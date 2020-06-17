Sesalnik za suho/mokro sesanje WD 3 V-17/6/20 Car
Zmogljiv sesalnik WD 3 V-17/6/20 Car je idealen za uporabo za čiščenje notranjosti avtomobila. Namenjen je za suho/mokro sesanje, 17-litrsko posodo iz plastike in posebnimi nastavki.
Sesalnik za suho in mokro sesanje WD 3 V-17/6/20 Car je super zmogljiv, energijsko učinkovit in kompakten - s samo 1000 W porabe energije. Sesalnik navduši z nastavkom za avto, izjemno dolgim nastavkom za reže in sesalno krtačo z mehkimi in trdimi ščetinami. Ne glede na to, ali gre za občutljive površine, prostor za noge, velike površine, kot je prtljažnik ali ozke prostore med sedeži: zahvaljujoč posebnim krtačam in šobami je mogoče brez težav temeljito očistiti vsako področje v notranjosti vozila. Snemljiv ročaj omogoča neposredno priključitev krtač in šob na sesalno cev, kar omogoča enostavno delo v zaprtih prostorih. Opremljen je z robustno in na udarce odporno plastično posodo s prostornino 17 litrov, 6 m dolgim kablom in 2 m dolgo sesalno cevjo, šobo za tla Clips, šobo za reže, kartušnim filtrom in filter vrečko iz flisa. Enodelni kartušni filter omogoča sesanje suhe in mokre umazanije brez menjave filtra. Ostale lastnosti: možnost shranjevanja na napravi, praktična funkcija pihanja, sistem zaklepanja "Pull & Push" za enostavno odpiranje in zapiranje posode ter ergonomsko oblikovan ročaj za prenašanje.
Značilnosti in prednosti
Posebni dodatki za čiščenje notranjosti avtomobilaZa najboljše rezultate čiščenja tudi na občutljivih površinah, na ozkih vmesnih prostorih in na velikih površinah. Za optimalno odstranjevanje tako fine kot tudi trdovratne umazanije.
Snemljiv ročajNudi možnost, da nataknete različne šobe direktno na sesalno cev. Za najenostavnejše sesanje na ozkih površinah.
Kartušni filterZa mokro in suho sesanje brez menjave filtra. Enostavna namestitev in odstranitev filtra s preprostim obračanjem brez dodatnega dela.
Praktično shranjevanje kabla in dodatkov
- Prostorsko varčno, varno in lahko dostopno shranjevanje dodatkov.
- Napajalni kabel lahko varno shranite na vgrajeni kavelj za kabel.
Prostor za shranjevanje sesalne cevi na glavi naprave
- Sesalno cev je možno shraniti na glavo sesalnika in tako prihranite prostor.
- Intuitivni varnostni mehanizmi za levičarje in desničarje.
Mesto za odlaganje
- Za varno shranjevanje orodja in majhnih delov, kot so vijaki in žeblji.
Praktična funkcija pihanja
- Povsod tam, kjer sesanje ni možno, pomaga praktična funkcija pihanja.
- Preprosto odstranjevanje umazanije, npr. s prodnatih tal.
Vrečka iz flisa
- Troslojen, izjemno odporen flis material.
- Za daljšo sesalno moč in visoko sposobnost zadrževanja prahu.
Odlagalno mesto za podaljšek
- Med delom lahko ročaj hitro odložite na vrhu sesalnika.
Naprava, sesalna cev in talna šoba so optimalno usklajeni
- Za najboljše rezultate čiščenja, ko gre za suho ali mokro, fino ali grobo umazanijo.
- Za najvišjo stopnjo udobja pri delu in prilagodljivosti pri sesanju.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Nazivna poraba moči (W)
|1000
|Sesalna moč (W)
|230
|Vakuum (mbar)
|max. 230
|Zračni tok (l/s)
|max. 45
|Zmogljivost posode (l)
|17
|Material posode
|Plastika
|Barvna komponenta
|Glava naprave Rumena Posoda Rumena Odbijač naprave Rumena
|Priključni kabel (m)
|6
|Nominalna širina dodatkov (mm)
|35
|Napetost (V)
|220 / 240
|Frekvenca (Hz)
|50 / 60
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|74
|Barva
|Rumena
|Teža brez dodatkov (Kg)
|4,649
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|7,1
|Mere (D × Š × V) (mm)
|349 x 328 x 492
Obseg dobave
- Dolžina sesalne cevi: 2 m
- Vrsta sesalne cevi: z upognjenim ročajem
- Material sesalne cevi: Plastika
- Snemljiv ročaj
- Količina sesalnih cevi: 2 Kos(i)
- Dolžina sesalnih cevi: 0.5 m
- Nazivna širina sesalnih cevi: 35 mm
- Material sesalnih cevi: Plastika
- Sesalni nastavek za mokro/suho sesanje: sponke
- Ozka šoba
- Zelo dolga ozka šoba (350 mm)
- Šoba za avto
- Krtača za sesalnik z mehkimi ščetinami
- Krtača za sesalnik s trdimi ščetinami
- Kartušni filter: Celuloza
- Vrečka iz flisa: 1 Kos(i), 3-slojni
Oprema
- Vrtljivo stikalo (vklop/izklop)
- Funkcija pihanja
- Vmesni položaj za odlaganje ročaja na glavi naprave
- Prostor za shranjevanje sesalne cevi na glavi naprave
- Dodaten prostor za shranjevanje dodatkov na glavi naprave
- Predal za majhne dele
- Zložljiv ročaj
- Kavelj za kabel
- Odlagalno mesto
- Shranjevanje dodatkov na napravi
- Zaščita pred udarci
- Kolesca brez zavore: 4 Kos(i)
Video posnetki
Dodatna oprema
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.