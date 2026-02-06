Baterijski sesalnik za suho/mokro sesanje WD 3 Battery Premium Set
Brez kabla, z baterijo, 17-litrska posoda iz nerjavečega jekla in dodatki za še več prilagodljivosti: komplet baterijskega večnamenskega sesalnika WD 3 Battery Premium iz baterijske platforme 36 V Battery Power.
Komplet WD 3 Battery Premium že vsebuje baterijo s časom delovanja 15 minut – za takojšnjo uporabo. Stanje baterije je vedno prikazano na LCD-zaslonu. Baterijski večnamenski sesalnik z veliko sesalno močjo v različici Premium vsebuje robustno, proti udarcem odporno posodo iz nerjavečega jekla. Ker deluje neodvisno od električnega omrežja, ponuja polno funkcionalnost večnamenskega sesalnika. Sesalna cev z optimiziranim pretokom in domiselno zasnovano talno šobo s spenjalom in mešalnim vložkom izboljšuje pobiranje umazanije in omogoča brezhibno čistočo. Zahvaljujoč kartušnemu filtru je mogoče preprosto sesati suho in mokro umazanijo – brez menjave filtra. Vključeno je še: funkcija pihanja, snemljiv ročaj za neposredno namestitev dodatkov, mirujoč položaj za sesalno cev in talno šobo, sistem zapiranja „Pull ’n’ Push“, ergonomski ročaj za nošenje in izredno priročno shranjevanje dodatkov. WD 3 Battery Premium Set je del platforme 36 V Battery Power, ki omogoča, da baterijo te naprave uporabljate tudi v drugih napravah baterijske platforme 36 V – za še večjo prilagodljivost.
Značilnosti in prednosti
Polni izmenljive baterije 36 V Kärcher Battery PowerOmogoča delo neodvisno od električnega omrežja in največjo svobodo premikanja. Tehnologija v realnem času z LCD zaslonom na bateriji pokaže preostali čas delovanja, trajanje baterije in zmogljivost baterije. Združljivo z vsemi napravami 36-V platforme Battery Power.
Poseben patronski filterZa mokro in suho sesanje brez menjave filtra.
Praktična funkcija pihanjaPovsod tam, kjer sesanje ni možno, pomaga praktična funkcija pihanja. Enostavno odstranjevanje nečistoč npr. iz gredic s peskom.
Talna šoba in sesalna cev.
- Za najboljše rezultate čiščenja, ko gre za suho ali mokro, fino ali grobo umazanijo.
- Za najvišjo stopnjo udobja pri delu in prilagodljivosti pri sesanju.
Snemljiv ročaj
- Nudi možnost, da nataknete različne šobe direktno na sesalno cev.
- Za najenostavnejše sesanje na ozkih površinah.
Praktično odlagalno mesto
- Med delom omogoča udobno in hitro vmesno odlaganje sesalne cevi in talne šobe.
Praktično shranjevanje dodatkov
- Zanesljivo pospravljanje sesalne cevi in pribora, ki prihrani prostor in je vedno na dosegu roke.
Sistem zapiranja „Pull & Push“
- Za enostavno, hitro in varno odpiranje in zapiranje posode.
Ergonomsko oblikovan nosilni ročaj
- Omogoča udobno prenašanje naprave.
Velika transportna kolesa
- Za varen in udoben transport, tudi na neprehodnem terenu, kot so npr. vrtne poti.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Naprava na baterijo
|Baterijska platforma
|Baterijska platforma 36 V
|Nazivna poraba moči (W)
|300
|Sesalna moč (W)
|80
|Vakuum (mbar)
|max. 110
|Zračni tok (l/s)
|max. 40
|Zmogljivost posode (l)
|17
|Material posode
|Nerjaveče jeklo
|Barvna komponenta
|Glava naprave Rumena Posoda Nerjaveče jeklo Odbijač naprave Rumena
|Nominalna širina dodatkov (mm)
|35
|Tip baterije
|Litij-ionska nadomestna baterija
|Napetost (V)
|36
|Kapaciteta (Ah)
|2,5
|Zmogljivost s polno baterijo (m²)
|pribl. 70 (2,5 Ah) / pribl. 140 (5,0 Ah)
|Čas delovanja s polno baterijo (min)
|pribl. 15 (2,5 Ah)
|Čas polnjenja s standardnim polnilnilkom (min)
|315
|Polnilni tok (A)
|0,5
|Omrežni priključek polnilnika (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|67
|Barva
|Rumena
|Teža brez dodatkov (Kg)
|5,5
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|10
|Mere (D × Š × V) (mm)
|388 x 340 x 525
Obseg dobave
- Možnost: Baterija in polnilnik sta vključena
- Baterija: Akumulator 36 V/2,5 Ah Battery Power (1 kos)
- Baterijski polnilnik: Standardni polnilnik 36 V Battery Power (1 kos)
- Dolžina sesalne cevi: 2 m
- Vrsta sesalne cevi: z upognjenim ročajem
- Material sesalne cevi: Plastika
- Snemljiv ročaj
- Količina sesalnih cevi: 2 Kos(i)
- Dolžina sesalnih cevi: 0.5 m
- Nazivna širina sesalnih cevi: 35 mm
- Material sesalnih cevi: Plastika
- Sesalni nastavek za mokro/suho sesanje: sponke
- Ozka šoba
- Kartušni filter: 1 Kos(i), Celuloza
- Vrečka iz flisa: 1 Kos(i), 3-slojni
Oprema
- Inteligentni zaslon: integrirano v baterijo
- Funkcija pihanja
- Odlagalno mesto
- Shranjevanje dodatkov na napravi
- Zaščita pred udarci
- Kolesca brez zavore: 4 Kos(i)
Video posnetki
Področja uporabe
- Terase
- Območja okoli doma in vrta
- Vrtna hišica
- Notranjost avtomobila
- Učinkovito sesanje tekočin
- Delavnica
- Garaža
- Klet
- Vhodi
- Prostor za prosti čas
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
