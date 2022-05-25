Sesalnik za suho/mokro sesanje WD 5 Control 25/5/22
WD 5 Control 25/5/22 s 25-litrsko posodo, 2-v-1 daljinskim upravljalnikom za daljinsko sesanje, tehnologijo čiščenja in odstranjevanja filtra ter nadzorom moči za nadzor sesalne moči.
Z visoko sesalno močjo in energetsko učinkovitostjo WD 5 Control 25/5/22 zagotavlja odlične rezultate čiščenja suhe, mokre, fine in grobe umazanije. Z daljinskim upravljalnikom 2 v 1, ki ga pritrdite na sesalno cev, lahko sesalnik za mokro in suho sesanje priročno zaženete in ustavite, s čimer si prihranite pot do sesalnika. Pri delu z baterijskim električnim orodjem se sesalnik za mokro in suho sesanje samodejno vklopi zaradi samodejnega zaznavanja vibracij, kar omogoča nemoteno delo. Odlično čiščenje filtra in patentirana tehnologija odstranjevanja filtra omogočata zamenjavo ploščatega nagubanega filtra brez stika z umazanijo; nato funkcija čiščenja filtra enostavno obnovi sesalno moč. Ima tudi funkcijo Power Control za brezstopenjsko nastavitev sesanja. Poleg močne sesalne funkcije je na voljo tudi praktična funkcija pihanja za bolj občutljiva čistilna opravila. WD 5 Control 25/5/22 ima prostorno 25-litrsko plastično posodo, 5 metrov kabla in 2,2-metrsko sesalno cev. Poleg tega lahko cev, kabel in pribor shranite na sami napravi za dodatno udobje in prihranek prostora.
Značilnosti in prednosti
Daljinski upravljalnik 2 v 1Funkcija 1: omogoča zagon ali zaustavitev sesalnika za mokro in suho sesanje prek povezave Bluetooth s preprostim pritiskom na daljinski upravljalnik na sami sesalni cevi.
Daljinski upravljalnik 2 v 1: samodejno zaznavanje vibracijFunkcija 2: v samodejnem načinu funkcija zaznavanja vibracij samodejno vklopi in izklopi sesalnik za mokro in suho sesanje takoj, ko je akumulatorsko električno orodje vklopljeno ali izklopljeno. V samodejnem načinu sesalnik za mokro in suho sesanje še nekaj sekund po izklopu akumulatorskega električnega orodja nadaljuje s sesanjem, da se zagotovi, da se pobere ves preostali prah in umazanija. Za delo brez prahu!
Nadzor močiSesalno moč naprave je mogoče nastaviti v poljubnih korakih z vrtljivim stikalom (od min. do maks.), tako da se lahko prilagodi vsaki uporabi.
Čiščenje filtra in patentirana tehnologija odstranjevanja filtra
- Močni impulzni sunki zraka umazanijo s pritiskom na gumb potisnejo iz filtra v posodo za umazanijo.
- Praktični rezervoar za čistilno sredstvo poenostavi uporabo čistilnega sredstva.
Praktična funkcija pihanja
- Povsod tam, kjer sesanje ni možno, pomaga praktična funkcija pihanja.
- Preprosto odstranjevanje umazanije, npr. s prodnatih tal.
- Nežno čiščenje občutljivih površin ali predmetov.
Zavora na kolesih
- Sesalnik za mokro in suho sesanje je stabilen tudi na naklonu do 10°.
Shranjevanje cevi, kabla in dodatkov na glavi naprave
- Sesalno cev lahko shranite na prostorsko varčen način tako, da jo obesite na glavo naprave. Intuitivne možnosti pritrditve za levičarje in desničarje.
- Prostorsko varčno, varno in enostavno dostopno shranjevanje dodatkov. Napajalni kabel lahko varno shranite z vgrajenimi kavlji za kabel.
Vrečka iz flisa
- Troslojen, izjemno odporen flis material.
- Za daljšo sesalno moč in visoko sposobnost zadrževanja prahu.
Praktično odlagalno mesto
- Med delom omogoča udobno in hitro vmesno odlaganje sesalne cevi in talne šobe.
- Za najenostavnejše sesanje na ozkih površinah.
Značilnosti trajnosti
- Zasnova z 20 % reciklirane plastike¹⁾.
- Embalaža je izdelana iz vsaj 80 % recikliranega papirja.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Nazivna poraba moči (W)
|1200
|Sesalna moč (W)
|280
|Vakuum (mbar)
|max. 260
|Zračni tok (l/s)
|max. 70
|Zmogljivost posode (l)
|25
|Material posode
|Plastika
|Barvna komponenta
|Glava naprave Rumena Posoda Rumena Odbijač naprave Rumena
|Priključni kabel (m)
|5
|Nominalna širina dodatkov (mm)
|35
|Napetost (V)
|220 / 240
|Frekvenca (Hz)
|50 / 60
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|73
|Barva
|Rumena
|Teža brez dodatkov (Kg)
|7,84
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|11,961
|Mere (D × Š × V) (mm)
|418 x 382 x 653
¹⁾ Samo izdelek, vsi plastični deli razen dodatkov.
Obseg dobave
- Dolžina sesalne cevi: 2.2 m
- Vrsta sesalne cevi: z upognjenim ročajem
- Material sesalne cevi: Plastika
- Snemljiva, podaljšana cev z elektrostatično zaščito
- Količina sesalnih cevi: 2 Kos(i)
- Dolžina sesalnih cevi: 0.5 m
- Nazivna širina sesalnih cevi: 35 mm
- Material sesalnih cevi: Plastika
- Sesalni nastavek za mokro/suho sesanje: Zložljivo
- Ozka šoba
- Adapter za priklop električnega orodja
- Ploščati filter: 1 Kos(i), Celuloza
- Vrečka iz flisa: 1 Kos(i), 3-slojni
Oprema
- Daljinski upravljalnik 2 v 1
- Funkcija čiščenja filtra
- Vrtljivo stikalo (vklop/izklop)
- Power control
- Funkcija pihanja
- Vmesni položaj za odlaganje ročaja na glavi naprave
- Prostor za shranjevanje sesalne cevi na glavi naprave
- Predal za majhne dele
- Udoben ročaj 3-v-1
- Kavelj za kabel
- Odlagalno mesto
- Shranjevanje dodatkov na napravi
- Zaščita pred udarci
- Kolesca brez zavore: 4 Kos(i)
- Vrtljiva kolesa z zavoro: 1 Kos(i)
Video posnetki
Področja uporabe
- Prenova
- Notranjost avtomobila
- Garaža
- Delavnica
- Terase
- Učinkovito sesanje tekočin
- Klet
- Prostor za prosti čas
- Vhodi
Dodatna oprema
