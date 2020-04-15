WD 3 V-15/4/20 je zmogljiv in energijsko učinkovit s porabo energije le 1000 W. Sesalnik, sesalna cev in talna šoba Clips so popolnoma usklajeni – za najboljše rezultate čiščenja na suhe, mokre, drobne ali grobe umazanije. Sesalnik za mokro in suho sesanje navdušuje s svojo kompaktno zasnovo in robustno 15 l plastično posodo, 4 m kabla, 2 m sesalne cevi in ​​filtrsko vrečko iz flisa. Zahvaljujoč enodelnemu kartušnemu filtru je možno sesati tako mokro kot suho umazanijo brez menjave filtra. Funkcija pihanja je uporabna za čiščenje težko dostopnih mest. Cev pospravimo tako, da jo odložimo na glavo stroja in tako prihranimo prostor, kabel lahko shranite na kavelj za kabel, cevi in ​​talne šobe na odbijaču. Sistem zaklepanja "Pull & Push" omogoča enostavno odpiranje in zapiranje posode. Ročaj sesalnika lahko odstranite in dodatek priključite neposredno na sesalno cev. Tudi praktično: orodje ali majhne dele, kot so vijaki, lahko odložite na območje na glavi stroja. Ročaj za prenašanje ima ergonomsko obliko.