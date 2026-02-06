Baterijski sesalnik za suho/mokro sesanje WD 4-18 S Dual
Napaja se z dvema 18 V baterijama za močan 36 V motor. Baterijski mokro-suhi sesalnik WD 4-18 S s ploščatim nagubanim filtrom, funkcijo pihanja in 20-litrsko posodo iz nerjavečega jekla.
Zmogljiv in prenosljiv: 36-voltni motor sesalnika za mokro in suho sesanje WD 4-18 S Dual napajata dve 18-voltni bateriji za močno sesanje in največjo svobodo gibanja pri sesanju. Baterijski mokri in suhi sesalnik je del 18 V baterijske platforme Kärcher Battery Power in v trenutku odstrani mokro, fino ali grobo umazanijo. Sesalnik ima robustno 20-litrsko posodo iz nerjavečega jekla, 2,2-metrsko sesalno cev, talno šobo s sponkami, filter vrečko iz flisa in priročen ploščat naguban filter, ki je primeren za neprekinjeno mokro in suho sesanje brez menjave. filter. Zahvaljujoč patentirani tehnologiji odstranjevanja je mogoče filter odstraniti in očistiti v nekaj sekundah – brez stika z umazanijo. Kjer sesanje ni mogoče, pride na vrsto funkcija pihanja. Prostor za shranjevanje sesalne cevi prihrani prostor; preprosto ga varno obesite na glavo naprave. Cevi in talna šoba se prav tako hitro in udobno parkirajo na odbijač. Ostale lastnosti vključujejo ergonomski ročaj za prenašanje in sistem zaklepanja "Pull & Push" za enostavno odpiranje in zapiranje posode.
Značilnosti in prednosti
18 V + 18 V = 36 V močiZmogljiv 36 V motor, ki ga napajata dve 18 V li-ionski bateriji. Tehnologija v realnem času z LCD zaslonom na bateriji pokaže preostali čas delovanja, trajanje baterije in zmogljivost baterije. Baterijski sesalnik za suho/mokro sesanje z največjo sesalno močjo v Kärcherjevi ponudbi Home & Garden.
Patentirana tehnika demontaže filtraPraktični rezervoar za čistilno sredstvo poenostavi uporabo čistilnega sredstva. Za mokro in suho sesanje brez menjave filtra.
Praktična funkcija pihanjaPovsod tam, kjer sesanje ni možno, pomaga praktična funkcija pihanja. Preprosto odstranjevanje umazanije, npr. s prodnatih tal.
Praktično shranjevanje dodatkov
- Prostorsko varčno, varno in lahko dostopno shranjevanje dodatkov.
- Kompaktna naprava za shranjevanje.
Prostor za shranjevanje sesalne cevi na glavi naprave
- Sesalno cev je možno shraniti na glavo sesalnika in tako prihranite prostor.
- Intuitivni varnostni mehanizmi za levičarje in desničarje.
Vrečka iz flisa
- Troslojen, izjemno odporen flis material.
- Za daljšo sesalno moč in visoko sposobnost zadrževanja prahu.
Odlagalno mesto za podaljšek
- Med delom lahko ročaj hitro odložite na vrhu sesalnika.
Naprava, sesalna cev in talna šoba so optimalno usklajeni
- Za najboljše rezultate čiščenja, ko gre za suho ali mokro, fino ali grobo umazanijo.
- Za najvišjo stopnjo udobja pri delu in prilagodljivosti pri sesanju.
Sistem zapiranja „Pull & Push“
- Za enostavno, hitro in varno odpiranje in zapiranje posode.
Ergonomsko oblikovan nosilni ročaj
- Omogoča udobno prenašanje naprave.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Napetost motorja (V)
|36
|Naprava na baterijo
|Baterijska platforma
|Baterijska platforma 18 V
|Nazivna poraba moči (W)
|380
|Sesalna moč (W)
|100
|Vakuum (mbar)
|max. 150
|Zračni tok (l/s)
|max. 32
|Zmogljivost posode (l)
|20
|Material posode
|Nerjaveče jeklo
|Barvna komponenta
|Glava naprave Rumena Posoda Nerjaveče jeklo Odbijač naprave Rumena
|Nominalna širina dodatkov (mm)
|35
|Tip baterije
|Litij-ionska nadomestna baterija
|Napetost (V)
|18
|Število potrebnih baterij (Kos(i))
|2
|Čas delovanja s polno baterijo (min)
|pribl. 14 (2,5 Ah) / pribl. 28 (5,0 Ah)
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|66
|Barva
|Rumena
|Teža brez dodatkov (Kg)
|6,76
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|9,606
|Mere (D × Š × V) (mm)
|385 x 356 x 524
Obseg dobave
- Možnost: Baterija in polnilnik nista vključena
- Dolžina sesalne cevi: 2.2 m
- Vrsta sesalne cevi: z upognjenim ročajem
- Material sesalne cevi: Plastika
- Snemljiv ročaj
- Količina sesalnih cevi: 2 Kos(i)
- Dolžina sesalnih cevi: 0.5 m
- Nazivna širina sesalnih cevi: 35 mm
- Material sesalnih cevi: Plastika
- Sesalni nastavek za mokro/suho sesanje: sponke
- Ozka šoba
- Ploščati filter: 1 Kos(i), Celuloza
- Vrečka iz flisa: 1 Kos(i), 3-slojni
Oprema
- Funkcija pihanja
- Odlagalno mesto
- Vmesni položaj za odlaganje ročaja na glavi naprave
- Prostor za shranjevanje sesalne cevi na glavi naprave
- Dodaten prostor za shranjevanje dodatkov na glavi naprave
- Shranjevanje dodatkov na napravi
- Zaščita pred udarci
- Kolesca brez zavore: 4 Kos(i)
Video posnetki
Področja uporabe
- Delavnica
- Terase
- Območja okoli doma in vrta
- Vrtna hišica
- Notranjost avtomobila
- Učinkovito sesanje tekočin
- Garaža
- Klet
- Vhodi
- Prostor za prosti čas
Dodatna oprema
VSI PRODUKTI, KI USTREZAJO BATERIJI
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.