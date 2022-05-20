Sesalnik za suho/mokro sesanje WD 4 V-20/5/22
Super zmogljiv in energijsko učinkovit sesalnik za suho/mokro sesanje z 20 l plastično posodo, priročnim ploščatim nagubanim filtrom, 5 m kabla in 2,2 m sesalne cevi. S funkcijo pihanja.
Izjemno zmogljiv in energijsko učinkovit s 1000 W: Naprava mokro/suhega sesalnika WD 4 V-20/5/22, sesalna cev in sponka za talno šobo so optimalno usklajeni za najboljše rezultate čiščenja. Mokra, suha, fina ali groba umazanija se odstranjuje non-stop brez menjave filtra. Napravi je priložena robustna in na udarce odporna plastična posoda 20 l, 5-metrski kabel, 2,2-metrska sesalna cev, sponka za talno šobo, ploščat naguban filter in filter vrečka iz flisa. Zahvaljujoč patentirani tehnologiji je mogoče filter v mokrem in suhem sesalniku enostavno in hitro odstraniti v nekaj sekundah za temeljito čiščenje – ne da bi prišel v stik z umazanijo. Kjer sesanje ni mogoče, pomaga dodatna funkcija pihanja. Odstranljiv ročaj omogoča pritrditev dodatkov neposredno na sesalno cev. Cev lahko kompaktno shranite na glavo naprave. Cevi in talna šoba se prav tako hitro in udobno parkirajo na odbijač. Druge prednosti vključujejo sistem zaklepanja "Pull & Push" za enostavno odpiranje in zapiranje posode ter ergonomsko oblikovan ročaj za prenašanje za udoben transport sesalnika.
Značilnosti in prednosti
Patentirana tehnika demontaže filtraPraktični rezervoar za čistilno sredstvo poenostavi uporabo čistilnega sredstva. Za mokro in suho sesanje brez menjave filtra.
Prostor za shranjevanje sesalne cevi na glavi napraveSesalno cev je možno shraniti na glavo sesalnika in tako prihranite prostor. Intuitivni varnostni mehanizmi za levičarje in desničarje.
Praktično shranjevanje kabla in dodatkovProstorsko varčno, varno in lahko dostopno shranjevanje dodatkov. Napajalni kabel lahko varno shranite na vgrajeni kavelj za kabel.
Filter vrečka iz flisa s praktičnim sistemom zapiranja
- Troslojen, izjemno odporen flis material.
- Za daljšo sesalno moč in visoko sposobnost zadrževanja prahu.
Praktična funkcija pihanja
- Povsod tam, kjer sesanje ni možno, pomaga praktična funkcija pihanja.
- Enostavno odstranjevanje umazanije.
Praktično odlagalno mesto
- Med delom omogoča udobno in hitro vmesno odlaganje sesalne cevi in talne šobe.
Mesto za odlaganje
- Za varno shranjevanje orodja in majhnih delov, kot so vijaki in žeblji.
Odlagalno mesto za podaljšek
- Med delom lahko ročaj hitro odložite na vrhu sesalnika.
Snemljiv ročaj
- Nudi možnost, da nataknete različne šobe direktno na sesalno cev.
- Za najenostavnejše sesanje na ozkih površinah.
Naprava, sesalna cev in talna šoba so optimalno usklajeni
- Za najboljše rezultate čiščenja, ko gre za suho ali mokro, fino ali grobo umazanijo.
- Za najvišjo stopnjo udobja pri delu in prilagodljivosti pri sesanju.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Nazivna poraba moči (W)
|1100
|Sesalna moč (W)
|240
|Vakuum (mbar)
|max. 240
|Zračni tok (l/s)
|max. 55
|Zmogljivost posode (l)
|20
|Material posode
|Plastika
|Barvna komponenta
|Glava naprave Rumena Posoda Rumena Odbijač naprave Rumena
|Priključni kabel (m)
|5
|Nominalna širina dodatkov (mm)
|35
|Napetost (V)
|220 / 240
|Frekvenca (Hz)
|50 / 60
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|73
|Barva
|Rumena
|Teža brez dodatkov (Kg)
|6,84
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|10,125
|Mere (D × Š × V) (mm)
|384 x 365 x 526
Obseg dobave
- Dolžina sesalne cevi: 2.2 m
- Vrsta sesalne cevi: z upognjenim ročajem
- Material sesalne cevi: Plastika
- Snemljiv ročaj
- Količina sesalnih cevi: 2 Kos(i)
- Dolžina sesalnih cevi: 0.5 m
- Nazivna širina sesalnih cevi: 35 mm
- Material sesalnih cevi: Plastika
- Sesalni nastavek za mokro/suho sesanje: sponke
- Ozka šoba
- Ploščati filter: 1 Kos(i), Celuloza
- Vrečka iz flisa: 1 Kos(i), 3-slojni
Oprema
- Vrtljivo stikalo (vklop/izklop)
- Funkcija pihanja
- Vmesni položaj za odlaganje ročaja na glavi naprave
- Prostor za shranjevanje sesalne cevi na glavi naprave
- Dodaten prostor za shranjevanje dodatkov na glavi naprave
- Predal za majhne dele
- Kavelj za kabel
- Odlagalno mesto
- Shranjevanje dodatkov na napravi
- Zaščita pred udarci
- Kolesca brez zavore: 4 Kos(i)
Področja uporabe
- Terase
- Notranjost avtomobila
- Garaža
- Delavnica
- Klet
- Učinkovito sesanje tekočin
- Vhodi
- Prostor za prosti čas
Dodatna oprema
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.