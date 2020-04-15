Sesalnik za suho/mokro sesanje WD 3 S V-15/4/20
S kompaktnim WD 3 S V-15/4/20 in njegovo 15 l posodo iz nerjavečega jekla, 4 m kabla, 2 m sesalne cevi in kartušnega filtra je mogoče v trenutku odstraniti skoraj vse vrste umazanije.
WD 3 S V-15/4/20 je zmogljiv in energijsko učinkovit s porabo energije samo 1000 W. Stroj, sesalna cev in talna šoba Clips so popolnoma usklajeni – za najboljše rezultate čiščenja na suhem, mokro, fino ali grobo umazanijo. Sesalnik za mokro in suho sesanje navdušuje s svojo kompaktno zasnovo in robustno 15 l posodo iz nerjavečega jekla, 4 m kabla, 2 m sesalne cevi in filtrirno vrečko iz flisa. Zahvaljujoč enodelnemu kartušnemu filtru je možno sesati tako mokro kot suho umazanijo brez menjave filtra. Funkcija puhanja je uporabna za čiščenje težko dostopnih mest. Cev pospravimo tako, da jo obesimo na glavo stroja in tako prihranimo prostor. Kabel lahko shranite na kavelj za kabel, cevi in talne šobe na odbijaču. Sistem zaklepanja "Pull & Push" omogoča enostavno odpiranje in zapiranje posode. Ročaj sesalnika lahko odstranite in dodatek priključite neposredno na sesalno cev. Tudi pametno: orodje ali majhne dele lahko odložite na površino na glavi stroja. Ergonomsko oblikovan ročaj za prenašanje omogoča udoben transport.
Značilnosti in prednosti
Kartušni filterZa mokro in suho sesanje brez menjave filtra. Enostavna namestitev in odstranitev filtra s preprostim obračanjem brez dodatnega dela.
Praktično shranjevanje kabla in dodatkovProstorsko varčno, varno in lahko dostopno shranjevanje dodatkov. Napajalni kabel lahko varno shranite na vgrajeni kavelj za kabel.
Prostor za shranjevanje sesalne cevi na glavi napraveSesalno cev je možno shraniti na glavo sesalnika in tako prihranite prostor. Intuitivni varnostni mehanizmi za levičarje in desničarje.
Mesto za odlaganje
- Za varno shranjevanje orodja in majhnih delov, kot so vijaki in žeblji.
Praktična funkcija pihanja
- Povsod tam, kjer sesanje ni možno, pomaga praktična funkcija pihanja.
- Preprosto odstranjevanje umazanije, npr. s prodnatih tal.
Vrečka iz flisa
- Troslojen, izjemno odporen flis material.
- Za daljšo sesalno moč in visoko sposobnost zadrževanja prahu.
Odlagalno mesto za podaljšek
- Med delom lahko ročaj hitro odložite na vrhu sesalnika.
Naprava, sesalna cev in talna šoba so optimalno usklajeni
- Za najboljše rezultate čiščenja, ko gre za suho ali mokro, fino ali grobo umazanijo.
- Za najvišjo stopnjo udobja pri delu in prilagodljivosti pri sesanju.
Sistem zapiranja „Pull & Push“
- Za enostavno, hitro in varno odpiranje in zapiranje posode.
Ergonomsko oblikovan nosilni ročaj
- Omogoča udobno prenašanje naprave.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Nazivna poraba moči (W)
|1000
|Sesalna moč (W)
|230
|Vakuum (mbar)
|max. 230
|Zračni tok (l/s)
|max. 45
|Zmogljivost posode (l)
|15
|Material posode
|Nerjaveče jeklo
|Barvna komponenta
|Glava naprave Rumena Posoda Nerjaveče jeklo Odbijač naprave Rumena
|Priključni kabel (m)
|4
|Nominalna širina dodatkov (mm)
|35
|Napetost (V)
|220 / 240
|Frekvenca (Hz)
|50 / 60
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|74
|Barva
|Rumena
|Teža brez dodatkov (Kg)
|4,726
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|6,734
|Mere (D × Š × V) (mm)
|353 x 328 x 458
Obseg dobave
- Dolžina sesalne cevi: 2 m
- Vrsta sesalne cevi: z upognjenim ročajem
- Material sesalne cevi: Plastika
- Snemljiv ročaj
- Količina sesalnih cevi: 2 Kos(i)
- Dolžina sesalnih cevi: 0.5 m
- Nazivna širina sesalnih cevi: 35 mm
- Material sesalnih cevi: Plastika
- Sesalni nastavek za mokro/suho sesanje: sponke
- Ozka šoba
- Kartušni filter: Celuloza
- Vrečka iz flisa: 1 Kos(i), 3-slojni
Oprema
- Vrtljivo stikalo (vklop/izklop)
- Funkcija pihanja
- Vmesni položaj za odlaganje ročaja na glavi naprave
- Prostor za shranjevanje sesalne cevi na glavi naprave
- Dodaten prostor za shranjevanje dodatkov na glavi naprave
- Predal za majhne dele
- Zložljiv ročaj
- Kavelj za kabel
- Odlagalno mesto
- Shranjevanje dodatkov na napravi
- Zaščita pred udarci
- Kolesca brez zavore: 4 Kos(i)
Področja uporabe
- Terase
- Notranjost avtomobila
- Garaža
- Delavnica
- Klet
- Učinkovito sesanje tekočin
- Vhodi
- Prostor za prosti čas
