Baterijski sesalnik za suho/mokro sesanje WD 4-18 Dual Battery Set
Dve 18 V bateriji napajata močan 36 V motor: WD 4-18 Dual Battery Set baterijski sesalnik za mokro in suho sesanje z 20-litrsko plastično posodo, 2,2 m sesalno cevjo, funkcijo pihanja.
Sesanje brez meja: napajata ga dve 18-voltni bateriji in močan 36-voltni motor. Baterijski sesalnik za mokro in suho sesanje WD 4-18 Dual Battery Set je del 18 V platforme baterij Kärcher Battery Power in združuje močno sesanje z osupljivo svobodo gibanja pri sesanju. Naprava odlično združuje 2,2-metrsko sesalno cev in talno šobo s sponkami ter lahko v trenutku odstrani mokro, fino ali grobo umazanijo. Sesalnik ima 20-litrsko plastično posodo, odporno na udarce, filter vrečko iz flisa in ploščat naguban filter, ki je primeren za neprekinjeno mokro in suho sesanje brez menjave filtra. Zahvaljujoč patentirani tehnologiji odstranjevanja je mogoče filter odstraniti in očistiti v nekaj sekundah – brez stika z umazanijo. Kjer sesanje ni mogoče, pride na vrsto funkcija pihanja. Prostor za shranjevanje sesalne cevi prihrani prostor; preprosto ga varno obesite na glavo naprave. Cevi in talna šoba se prav tako hitro in udobno parkirajo na odbijač. Ostale lastnosti vključujejo ergonomski ročaj za prenašanje in sistem zaklepanja "Pull & Push" za enostavno odpiranje in zapiranje posode. Dve 18 V bateriji Kärcher Battery Power in polnilec baterij sta vključena v obseg dobave.
Značilnosti in prednosti
18 V + 18 V = 36 V močiZmogljiv 36 V motor, ki ga napajata dve 18 V litij-ionski bateriji. Tehnologija v realnem času z LCD zaslonom na bateriji pokaže preostali čas delovanja, trajanje baterije in zmogljivost baterije. Baterijski sesalnik za suho/mokro sesanje z največjo sesalno močjo v Kärcherjevi ponudbi Home & Garden.
Patentirana tehnika demontaže filtraPraktični rezervoar za čistilno sredstvo poenostavi uporabo čistilnega sredstva. Za mokro in suho sesanje brez menjave filtra.
Praktična funkcija pihanjaPovsod tam, kjer sesanje ni možno, pomaga praktična funkcija pihanja. Enostavno odstranjevanje umazanije.
Praktično shranjevanje dodatkov
- Prostorsko varčno, varno in lahko dostopno shranjevanje dodatkov.
- Kompaktna naprava za shranjevanje.
Prostor za shranjevanje sesalne cevi na glavi naprave
- Sesalno cev je možno shraniti na glavo sesalnika in tako prihranite prostor.
- Intuitivni varnostni mehanizmi za levičarje in desničarje.
Vrečka iz flisa
- Troslojen, izjemno odporen flis material.
- Za daljšo sesalno moč in visoko sposobnost zadrževanja prahu.
Odlagalno mesto za podaljšek
- Med delom lahko ročaj hitro odložite na vrhu sesalnika.
Naprava, sesalna cev in talna šoba so optimalno usklajeni
- Za najboljše rezultate čiščenja, ko gre za suho ali mokro, fino ali grobo umazanijo.
- Za najvišjo stopnjo udobja pri delu in prilagodljivosti pri sesanju.
Sistem zapiranja „Pull & Push“
- Za enostavno, hitro in varno odpiranje in zapiranje posode.
Ergonomsko oblikovan nosilni ročaj
- Omogoča udobno prenašanje naprave.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Napetost motorja (V)
|36
|Naprava na baterijo
|Baterijska platforma
|Baterijska platforma 18 V
|Nazivna poraba moči (W)
|380
|Sesalna moč (W)
|100
|Vakuum (mbar)
|max. 150
|Zračni tok (l/s)
|max. 32
|Zmogljivost posode (l)
|20
|Material posode
|Plastika
|Barvna komponenta
|Glava naprave Rumena Posoda Rumena Odbijač naprave Rumena
|Nominalna širina dodatkov (mm)
|35
|Tip baterije
|Litij-ionska nadomestna baterija
|Napetost (V)
|18
|Kapaciteta (Ah)
|5
|Število potrebnih baterij (Kos(i))
|2
|Čas delovanja s polno baterijo (min)
|pribl. 28 (5,0 Ah)
|Čas polnjenja baterije s hitrim polnilnikom 80% / 100% (min)
|143
|Polnilni tok (A)
|2,5
|Omrežni priključek polnilnika (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|66
|Barva
|Rumena
|Teža brez dodatkov (Kg)
|6,6
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|12,607
|Mere (D × Š × V) (mm)
|385 x 411 x 526
Obseg dobave
- Možnost: Baterija in polnilnik sta vključena
- Baterija: 18 V / 5,0 Ah Battery Power baterija (2 kos.)
- Baterijski polnilnik: Hitri polnilnik 18 V Battery Power (2 kos.)
- Dolžina sesalne cevi: 2.2 m
- Vrsta sesalne cevi: z upognjenim ročajem
- Material sesalne cevi: Plastika
- Snemljiv ročaj
- Količina sesalnih cevi: 2 Kos(i)
- Dolžina sesalnih cevi: 0.5 m
- Nazivna širina sesalnih cevi: 35 mm
- Material sesalnih cevi: Plastika
- Sesalni nastavek za mokro/suho sesanje: sponke
- Ozka šoba
- Ploščati filter: 1 Kos(i), Celuloza
- Vrečka iz flisa: 1 Kos(i), 3-slojni
Oprema
- Inteligentni zaslon: integrirano v baterijo
- Funkcija pihanja
- Odlagalno mesto
- Vmesni položaj za odlaganje ročaja na glavi naprave
- Prostor za shranjevanje sesalne cevi na glavi naprave
- Dodaten prostor za shranjevanje dodatkov na glavi naprave
- Shranjevanje dodatkov na napravi
- Zaščita pred udarci
- Kolesca brez zavore: 4 Kos(i)
Video posnetki
Področja uporabe
- Delavnica
- Terase
- Območja okoli doma in vrta
- Vrtna hišica
- Notranjost avtomobila
- Učinkovito sesanje tekočin
- Garaža
- Klet
- Vhodi
- Prostor za prosti čas
Dodatna oprema
