Baterijski sesalnik za suho/mokro sesanje WD 3-18 S Battery Set
Baterijski sesalnik 18 V WD 3-18 S za suho/mokro sesanje ponuja maksimalno prilagodljivost zahvaljujoč 17-litrski posodi iz nerjavečega jekla, 2-metrski sesalni cevi, funkciji puhanja in enodelnemu kartušnemu filtru.
Več svobode gibanja, večja prilagodljivost: baterijski sesalnik WD 3-18 S za suho/mokro sesanje deluje na 18 V baterijski platformi Kärcher Battery Power in je v trenutku pripravljen za uporabo. Naprava odlično združuje 2 metra dolgo sesalno cev in talno šobo s sponkami ter lahko v trenutku odstrani mokro, fino ali grobo umazanijo. Naprava je opremljena tudi z robustno in na udarce odporno 17-litrsko posodo iz nerjavečega jekla, enodelnim kartušnim filtrom in filter vrečko iz flisa. Prostor za shranjevanje sesalne cevi prihrani prostor; preprosto ga varno obesite na glavo naprave. Nadaljnje funkcije vključujejo praktično funkcijo pihanja za področja, kjer sesanje ni mogoče, polico za shranjevanje dodatkov in majhnih predmetov, vrtljivo stikalo za preprost vklop in izklop naprave, ergonomsko oblikovan ročaj za prenašanje ter "Pull & Push" sistem zaklepanja, ki omogoča enostavno odpiranje in zapiranje posode. Parkirni položaj na odbijaču omogoča hitro in priročno shranjevanje cevi in talne šobe tudi med kratkim odmorom od dela. Obseg dobave vključuje baterijo Kärcher Battery Power 18 V/5,0 Ah in polnilnik baterij.
Značilnosti in prednosti
Zamenljiva akumulatorska baterija 18 V Battery Power
Kartušni filter
Praktično shranjevanje dodatkov
Prostor za shranjevanje sesalne cevi na glavi naprave
Mesto za odlaganje
Praktična funkcija pihanja
Vrečka iz flisa
Odlagalno mesto za podaljšek
Naprava, sesalna cev in talna šoba so optimalno usklajeni
Sistem zapiranja „Pull & Push“
Specifikacije
Tehnični podatki
|Naprava na baterijo
|Baterijska platforma
|Baterijska platforma 18 V
|Nazivna poraba moči (W)
|270
|Sesalna moč (W)
|75
|Vakuum (mbar)
|max. 110
|Zračni tok (l/s)
|max. 30
|Zmogljivost posode (l)
|17
|Material posode
|Nerjaveče jeklo
|Barvna komponenta
|Glava naprave Rumena Posoda Nerjaveče jeklo Odbijač naprave Rumena
|Nominalna širina dodatkov (mm)
|35
|Tip baterije
|Litij-ionska nadomestna baterija
|Napetost (V)
|18
|Kapaciteta (Ah)
|5
|Čas delovanja s polno baterijo (min)
|pribl. 20 (5,0 Ah)
|Čas polnjenja s standardnim polnilnilkom (min)
|585
|Polnilni tok (A)
|0,5
|Omrežni priključek polnilnika (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|70
|Barva
|Rumena
|Teža brez dodatkov (Kg)
|4,14
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|7,509
|Mere (D × Š × V) (mm)
|353 x 328 x 488
Obseg dobave
- Možnost: Baterija in polnilnik sta vključena
- Baterija: Akumulator 18 V/5,0 Ah Battery Power (1 kos)
- Baterijski polnilnik: Standardni polnilnik 18 V Battery Power (1 kos)
- Dolžina sesalne cevi: 2 m
- Vrsta sesalne cevi: z upognjenim ročajem
- Material sesalne cevi: Plastika
- Snemljiv ročaj
- Količina sesalnih cevi: 2 Kos(i)
- Dolžina sesalnih cevi: 0.5 m
- Nazivna širina sesalnih cevi: 35 mm
- Material sesalnih cevi: Plastika
- Sesalni nastavek za mokro/suho sesanje: sponke
- Ozka šoba
- Kartušni filter: 1 Kos(i), Celuloza
- Vrečka iz flisa: 1 Kos(i), 3-slojni
Oprema
- Inteligentni zaslon: integrirano v baterijo
- Funkcija pihanja
- Odlagalno mesto
- Zložljiv ročaj
- Vmesni položaj za odlaganje ročaja na glavi naprave
- Prostor za shranjevanje sesalne cevi na glavi naprave
- Dodaten prostor za shranjevanje dodatkov na glavi naprave
- Shranjevanje dodatkov na napravi
- Zaščita pred udarci
- Kolesca brez zavore: 4 Kos(i)
Področja uporabe
- Terase
- Območja okoli doma in vrta
- Vrtna hišica
- Notranjost avtomobila
- Učinkovito sesanje tekočin
- Delavnica
- Garaža
- Klet
- Vhodi
- Prostor za prosti čas
