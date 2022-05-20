Izjemno zmogljiv in energijsko učinkovit s 1000 W: suho/mokri sesalnik WD 4 P V-20/5/22, sesalna cev in sponka za talno šobo so optimalno usklajeni za najboljše rezultate čiščenja. Mokra, suha, fina ali groba umazanija se odstranjuje non-stop brez menjave filtra. Napravi je priložena robustna in na udarce odporna plastična posoda 20 l, 5-metrski kabel, 2,2-metrska sesalna cev, sponka za talno šobo, ploščat naguban filter in filter vrečka iz flisa. Vgrajena vtičnica s samodejnim vklopom/izklopom poenostavi delo z električnim orodjem. Zahvaljujoč patentirani tehnologiji je mogoče filter v mokro suhem sesalniku enostavno in hitro odstraniti – ne da bi prišli v stik z umazanijo. Kjer sesanje ni mogoče, pomaga dodatna funkcija pihanja. Odstranljiv ročaj omogoča pritrditev dodatkov neposredno na sesalno cev. Cev lahko kompaktno shranite na glavo naprave. Cevi in ​​talna šoba se prav tako hitro in udobno parkirajo na odbijač. Druge prednosti vključujejo sistem zaklepanja "Pull & Push" za enostavno odpiranje in zapiranje posode ter ergonomsko oblikovan ročaj za prenašanje za udoben transport naprave.