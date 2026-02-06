Baterijski sesalnik za suho/mokro sesanje WD 3-18 S
Sesalnik za suho/mokro sesanje WD 3-18 S deluje na 18 V baterijski platformi Battery Power. Opremljen je s 17-litrsko posodo iz nerjavečega jekla, 2-metrsko sesalno cevjo, funkcijo pihanja in enodelnim kartušnim filtrom.
Brez kabla, brez omejitev: baterijski sesalnik za suho/mokro sesanje WD 3-18 S deluje na 18 V baterijski platformi Kärcher Battery Power in ponuja največjo prilagodljivost, kompaktno zasnovo in svobodo gibanja. Naprava odlično združuje 2 metra dolgo sesalno cev in talno šobo s sponkami ter lahko v trenutku odstrani mokro, fino ali grobo umazanijo. Naprava je opremljena tudi z robustno in na udarce odporno 17-litrsko posodo iz nerjavečega jekla, enodelnim kartušnim filtrom in filter vrečko iz flisa. Prostor za shranjevanje sesalne cevi prihrani prostor; preprosto ga varno obesite na glavo naprave. Nadaljnje funkcije vključujejo praktično funkcijo pihanja za področja, kjer sesanje ni mogoče, polico za shranjevanje dodatkov in majhnih predmetov, vrtljivo stikalo za preprost vklop in izklop naprave, ergonomsko oblikovan ročaj za prenašanje ter "Pull & Push" sistem zaklepanja, ki omogoča enostavno odpiranje in zapiranje posode. Parkirni položaj na odbijaču omogoča hitro in priročno shranjevanje cevi in talne šobe tudi med kratkim odmorom od dela.
Značilnosti in prednosti
Zamenljiva akumulatorska baterija 18 V Battery PowerOmogoča delo neodvisno od električnega omrežja in največjo svobodo premikanja. Tehnologija v realnem času z LCD zaslonom na bateriji pokaže preostali čas delovanja, trajanje baterije in zmogljivost baterije. Združljiv z vsemi napravami, ki delujejo s platformo 18 V Kärcher Battery Power.
Kartušni filterZa mokro in suho sesanje brez menjave filtra. Enostavna namestitev in odstranitev filtra s preprostim obračanjem brez dodatnega dela.
Praktično shranjevanje dodatkovProstorsko varčno, varno in lahko dostopno shranjevanje dodatkov. Kompaktna naprava za shranjevanje.
Prostor za shranjevanje sesalne cevi na glavi naprave
- Sesalno cev je možno shraniti na glavo sesalnika in tako prihranite prostor.
- Intuitivni varnostni mehanizmi za levičarje in desničarje.
Mesto za odlaganje
- Za varno shranjevanje dodatkov in majhnih delov, kot so vijaki ali žeblji.
Praktična funkcija pihanja
- Povsod tam, kjer sesanje ni možno, pomaga praktična funkcija pihanja.
- Enostavno odstranjevanje umazanije.
Vrečka iz flisa
- Troslojen, izjemno odporen flis material.
- Za daljšo sesalno moč in visoko sposobnost zadrževanja prahu.
Odlagalno mesto za podaljšek
- Med delom lahko ročaj hitro odložite na vrhu sesalnika.
Naprava, sesalna cev in talna šoba so optimalno usklajeni
- Za najboljše rezultate čiščenja, ko gre za suho ali mokro, fino ali grobo umazanijo.
- Za najvišjo stopnjo udobja pri delu in prilagodljivosti pri sesanju.
Sistem zapiranja „Pull & Push“
- Za enostavno, hitro in varno odpiranje in zapiranje posode.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Naprava na baterijo
|Baterijska platforma
|Baterijska platforma 18 V
|Nazivna poraba moči (W)
|270
|Sesalna moč (W)
|75
|Vakuum (mbar)
|max. 110
|Zračni tok (l/s)
|max. 30
|Zmogljivost posode (l)
|17
|Material posode
|Nerjaveče jeklo
|Barvna komponenta
|Glava naprave Rumena Posoda Nerjaveče jeklo Odbijač naprave Rumena
|Nominalna širina dodatkov (mm)
|35
|Tip baterije
|Litij-ionska nadomestna baterija
|Napetost (V)
|18
|Čas delovanja s polno baterijo (min)
|pribl. 10 (2,5 Ah) / pribl. 20 (5,0 Ah)
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|70
|Barva
|Rumena
|Teža brez dodatkov (Kg)
|4,14
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|5,897
|Mere (D × Š × V) (mm)
|353 x 328 x 487
Obseg dobave
- Možnost: Baterija in polnilnik nista vključena
- Dolžina sesalne cevi: 2 m
- Vrsta sesalne cevi: z upognjenim ročajem
- Material sesalne cevi: Plastika
- Snemljiv ročaj
- Količina sesalnih cevi: 2 Kos(i)
- Dolžina sesalnih cevi: 0.5 m
- Nazivna širina sesalnih cevi: 35 mm
- Material sesalnih cevi: Plastika
- Sesalni nastavek za mokro/suho sesanje: sponke
- Ozka šoba
- Kartušni filter: 1 Kos(i), Celuloza
- Vrečka iz flisa: 1 Kos(i), 3-slojni
Oprema
- Funkcija pihanja
- Odlagalno mesto
- Zložljiv ročaj
- Vmesni položaj za odlaganje ročaja na glavi naprave
- Prostor za shranjevanje sesalne cevi na glavi naprave
- Dodaten prostor za shranjevanje dodatkov na glavi naprave
- Shranjevanje dodatkov na napravi
- Zaščita pred udarci
- Kolesca brez zavore: 4 Kos(i)
Video posnetki
Področja uporabe
- Terase
- Območja okoli doma in vrta
- Vrtna hišica
- Notranjost avtomobila
- Učinkovito sesanje tekočin
- Delavnica
- Garaža
- Klet
- Vhodi
- Prostor za prosti čas
Dodatna oprema
VSI PRODUKTI, KI USTREZAJO BATERIJI
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.