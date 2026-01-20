Baterijski model WD 3 Battery Set omogoča delo neodvisno od električnega omrežja s polno funkcionalnostjo večnamenskega sesalnika. Čas delovanja baterije je 15 minut. Zahvaljujoč tehnologiji v realnem času je stanje baterije vedno natančno prikazano na LCD-zaslonu. Sesalnik z veliko sesalno močjo vsebuje robustno, proti udarcem odporno 17-litrsko posodo iz plastike. Poseben patronski filter omogoča udobno sesanje suhe in mokre umazanije – brez menjave filtra. Za optimalno absorpcijo umazanije in brezhibno čistočo skrbita sesalna cev z optimiziranim pretokom in domiselno zasnovana talna šoba s spenjalom in mešalnim vložkom. Zahvaljujoč preprosto snemljivemu ročaju lahko dodatke namestite neposredno na sesalno cev. Med delovnimi odmori lahko sesalno cev in talno šobo priročno spravite v mirujoč položaj. Druga oprema: funkcija pihanja, sistem zapiranja „Pull ’n’ Push“, ergonomski ročaj za nošenje in nadvse priročno shranjevanje dodatkov. Zaradi združljivosti s platformo 36 V pa je baterijo mogoče uporabljati tudi v drugih napravah akumulatorske platforme 36 V Battery Power – za brezmejno svobodo premikanja.