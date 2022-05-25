Doživite čistočo brez napora z WD 5 Control P 25/5/22, ki olajša odstranjevanje suhe, mokre, fine in grobe umazanije, hkrati pa zagotavlja brezhibne rezultate z visoko sesalno močjo in energijsko učinkovitostjo. Doživite maksimalno svobodo z inovativnim daljinskim upravljalnikom 2 v 1: za dodatno udobje zažene in ustavi mokro-suhi sesalnik prek daljinskega upravljalnika Bluetooth ali pa ga zaradi funkcije zaznavanja vibracij zažene celo samodejno pri uporabi akumulatorskega električnega orodja. Patentirana tehnologija odstranjevanja filtra omogoča zamenjavo ploščatega nagubanega filtra brez stika z umazanijo, funkcija čiščenja filtra pa v hipu obnovi polno sesalno moč. Zaradi integrirane vtičnice za napravo je WD 5 Control P idealen partner tudi za žično električno orodje. S funkcijo Power Control lahko prilagodite sesalno moč poljubno, za čiščenje, ki zahtevajo nežnejši dotik, pa uporabite praktično funkcijo pihanja. Sesalnik ima robustno 25-litrsko posodo, 5 metrov kabla, 2,2-metrsko sesalno cev in zavoro na kolesih za dodatno varnost. Poleg tega je na sami napravi pametno shranjevanje cevi, kabla in pribora.