WD 3 S V-17/4/20 je zmogljiv in energetsko učinkovit s porabo energije samo 1000 W. S sesalnikom, ki ima kompaktno zasnovo in robustno 17-litrsko posodo iz nerjavečega jekla je mogoče čistiti suho, mokro, fino ali grobo umazanijo. Sesalnik ima 4-metrski kabel, 2-metrsko sesalno cev in filtrsko vrečko iz flisa, zahvaljujoč patronskemu filtru pa je mokro ali suho umazanijo mogoče sesati brez zamenjave filtra. Funkcija pihanja je uporabna za čiščenje težje dostopnih mest, kamor s sesalno cevjo ne dosežemo. Kabel lahko navijete okrog kavlja, cev in talno šobo pa priročno shranite na mestu za odlaganje. Sistem Pull & Push omogoča preprosto odpiranje in zapiranje posode. Dodatke kot so različne šobe je mogoče priključiti neposredno na sesalno cev, ergonomsko oblikovan ročaj pa omogoča udobno prenašanje.