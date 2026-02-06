Model WD 3 Battery ponuja vso funkcionalnost večnamenskega sesalnika s kablom, vendar ga ni treba priključiti na električno omrežje. Čas delovanja akumulatorske baterije znaša – od 15 do 30 minut (baterija ni priložena). Prilagodljivi večnamenski sesalnik ima tudi robustno, proti udarcem odporno 17-litrsko posodo iz plastike ter patronski filter za udobno sesanje suhe in mokre umazanije brez menjave filtra. Sesalna cev z optimizirano pretočnostjo in domiselno zasnovana talna šoba z mešalnim vložkom odločilno prispevata k optimalni absorpciji umazanije in poskrbita za brezhibno čistočo. Priročen je tudi snemljiv ročaj, ki omogoča namestitev dodatkov neposredno na sesalno cev. Med delovnimi odmori lahko sesalno cev in talno šobo priročno spravite v mirujoč položaj. Sesalnik ima dodatne značilnosti, kot so funkcija pihanja, sistem zapiranja „Pull ’n’ Push“, ergonomski ročaj za nošenje in izredno priročno shranjevanje dodatkov, ki spremenijo delo s sesalnikom WD 3 Battery v čisti užitek. Zaradi združljivosti z akumulatorsko platformo 36 V je akumulatorske baterije drugih naprav 36 V Battery Power mogoče uporabljati tudi v sesalniku WD 3 Battery.