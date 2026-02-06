Komplet WD 3 Battery Premium že vsebuje baterijo s časom delovanja 15 minut – za takojšnjo uporabo. Stanje baterije je vedno prikazano na LCD-zaslonu. Baterijski večnamenski sesalnik z veliko sesalno močjo v različici Premium vsebuje robustno, proti udarcem odporno posodo iz nerjavečega jekla. Ker deluje neodvisno od električnega omrežja, ponuja polno funkcionalnost večnamenskega sesalnika. Sesalna cev z optimiziranim pretokom in domiselno zasnovano talno šobo s spenjalom in mešalnim vložkom izboljšuje pobiranje umazanije in omogoča brezhibno čistočo. Zahvaljujoč kartušnemu filtru je mogoče preprosto sesati suho in mokro umazanijo – brez menjave filtra. Vključeno je še: funkcija pihanja, snemljiv ročaj za neposredno namestitev dodatkov, mirujoč položaj za sesalno cev in talno šobo, sistem zapiranja „Pull ’n’ Push“, ergonomski ročaj za nošenje in izredno priročno shranjevanje dodatkov. WD 3 Battery Premium Set je del platforme 36 V Battery Power, ki omogoča, da baterijo te naprave uporabljate tudi v drugih napravah baterijske platforme 36 V – za še večjo prilagodljivost.