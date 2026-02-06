Baterijski sesalnik za suho/mokro sesanje WD 3 Battery Premium
Premium različica sesalnika za mokro in suho sesanje WD 3 Battery iz platforme Kärcher Battery Power 36 V je opremljena s 17 l posodo iz nerjavečega jekla. Baterija je na voljo ločeno.
Večnamenski baterijski sesalnik WD 3 Battery Premium ne nudi samo maksimalne svobode gibanja pri sesanju, temveč takoj osvoji s celim nizom prednosti. Sesalnik ima izredno stabilen rezervoar iz nerjavečega jekla; volumna 17 litrov, kartušni filter, ki omogoča enostavno sesanje suhih in mokrih nečistoč brez menjave filtra, ločljiv ročaj za postavljanje dodatkov direktno na sesalno cev z optimiranim pretokom zraka. Sesalnik ima Clips talno šobo vključno z mešanim vstavkom za sesanje nečistoč, z zamenljivo baterijo 36 V/25 Li-Ion, ki zdrži 15 min sesanja ali zamenljivo baterijo 36 V/50 Li-Ion, ki zdrži 30 minut sesanja (ni vključena zraven napeave), odlagalno mesto za sesalno cev in talno šobo ter dodatne posebnosti, kot so funkcija pihanja, sistem zapiranja „Pull ’n’ Push“, ergonomski ročaj za nošenje in izredno praktično pospravljanje dodatkov. WD 3 Battery Premium je del platforme 36 V Battery Power, ki omogoča, da baterijo te naprave uporabljate tudi v drugih napravah baterijske platforme 36 V – za še večjo prilagodljivost.
Značilnosti in prednosti
Polni izmenljive baterije 36 V Kärcher Battery PowerOmogoča delo neodvisno od električnega omrežja in največjo svobodo premikanja. Tehnologija v realnem času z LCD zaslonom na bateriji pokaže preostali čas delovanja, trajanje baterije in zmogljivost baterije. Združljivo z vsemi napravami 36-V platforme Battery Power.
Poseben patronski filterZa mokro in suho sesanje brez menjave filtra.
Praktična funkcija pihanjaPovsod tam, kjer sesanje ni možno, pomaga praktična funkcija pihanja. Enostavno odstranjevanje nečistoč npr. iz gredic s peskom.
Talna šoba in sesalna cev.
- Za najboljše rezultate čiščenja, ko gre za suho ali mokro, fino ali grobo umazanijo.
- Za najvišjo stopnjo udobja pri delu in prilagodljivosti pri sesanju.
Snemljiv ročaj
- Nudi možnost, da nataknete različne šobe direktno na sesalno cev.
- Za najenostavnejše sesanje na ozkih površinah.
Praktično odlagalno mesto
- Med delom omogoča udobno in hitro vmesno odlaganje sesalne cevi in talne šobe.
Praktično shranjevanje dodatkov
- Zanesljivo pospravljanje sesalne cevi in pribora, ki prihrani prostor in je vedno na dosegu roke.
Sistem zapiranja „Pull & Push“
- Za enostavno, hitro in varno odpiranje in zapiranje posode.
Ergonomsko oblikovan nosilni ročaj
- Omogoča udobno prenašanje naprave.
Velika transportna kolesa
- Za varen in udoben transport, tudi na neprehodnem terenu, kot so npr. vrtne poti.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Naprava na baterijo
|Baterijska platforma
|Baterijska platforma 36 V
|Nazivna poraba moči (W)
|300
|Sesalna moč (W)
|80
|Vakuum (mbar)
|max. 110
|Zračni tok (l/s)
|max. 40
|Zmogljivost posode (l)
|17
|Material posode
|Nerjaveče jeklo
|Barvna komponenta
|Glava naprave Rumena Posoda Nerjaveče jeklo Odbijač naprave Rumena
|Nominalna širina dodatkov (mm)
|35
|Tip baterije
|Litij-ionska nadomestna baterija
|Napetost (V)
|36
|Zmogljivost s polno baterijo (m²)
|pribl. 70 (2,5 Ah) / pribl. 140 (5,0 Ah)
|Čas delovanja s polno baterijo (min)
|pribl. 15 (2,5 Ah) / pribl. 30 (5,0 Ah)
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|67
|Barva
|Rumena
|Teža brez dodatkov (Kg)
|5,5
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|8,573
|Mere (D × Š × V) (mm)
|388 x 340 x 525
Obseg dobave
- Možnost: Baterija in polnilnik nista vključena
- Dolžina sesalne cevi: 2 m
- Vrsta sesalne cevi: z upognjenim ročajem
- Material sesalne cevi: Plastika
- Snemljiv ročaj
- Količina sesalnih cevi: 2 Kos(i)
- Dolžina sesalnih cevi: 0.5 m
- Nazivna širina sesalnih cevi: 35 mm
- Material sesalnih cevi: Plastika
- Sesalni nastavek za mokro/suho sesanje: sponke
- Ozka šoba
- Kartušni filter: 1 Kos(i), Celuloza
- Vrečka iz flisa: 1 Kos(i), 3-slojni
Oprema
- Funkcija pihanja
- Odlagalno mesto
- Shranjevanje dodatkov na napravi
- Zaščita pred udarci
- Kolesca brez zavore: 4 Kos(i)
Video posnetki
Področja uporabe
- Terase
- Območja okoli doma in vrta
- Vrtna hišica
- Notranjost avtomobila
- Učinkovito sesanje tekočin
- Delavnica
- Garaža
- Klet
- Vhodi
- Prostor za prosti čas
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
VSI PRODUKTI, KI USTREZAJO BATERIJI
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.