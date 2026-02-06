Zmogljiv in prenosljiv: 36-voltni motor sesalnika za mokro in suho sesanje WD 4-18 S Dual napajata dve 18-voltni bateriji za močno sesanje in največjo svobodo gibanja pri sesanju. Baterijski mokri in suhi sesalnik je del 18 V baterijske platforme Kärcher Battery Power in v trenutku odstrani mokro, fino ali grobo umazanijo. Sesalnik ima robustno 20-litrsko posodo iz nerjavečega jekla, 2,2-metrsko sesalno cev, talno šobo s sponkami, filter vrečko iz flisa in priročen ploščat naguban filter, ki je primeren za neprekinjeno mokro in suho sesanje brez menjave. filter. Zahvaljujoč patentirani tehnologiji odstranjevanja je mogoče filter odstraniti in očistiti v nekaj sekundah – brez stika z umazanijo. Kjer sesanje ni mogoče, pride na vrsto funkcija pihanja. Prostor za shranjevanje sesalne cevi prihrani prostor; preprosto ga varno obesite na glavo naprave. Cevi in ​​talna šoba se prav tako hitro in udobno parkirajo na odbijač. Ostale lastnosti vključujejo ergonomski ročaj za prenašanje in sistem zaklepanja "Pull & Push" za enostavno odpiranje in zapiranje posode.