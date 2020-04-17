Sesalnik za mokro in suho sesanje WD 3 P S V-17/4/20 z robustno 17-litrsko posodo iz nerjavečega jekla zagotavlja odlično sesanje ter je energijsko učinkovit in kompakten – vse to pri nazivni vhodni moči le 1000 vatov. Poseben sesalnik za domače delavnice navduši z 2-metrsko sesalno cevjo, 4-metrskim kablom, 2 plastičnima cevkama, nastavkom za reže, tanko cevjo za orodje, adapterjem za orodje in sesalno krtačo z mehkimi ščetinami. Druga praktična funkcija je integrirana električna vtičnica, ki jo lahko uporabite za priključitev električnega orodja neposredno na sesalnik. Ko so ti priključeni, se sesalnik vklopi ali izklopi prek priključenega električnega orodja. Naprava ima tudi 1-delni kartušni filter, filter vrečko iz flisa in talno šobo Clips za hitro in globinsko čiščenje tal. Tako lahko v trenutku odstranite fino in grobo umazanijo. Občutljivejše površine lahko enostavno posesate tudi s sesalno krtačo. Odstranljiv ročaj omogoča pritrditev šobe neposredno na sesalno cev, kar omogoča enostavno delo v zaprtih prostorih. Povsod, kjer sesanje ni mogoče, lahko za odstranjevanje umazanije uporabite koristno funkcijo pihanja.