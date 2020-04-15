WD 3 S V-15/4/20 je zmogljiv in energijsko učinkovit s porabo energije samo 1000 W. Stroj, sesalna cev in talna šoba Clips so popolnoma usklajeni – za najboljše rezultate čiščenja na suhem, mokro, fino ali grobo umazanijo. Sesalnik za mokro in suho sesanje navdušuje s svojo kompaktno zasnovo in robustno 15 l posodo iz nerjavečega jekla, 4 m kabla, 2 m sesalne cevi in ​​filtrirno vrečko iz flisa. Zahvaljujoč enodelnemu kartušnemu filtru je možno sesati tako mokro kot suho umazanijo brez menjave filtra. Funkcija puhanja je uporabna za čiščenje težko dostopnih mest. Cev pospravimo tako, da jo obesimo na glavo stroja in tako prihranimo prostor. Kabel lahko shranite na kavelj za kabel, cevi in ​​talne šobe na odbijaču. Sistem zaklepanja "Pull & Push" omogoča enostavno odpiranje in zapiranje posode. Ročaj sesalnika lahko odstranite in dodatek priključite neposredno na sesalno cev. Tudi pametno: orodje ali majhne dele lahko odložite na površino na glavi stroja. Ergonomsko oblikovan ročaj za prenašanje omogoča udoben transport.