in trdih tal, šobo za oblazinjene površine za nežno čiščenje, 3 flitrske vrečke iz flisa in prostor za shranjevanje na napravi, funkcijo pihanja, vrtljivo stikalo za vklop/izklop naprave, sistem zaklepanja "Pull & Push" za enostavno odpiranje in zapiranje posode ter ergonomsko oblikovan ročaj za prenašanje. Cevi in talno šobo lahko tudi priročno odložite na parkirni položaj na sesalniku.