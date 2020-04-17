Sesalnik za suho/mokro sesanje WD 3 P S V-17/4/20 Workshop
Sesalnik WD 3 P S V-17/4/20 Workshop ima 17 l posodo iz nerjavečega jekla, 4 m kabel, 2 m cev, vtičnico z avtomatskim vklopom/izklopom za električno orodje in posebne pripomočke.
Sesalnik za mokro in suho sesanje WD 3 P S V-17/4/20 z robustno 17-litrsko posodo iz nerjavečega jekla zagotavlja odlično sesanje ter je energijsko učinkovit in kompakten – vse to pri nazivni vhodni moči le 1000 vatov. Poseben sesalnik za domače delavnice navduši z 2-metrsko sesalno cevjo, 4-metrskim kablom, 2 plastičnima cevkama, nastavkom za reže, tanko cevjo za orodje, adapterjem za orodje in sesalno krtačo z mehkimi ščetinami. Druga praktična funkcija je integrirana električna vtičnica, ki jo lahko uporabite za priključitev električnega orodja neposredno na sesalnik. Ko so ti priključeni, se sesalnik vklopi ali izklopi prek priključenega električnega orodja. Naprava ima tudi 1-delni kartušni filter, filter vrečko iz flisa in talno šobo Clips za hitro in globinsko čiščenje tal. Tako lahko v trenutku odstranite fino in grobo umazanijo. Občutljivejše površine lahko enostavno posesate tudi s sesalno krtačo. Odstranljiv ročaj omogoča pritrditev šobe neposredno na sesalno cev, kar omogoča enostavno delo v zaprtih prostorih. Povsod, kjer sesanje ni mogoče, lahko za odstranjevanje umazanije uporabite koristno funkcijo pihanja.
Značilnosti in prednosti
Posebni pripomočki za čiščenje delovne mizeHitro in temeljito sesanje delovne mize s sesalno krtačo z mehkimi ščetinami. Nežen do površin in zato primeren za občutljiva področja.
Vtičnica z avtomatiko za vklop/izklop za delo z električnim orodjemUmazanija, ki nastaja pri oblanju, žaganju ali brušenju, se direktno odsesava. Sesalnik se samodejno vklopi/izklopi preko vklopa na električnem orodju.
Kartušni filterZa mokro in suho sesanje brez menjave filtra. Enostavna namestitev in odstranitev filtra s preprostim obračanjem brez dodatnega dela.
Praktično shranjevanje kabla in dodatkov
- Prostorsko varčno, varno in lahko dostopno shranjevanje dodatkov.
- Napajalni kabel lahko varno shranite na vgrajeni kavelj za kabel.
Prostor za shranjevanje sesalne cevi na glavi naprave
- Sesalno cev je možno shraniti na glavo sesalnika in tako prihranite prostor.
- Intuitivni varnostni mehanizmi za levičarje in desničarje.
Mesto za odlaganje
- Za varno shranjevanje orodja in majhnih delov, kot so vijaki in žeblji.
Praktična funkcija pihanja
- Povsod tam, kjer sesanje ni možno, pomaga praktična funkcija pihanja.
- Enostavno odstranjevanje umazanije npr. s peska.
- Nežno čiščenje občutljivih površin ali predmetov.
Vrečka iz flisa
- Troslojen, izjemno odporen flis material.
- Za daljšo sesalno moč in visoko sposobnost zadrževanja prahu.
Odlagalno mesto za podaljšek
- Med delom lahko ročaj hitro odložite na vrhu sesalnika.
Snemljiv ročaj
- Nudi možnost, da nataknete različne šobe direktno na sesalno cev.
- Za najenostavnejše sesanje na ozkih površinah.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Nazivna poraba moči (W)
|1000
|Nazivna vhodna moč integrirane vtičnice (W)
|min. 100 - max. 2100
|Sesalna moč (W)
|230
|Vakuum (mbar)
|max. 230
|Zračni tok (l/s)
|max. 45
|Zmogljivost posode (l)
|17
|Material posode
|Nerjaveče jeklo
|Barvna komponenta
|Glava naprave Rumena Posoda Nerjaveče jeklo Odbijač naprave Rumena
|Priključni kabel (m)
|4
|Nominalna širina dodatkov (mm)
|35
|Napetost (V)
|220 / 240
|Frekvenca (Hz)
|50 / 60
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|74
|Barva
|Rumena
|Teža brez dodatkov (Kg)
|5,15
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|7,5
|Mere (D × Š × V) (mm)
|353 x 328 x 493
Obseg dobave
- Dolžina sesalne cevi: 2 m
- Vrsta sesalne cevi: z upognjenim ročajem
- Material sesalne cevi: Plastika
- Snemljiv ročaj
- Količina sesalnih cevi: 2 Kos(i)
- Dolžina sesalnih cevi: 0.5 m
- Nazivna širina sesalnih cevi: 35 m
- Material sesalnih cevi: Plastika
- Sesalni nastavek za mokro/suho sesanje: sponke
- Ozka šoba
- Fleksibilna sesalna cev: 1 m, 35 mm
- Adapter za priklop električnega orodja
- Krtača za sesalnik z mehkimi ščetinami
- Kartušni filter: 1 Kos(i), Celuloza
- Vrečka iz flisa: 1 Kos(i), 3-slojni
Oprema
- Vtičnica z avtomatskim stikalom za vklop/izklop
- Vrtljivo stikalo (vklop/izklop)
- Funkcija pihanja
- Vmesni položaj za odlaganje ročaja na glavi naprave
- Prostor za shranjevanje sesalne cevi na glavi naprave
- Dodaten prostor za shranjevanje dodatkov na glavi naprave
- Predal za majhne dele
- Zložljiv ročaj
- Kavelj za kabel
- Odlagalno mesto
- Shranjevanje dodatkov na napravi
- Zaščita pred udarci
- Kolesca brez zavore: 4 Kos(i)
Video posnetki
Področja uporabe
- Delavnica
- Terase
- Klet
- Učinkovito sesanje tekočin
Dodatna oprema
