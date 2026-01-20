Baterijski sesalnik za suho/mokro sesanje WD 3 Battery Set
Takoj pripravljen za uporabo: WD 3 Battery Set z baterijo. Večnamenski sesalnik za mokro in suho čiščenje iz platforme 36 V Battery Power za vsestransko talno in ročno uporabo.
Baterijski model WD 3 Battery Set omogoča delo neodvisno od električnega omrežja s polno funkcionalnostjo večnamenskega sesalnika. Čas delovanja baterije je 15 minut. Zahvaljujoč tehnologiji v realnem času je stanje baterije vedno natančno prikazano na LCD-zaslonu. Sesalnik z veliko sesalno močjo vsebuje robustno, proti udarcem odporno 17-litrsko posodo iz plastike. Poseben patronski filter omogoča udobno sesanje suhe in mokre umazanije – brez menjave filtra. Za optimalno absorpcijo umazanije in brezhibno čistočo skrbita sesalna cev z optimiziranim pretokom in domiselno zasnovana talna šoba s spenjalom in mešalnim vložkom. Zahvaljujoč preprosto snemljivemu ročaju lahko dodatke namestite neposredno na sesalno cev. Med delovnimi odmori lahko sesalno cev in talno šobo priročno spravite v mirujoč položaj. Druga oprema: funkcija pihanja, sistem zapiranja „Pull ’n’ Push“, ergonomski ročaj za nošenje in nadvse priročno shranjevanje dodatkov. Zaradi združljivosti s platformo 36 V pa je baterijo mogoče uporabljati tudi v drugih napravah akumulatorske platforme 36 V Battery Power – za brezmejno svobodo premikanja.
Značilnosti in prednosti
Polni izmenljive baterije 36 V Kärcher Battery PowerOmogoča delo neodvisno od električnega omrežja in največjo svobodo premikanja. Tehnologija v realnem času z LCD zaslonom na bateriji pokaže preostali čas delovanja, trajanje baterije in zmogljivost baterije. Združljivo z vsemi napravami 36-V platforme Battery Power.
Poseben patronski filterZa mokro in suho sesanje brez menjave filtra.
Praktična funkcija pihanjaPovsod tam, kjer sesanje ni možno, pomaga praktična funkcija pihanja. Enostavno odstranjevanje nečistoč npr. iz gredic s peskom.
Talna šoba in sesalna cev.
- Za najboljše rezultate čiščenja, ko gre za suho ali mokro, fino ali grobo umazanijo.
- Za najvišjo stopnjo udobja pri delu in prilagodljivosti pri sesanju.
Snemljiv ročaj
- Nudi možnost, da nataknete različne šobe direktno na sesalno cev.
- Za najenostavnejše sesanje na ozkih površinah.
Praktično odlagalno mesto
- Med delom omogoča udobno in hitro vmesno odlaganje sesalne cevi in talne šobe.
Praktično shranjevanje dodatkov
- Zanesljivo pospravljanje sesalne cevi in pribora, ki prihrani prostor in je vedno na dosegu roke.
Sistem zapiranja „Pull & Push“
- Za enostavno, hitro in varno odpiranje in zapiranje posode.
Ergonomsko oblikovan nosilni ročaj
- Omogoča udobno prenašanje naprave.
Velika transportna kolesa
- Za varen in udoben transport, tudi na neprehodnem terenu, kot so npr. vrtne poti.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Naprava na baterijo
|Baterijska platforma
|Baterijska platforma 36 V
|Nazivna poraba moči (W)
|300
|Sesalna moč (W)
|80
|Vakuum (mbar)
|max. 110
|Zračni tok (l/s)
|max. 40
|Zmogljivost posode (l)
|17
|Material posode
|Plastika
|Barvna komponenta
|Glava naprave Rumena Posoda Rumena Odbijač naprave Rumena
|Nominalna širina dodatkov (mm)
|35
|Tip baterije
|Litij-ionska nadomestna baterija
|Napetost (V)
|36
|Kapaciteta (Ah)
|2,5
|Zmogljivost s polno baterijo (m²)
|pribl. 70 (2,5 Ah) / pribl. 140 (5,0 Ah)
|Čas delovanja s polno baterijo (min)
|pribl. 15 (2,5 Ah)
|Čas polnjenja s standardnim polnilnilkom (min)
|315
|Polnilni tok (A)
|0,5
|Omrežni priključek polnilnika (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|67
|Barva
|Rumena
|Teža brez dodatkov (Kg)
|5,2
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|9,363
|Mere (D × Š × V) (mm)
|388 x 340 x 503
Obseg dobave
- Možnost: Baterija in polnilnik sta vključena
- Baterija: Akumulator 36 V/2,5 Ah Battery Power (1 kos)
- Baterijski polnilnik: Standardni polnilnik 36 V Battery Power (1 kos)
- Dolžina sesalne cevi: 2 m
- Vrsta sesalne cevi: z upognjenim ročajem
- Material sesalne cevi: Plastika
- Snemljiv ročaj
- Količina sesalnih cevi: 2 Kos(i)
- Dolžina sesalnih cevi: 0.5 m
- Nazivna širina sesalnih cevi: 35 mm
- Material sesalnih cevi: Plastika
- Sesalni nastavek za mokro/suho sesanje: sponke
- Ozka šoba
- Kartušni filter: 1 Kos(i), Celuloza
- Vrečka iz flisa: 1 Kos(i), 3-slojni
Oprema
- Inteligentni zaslon: integrirano v baterijo
- Funkcija pihanja
- Odlagalno mesto
- Shranjevanje dodatkov na napravi
- Zaščita pred udarci
- Kolesca brez zavore: 4 Kos(i)
Video posnetki
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
VSI PRODUKTI, KI USTREZAJO BATERIJI
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.