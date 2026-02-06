Večnamenski baterijski sesalnik WD 3 Battery Premium ne nudi samo maksimalne svobode gibanja pri sesanju, temveč takoj osvoji s celim nizom prednosti. Sesalnik ima izredno stabilen rezervoar iz nerjavečega jekla; volumna 17 litrov, kartušni filter, ki omogoča enostavno sesanje suhih in mokrih nečistoč brez menjave filtra, ločljiv ročaj za postavljanje dodatkov direktno na sesalno cev z optimiranim pretokom zraka. Sesalnik ima Clips talno šobo vključno z mešanim vstavkom za sesanje nečistoč, z zamenljivo baterijo 36 V/25 Li-Ion, ki zdrži 15 min sesanja ali zamenljivo baterijo 36 V/50 Li-Ion, ki zdrži 30 minut sesanja (ni vključena zraven napeave), odlagalno mesto za sesalno cev in talno šobo ter dodatne posebnosti, kot so funkcija pihanja, sistem zapiranja „Pull ’n’ Push“, ergonomski ročaj za nošenje in izredno praktično pospravljanje dodatkov. WD 3 Battery Premium je del platforme 36 V Battery Power, ki omogoča, da baterijo te naprave uporabljate tudi v drugih napravah baterijske platforme 36 V – za še večjo prilagodljivost.