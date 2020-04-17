WD 3 V-17/4/20 je zmogljiv in energetsko učinkovit z nazivno vhodno močjo le 1000 W. Naprava, sesalna cev in talna šoba Clips so optimalno usklajeni za vrhunske rezultate čiščenja suhe, mokre, fine ali grobe umazanije. Sesalnik za mokro in suho sesanje navdušuje s svojo kompaktno zasnovo in robustno 17-litrsko plastično posodo, 4 m kablom, 2 m sesalno cevjo in flis filtrirno vrečko. Enodelni kartušni filter omogoča sesanje mokre in suhe umazanije brez menjave filtra. Funkcija pihanja je uporabna za čiščenje težko dostopnih mest. Cev lahko lepo pospravite in prihranite prostor tako, da jo obesite na glavo naprave. Kabel lahko shranite na kavelj za kabel, cevi in ​​talne šobe pa na odbijač. Sistem zaklepanja Pull & Push omogoča enostavno odpiranje in zapiranje posode. Ročaj sesalnika je mogoče sneti, pribor pa pritrditi neposredno na sesalno cev. Poleg tega je pametno: orodje in majhne dele je mogoče shraniti na površini glave naprave. Ergonomsko oblikovan ročaj omogoča udobno prenašanje.