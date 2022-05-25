Z visoko sesalno močjo in energetsko učinkovitostjo WD 5 Control 25/5/22 zagotavlja odlične rezultate čiščenja suhe, mokre, fine in grobe umazanije. Z daljinskim upravljalnikom 2 v 1, ki ga pritrdite na sesalno cev, lahko sesalnik za mokro in suho sesanje priročno zaženete in ustavite, s čimer si prihranite pot do sesalnika. Pri delu z baterijskim električnim orodjem se sesalnik za mokro in suho sesanje samodejno vklopi zaradi samodejnega zaznavanja vibracij, kar omogoča nemoteno delo. Odlično čiščenje filtra in patentirana tehnologija odstranjevanja filtra omogočata zamenjavo ploščatega nagubanega filtra brez stika z umazanijo; nato funkcija čiščenja filtra enostavno obnovi sesalno moč. Ima tudi funkcijo Power Control za brezstopenjsko nastavitev sesanja. Poleg močne sesalne funkcije je na voljo tudi praktična funkcija pihanja za bolj občutljiva čistilna opravila. WD 5 Control 25/5/22 ima prostorno 25-litrsko plastično posodo, 5 metrov kabla in 2,2-metrsko sesalno cev. Poleg tega lahko cev, kabel in pribor shranite na sami napravi za dodatno udobje in prihranek prostora.