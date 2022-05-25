Sesalnik za suho/mokro sesanje WD 5 Control P 25/5/22
WD 5 Control P 25/5/22 s 25-litrsko posodo, vtičnico za napravo in 2-v-1 daljinskim upravljalnikom je idealen za delo z (brezžičnim) električnim orodjem. S funkcijo čiščenja filtra in nadzorom moči.
Doživite čistočo brez napora z WD 5 Control P 25/5/22, ki olajša odstranjevanje suhe, mokre, fine in grobe umazanije, hkrati pa zagotavlja brezhibne rezultate z visoko sesalno močjo in energijsko učinkovitostjo. Doživite maksimalno svobodo z inovativnim daljinskim upravljalnikom 2 v 1: za dodatno udobje zažene in ustavi mokro-suhi sesalnik prek daljinskega upravljalnika Bluetooth ali pa ga zaradi funkcije zaznavanja vibracij zažene celo samodejno pri uporabi akumulatorskega električnega orodja. Patentirana tehnologija odstranjevanja filtra omogoča zamenjavo ploščatega nagubanega filtra brez stika z umazanijo, funkcija čiščenja filtra pa v hipu obnovi polno sesalno moč. Zaradi integrirane vtičnice za napravo je WD 5 Control P idealen partner tudi za žično električno orodje. S funkcijo Power Control lahko prilagodite sesalno moč poljubno, za čiščenje, ki zahtevajo nežnejši dotik, pa uporabite praktično funkcijo pihanja. Sesalnik ima robustno 25-litrsko posodo, 5 metrov kabla, 2,2-metrsko sesalno cev in zavoro na kolesih za dodatno varnost. Poleg tega je na sami napravi pametno shranjevanje cevi, kabla in pribora.
Značilnosti in prednosti
Daljinski upravljalnik 2 v 1Funkcija 1: omogoča zagon ali zaustavitev sesalnika za mokro in suho sesanje prek povezave Bluetooth s preprostim pritiskom na daljinski upravljalnik na sami sesalni cevi.
Daljinski upravljalnik 2 v 1: samodejno zaznavanje vibracijFunkcija 2: v samodejnem načinu funkcija zaznavanja vibracij samodejno vklopi in izklopi sesalnik za mokro in suho sesanje takoj, ko je akumulatorsko električno orodje vklopljeno ali izklopljeno. V samodejnem načinu sesalnik za mokro in suho sesanje še nekaj sekund po izklopu akumulatorskega električnega orodja nadaljuje s sesanjem, da se zagotovi, da se pobere ves preostali prah in umazanija. Za delo brez prahu!
Dodatna vtičnica za delo z električnim orodjem s kablomUmazanija, ki nastaja pri oblanju, žaganju ali brušenju, se direktno odsesava. Sesalnik se samodejno vklopi/izklopi preko vklopa na električnem orodju.
Nadzor moči
- Sesalno moč naprave je mogoče nastaviti v poljubnih korakih z vrtljivim stikalom (od min. do maks.), tako da se lahko prilagodi vsaki uporabi.
Čiščenje filtra in patentirana tehnologija odstranjevanja filtra
- Močni impulzni sunki zraka umazanijo s pritiskom na gumb potisnejo iz filtra v posodo za umazanijo.
- Praktični rezervoar za čistilno sredstvo poenostavi uporabo čistilnega sredstva.
Praktična funkcija pihanja
- Povsod tam, kjer sesanje ni možno, pomaga praktična funkcija pihanja.
- Enostavno odstranjevanje umazanije.
- Nežno čiščenje občutljivih površin ali predmetov.
Zavora na kolesih
- Sesalnik za mokro in suho sesanje je stabilen tudi na naklonu do 10°.
Shranjevanje cevi, kabla in dodatkov na glavi naprave
- Sesalno cev lahko shranite na prostorsko varčen način tako, da jo obesite na glavo naprave. Intuitivne možnosti pritrditve za levičarje in desničarje.
- Sistem za nadzor filtra za visoko sesalno moč, ki traja
Vrečka iz flisa
- Troslojen, izjemno odporen flis material.
- Za daljšo sesalno moč in visoko sposobnost zadrževanja prahu.
Značilnosti trajnosti
- Zasnova z 20 % reciklirane plastike¹⁾.
- Embalaža je izdelana iz vsaj 80 % recikliranega papirja.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Nazivna poraba moči (W)
|1200
|Nazivna vhodna moč integrirane vtičnice (W)
|min. 100 - max. 2100
|Sesalna moč (W)
|280
|Vakuum (mbar)
|max. 260
|Zračni tok (l/s)
|max. 70
|Zmogljivost posode (l)
|25
|Material posode
|Plastika
|Barvna komponenta
|Posoda Rumena Glava naprave Rumena Odbijač naprave Rumena
|Priključni kabel (m)
|5
|Nominalna širina dodatkov (mm)
|35
|Napetost (V)
|220 / 240
|Frekvenca (Hz)
|50 / 60
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|73
|Barva
|Rumena
|Teža brez dodatkov (Kg)
|8,14
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|12,281
|Mere (D × Š × V) (mm)
|418 x 382 x 653
¹⁾ Samo izdelek, vsi plastični deli razen dodatkov.
Obseg dobave
- Dolžina sesalne cevi: 2.2 m
- Vrsta sesalne cevi: z upognjenim ročajem
- Material sesalne cevi: Plastika
- Snemljiv ročaj
- Količina sesalnih cevi: 2 Kos(i)
- Dolžina sesalnih cevi: 0.5 m
- Nazivna širina sesalnih cevi: 35 mm
- Material sesalnih cevi: Plastika
- Sesalni nastavek za mokro/suho sesanje: Zložljivo
- Ozka šoba
- Adapter za priklop električnega orodja
- Ploščati filter: 1 Kos(i), Celuloza
- Vrečka iz flisa: 1 Kos(i), 3-slojni
Oprema
- Vtičnica z avtomatskim stikalom za vklop/izklop
- Daljinski upravljalnik 2 v 1
- Funkcija čiščenja filtra
- Vrtljivo stikalo (vklop/izklop)
- Power control
- Funkcija pihanja
- Vmesni položaj za odlaganje ročaja na glavi naprave
- Prostor za shranjevanje sesalne cevi na glavi naprave
- Predal za majhne dele
- Udoben ročaj 3-v-1
- Kavelj za kabel
- Odlagalno mesto
- Shranjevanje dodatkov na napravi
- Zaščita pred udarci
- Kolesca brez zavore: 4 Kos(i)
- Vrtljiva kolesa z zavoro: 1 Kos(i)
Področja uporabe
- Delavnica
- Prenova
- Notranjost avtomobila
- Garaža
- Terase
- Učinkovito sesanje tekočin
- Klet
- Prostor za prosti čas
- Vhodi
