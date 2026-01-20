Baterijski sesalnik za suho/mokro sesanje WD 3 Battery Set

Takoj pripravljen za uporabo: WD 3 Battery Set z baterijo. Večnamenski sesalnik za mokro in suho čiščenje iz platforme 36 V Battery Power za vsestransko talno in ročno uporabo.

Baterijski model WD 3 Battery Set omogoča delo neodvisno od električnega omrežja s polno funkcionalnostjo večnamenskega sesalnika. Čas delovanja baterije je 15 minut. Zahvaljujoč tehnologiji v realnem času je stanje baterije vedno natančno prikazano na LCD-zaslonu. Sesalnik z veliko sesalno močjo vsebuje robustno, proti udarcem odporno 17-litrsko posodo iz plastike. Poseben patronski filter omogoča udobno sesanje suhe in mokre umazanije – brez menjave filtra. Za optimalno absorpcijo umazanije in brezhibno čistočo skrbita sesalna cev z optimiziranim pretokom in domiselno zasnovana talna šoba s spenjalom in mešalnim vložkom. Zahvaljujoč preprosto snemljivemu ročaju lahko dodatke namestite neposredno na sesalno cev. Med delovnimi odmori lahko sesalno cev in talno šobo priročno spravite v mirujoč položaj. Druga oprema: funkcija pihanja, sistem zapiranja „Pull ’n’ Push“, ergonomski ročaj za nošenje in nadvse priročno shranjevanje dodatkov. Zaradi združljivosti s platformo 36 V pa je baterijo mogoče uporabljati tudi v drugih napravah akumulatorske platforme 36 V Battery Power – za brezmejno svobodo premikanja.

Značilnosti in prednosti
Baterijski sesalnik za suho/mokro sesanje WD 3 Battery Set: Polni izmenljive baterije 36 V Kärcher Battery Power
Omogoča delo neodvisno od električnega omrežja in največjo svobodo premikanja. Tehnologija v realnem času z LCD zaslonom na bateriji pokaže preostali čas delovanja, trajanje baterije in zmogljivost baterije. Združljivo z vsemi napravami 36-V platforme Battery Power.
Baterijski sesalnik za suho/mokro sesanje WD 3 Battery Set: Poseben patronski filter
Za mokro in suho sesanje brez menjave filtra.
Baterijski sesalnik za suho/mokro sesanje WD 3 Battery Set: Praktična funkcija pihanja
Povsod tam, kjer sesanje ni možno, pomaga praktična funkcija pihanja. Enostavno odstranjevanje nečistoč npr. iz gredic s peskom.
Talna šoba in sesalna cev.
  • Za najboljše rezultate čiščenja, ko gre za suho ali mokro, fino ali grobo umazanijo.
  • Za najvišjo stopnjo udobja pri delu in prilagodljivosti pri sesanju.
Snemljiv ročaj
  • Nudi možnost, da nataknete različne šobe direktno na sesalno cev.
  • Za najenostavnejše sesanje na ozkih površinah.
Praktično odlagalno mesto
  • Med delom omogoča udobno in hitro vmesno odlaganje sesalne cevi in talne šobe.
Praktično shranjevanje dodatkov
  • Zanesljivo pospravljanje sesalne cevi in pribora, ki prihrani prostor in je vedno na dosegu roke.
Sistem zapiranja „Pull & Push“
  • Za enostavno, hitro in varno odpiranje in zapiranje posode.
Ergonomsko oblikovan nosilni ročaj
  • Omogoča udobno prenašanje naprave.
Velika transportna kolesa
  • Za varen in udoben transport, tudi na neprehodnem terenu, kot so npr. vrtne poti.
Specifikacije

Tehnični podatki

Naprava na baterijo
Baterijska platforma Baterijska platforma 36 V
Nazivna poraba moči (W) 300
Sesalna moč (W) 80
Vakuum (mbar) max. 110
Zračni tok (l/s) max. 40
Zmogljivost posode (l) 17
Material posode Plastika
Barvna komponenta Glava naprave Rumena Posoda Rumena Odbijač naprave Rumena
Nominalna širina dodatkov (mm) 35
Tip baterije Litij-ionska nadomestna baterija
Napetost (V) 36
Kapaciteta (Ah) 2,5
Zmogljivost s polno baterijo (m²) pribl. 70 (2,5 Ah) / pribl. 140 (5,0 Ah)
Čas delovanja s polno baterijo (min) pribl. 15 (2,5 Ah)
Čas polnjenja s standardnim polnilnilkom (min) 315
Polnilni tok (A) 0,5
Omrežni priključek polnilnika (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Raven zvočnega tlaka (dB(A)) 67
Barva Rumena
Teža brez dodatkov (Kg) 5,2
Teža vključno z embalažo (Kg) 9,363
Mere (D × Š × V) (mm) 388 x 340 x 503

Obseg dobave

  • Možnost: Baterija in polnilnik sta vključena
  • Baterija: Akumulator 36 V/2,5 Ah Battery Power (1 kos)
  • Baterijski polnilnik: Standardni polnilnik 36 V Battery Power (1 kos)
  • Dolžina sesalne cevi: 2 m
  • Vrsta sesalne cevi: z upognjenim ročajem
  • Material sesalne cevi: Plastika
  • Snemljiv ročaj
  • Količina sesalnih cevi: 2 Kos(i)
  • Dolžina sesalnih cevi: 0.5 m
  • Nazivna širina sesalnih cevi: 35 mm
  • Material sesalnih cevi: Plastika
  • Sesalni nastavek za mokro/suho sesanje: sponke
  • Ozka šoba
  • Kartušni filter: 1 Kos(i), Celuloza
  • Vrečka iz flisa: 1 Kos(i), 3-slojni

Oprema

  • Inteligentni zaslon: integrirano v baterijo
  • Funkcija pihanja
  • Odlagalno mesto
  • Shranjevanje dodatkov na napravi
  • Zaščita pred udarci
  • Kolesca brez zavore: 4 Kos(i)
Video posnetki

