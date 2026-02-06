Sesanje z dvakrat večjo močjo: dve 18-voltni bateriji dovajata energijo visokozmogljivemu 36-voltnemu motorju za zahtevna čistilna opravila. Baterijski mokro-suhi sesalnik WD 4-18 je del 18 V baterijske platforme Kärcher Battery Power in ponuja maksimalno svobodo gibanja pri sesanju. Naprava odlično združuje 2,2-metrsko sesalno cev in talno šobo s sponkami ter lahko v trenutku odstrani mokro, fino ali grobo umazanijo. Sesalnik ima 20-litrsko plastično posodo, odporno na udarce, filter vrečko iz flisa in ploščat naguban filter, ki je primeren za neprekinjeno mokro in suho sesanje brez menjave filtra. Zahvaljujoč patentirani tehnologiji odstranjevanja je mogoče filter odstraniti in očistiti v nekaj sekundah – brez stika z umazanijo. Kjer sesanje ni mogoče, pride na vrsto funkcija pihanja. Prostor za shranjevanje sesalne cevi prihrani prostor; preprosto ga varno obesite na glavo naprave. Cevi in ​​talna šoba se prav tako hitro in udobno parkirajo na odbijač. Ostale lastnosti vključujejo ergonomski ročaj za prenašanje in sistem zaklepanja "Pull & Push" za enostavno odpiranje in zapiranje posode.