Baterijski sesalnik za suho/mokro sesanje WD 3 Battery

Sesanje brez omejitev: večnamenski sesalnik WD 3 Battery platforme 36 V Battery Power z vsestransko dodatno opremo za talno in ročno uporabo. Baterija je na voljo posebej.

Model WD 3 Battery ponuja vso funkcionalnost večnamenskega sesalnika s kablom, vendar ga ni treba priključiti na električno omrežje. Čas delovanja akumulatorske baterije znaša – od 15 do 30 minut (baterija ni priložena). Prilagodljivi večnamenski sesalnik ima tudi robustno, proti udarcem odporno 17-litrsko posodo iz plastike ter patronski filter za udobno sesanje suhe in mokre umazanije brez menjave filtra. Sesalna cev z optimizirano pretočnostjo in domiselno zasnovana talna šoba z mešalnim vložkom odločilno prispevata k optimalni absorpciji umazanije in poskrbita za brezhibno čistočo. Priročen je tudi snemljiv ročaj, ki omogoča namestitev dodatkov neposredno na sesalno cev. Med delovnimi odmori lahko sesalno cev in talno šobo priročno spravite v mirujoč položaj. Sesalnik ima dodatne značilnosti, kot so funkcija pihanja, sistem zapiranja „Pull ’n’ Push“, ergonomski ročaj za nošenje in izredno priročno shranjevanje dodatkov, ki spremenijo delo s sesalnikom WD 3 Battery v čisti užitek. Zaradi združljivosti z akumulatorsko platformo 36 V je akumulatorske baterije drugih naprav 36 V Battery Power mogoče uporabljati tudi v sesalniku WD 3 Battery.

Značilnosti in prednosti
Baterijski sesalnik za suho/mokro sesanje WD 3 Battery: Polni izmenljive baterije 36 V Kärcher Battery Power
Polni izmenljive baterije 36 V Kärcher Battery Power
Omogoča delo neodvisno od električnega omrežja in največjo svobodo premikanja. Tehnologija v realnem času z LCD zaslonom na bateriji pokaže preostali čas delovanja, trajanje baterije in zmogljivost baterije. Združljivo z vsemi napravami 36-V platforme Battery Power.
Baterijski sesalnik za suho/mokro sesanje WD 3 Battery: Poseben patronski filter
Poseben patronski filter
Za mokro in suho sesanje brez menjave filtra.
Baterijski sesalnik za suho/mokro sesanje WD 3 Battery: Praktična funkcija pihanja
Praktična funkcija pihanja
Povsod tam, kjer sesanje ni možno, pomaga praktična funkcija pihanja. Enostavno odstranjevanje nečistoč npr. iz gredic s peskom.
Talna šoba in sesalna cev.
  • Za najboljše rezultate čiščenja, ko gre za suho ali mokro, fino ali grobo umazanijo.
  • Za najvišjo stopnjo udobja pri delu in prilagodljivosti pri sesanju.
Snemljiv ročaj
  • Nudi možnost, da nataknete različne šobe direktno na sesalno cev.
  • Za najenostavnejše sesanje na ozkih površinah.
Praktično odlagalno mesto
  • Med delom omogoča udobno in hitro vmesno odlaganje sesalne cevi in talne šobe.
Praktično shranjevanje dodatkov
  • Zanesljivo pospravljanje sesalne cevi in pribora, ki prihrani prostor in je vedno na dosegu roke.
Sistem zapiranja „Pull & Push“
  • Za enostavno, hitro in varno odpiranje in zapiranje posode.
Ergonomsko oblikovan nosilni ročaj
  • Omogoča udobno prenašanje naprave.
Velika transportna kolesa
  • Za varen in udoben transport, tudi na neprehodnem terenu, kot so npr. vrtne poti.
Specifikacije

Tehnični podatki

Naprava na baterijo
Baterijska platforma Baterijska platforma 36 V
Nazivna poraba moči (W) 300
Sesalna moč (W) 80
Vakuum (mbar) max. 110
Zračni tok (l/s) max. 40
Zmogljivost posode (l) 17
Material posode Plastika
Barvna komponenta Glava naprave Rumena Posoda Rumena Odbijač naprave Rumena
Nominalna širina dodatkov (mm) 35
Tip baterije Litij-ionska nadomestna baterija
Napetost (V) 36
Zmogljivost s polno baterijo (m²) pribl. 70 (2,5 Ah) / pribl. 140 (5,0 Ah)
Čas delovanja s polno baterijo (min) pribl. 15 (2,5 Ah) / pribl. 30 (5,0 Ah)
Raven zvočnega tlaka (dB(A)) 67
Barva Rumena
Teža brez dodatkov (Kg) 5,2
Teža vključno z embalažo (Kg) 8,093
Mere (D × Š × V) (mm) 388 x 340 x 503

Obseg dobave

  • Možnost: Baterija in polnilnik nista vključena
  • Dolžina sesalne cevi: 2 m
  • Vrsta sesalne cevi: z upognjenim ročajem
  • Material sesalne cevi: Plastika
  • Snemljiv ročaj
  • Količina sesalnih cevi: 2 Kos(i)
  • Dolžina sesalnih cevi: 0.5 m
  • Nazivna širina sesalnih cevi: 35 mm
  • Material sesalnih cevi: Plastika
  • Sesalni nastavek za mokro/suho sesanje: sponke
  • Ozka šoba
  • Kartušni filter: 1 Kos(i), Celuloza
  • Vrečka iz flisa: 1 Kos(i), 3-slojni

Oprema

  • Funkcija pihanja
  • Odlagalno mesto
  • Shranjevanje dodatkov na napravi
  • Zaščita pred udarci
  • Kolesca brez zavore: 4 Kos(i)
Baterijski sesalnik za suho/mokro sesanje WD 3 Battery
Baterijski sesalnik za suho/mokro sesanje WD 3 Battery

Video posnetki

Področja uporabe
  • Terase
  • Območja okoli doma in vrta
  • Vrtna hišica
  • Notranjost avtomobila
  • Učinkovito sesanje tekočin
  • Delavnica
  • Garaža
  • Klet
  • Vhodi
  • Prostor za prosti čas
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
VSI PRODUKTI, KI USTREZAJO BATERIJI
NAJDI REZERVNE DELE

Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.