Sesalnik za suho in mokro sesanje WD 3 V-17/6/20 Car je super zmogljiv, energijsko učinkovit in kompakten - s samo 1000 W porabe energije. Sesalnik navduši z nastavkom za avto, izjemno dolgim nastavkom za reže in sesalno krtačo z mehkimi in trdimi ščetinami. Ne glede na to, ali gre za občutljive površine, prostor za noge, velike površine, kot je prtljažnik ali ozke prostore med sedeži: zahvaljujoč posebnim krtačam in šobami je mogoče brez težav temeljito očistiti vsako področje v notranjosti vozila. Snemljiv ročaj omogoča neposredno priključitev krtač in šob na sesalno cev, kar omogoča enostavno delo v zaprtih prostorih. Opremljen je z robustno in na udarce odporno plastično posodo s prostornino 17 litrov, 6 m dolgim kablom in 2 m dolgo sesalno cevjo, šobo za tla Clips, šobo za reže, kartušnim filtrom in filter vrečko iz flisa. Enodelni kartušni filter omogoča sesanje suhe in mokre umazanije brez menjave filtra. Ostale lastnosti: možnost shranjevanja na napravi, praktična funkcija pihanja, sistem zaklepanja "Pull & Push" za enostavno odpiranje in zapiranje posode ter ergonomsko oblikovan ročaj za prenašanje.