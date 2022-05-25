Sesalnik za suho/mokro sesanje WD 5 Control P S 25/5/22
WD 5 Control P S 25/5/22 s 25-litrsko posodo je mogoče upravljati direktno s sesalne cevi zaradi 2-v-1 daljinskega upravljalnika. Vključuje funkcijo čiščenja filtra, vtičnico za napravo.
Čiščenje je enostavno – zmogljiv in energetsko učinkovit WD 5 Control P S 25/5/22 vedno zagotavlja najboljše rezultate čiščenja suhe in mokre umazanije. Izkusite maksimalno svobodo z daljinskim upravljalnikom 2 v 1: napravo priročno zaženite in ustavite prek daljinskega upravljalnika Bluetooth. Kaj ga loči od drugih? Pri uporabi akumulatorskega električnega orodja se sesalnik samodejno vklopi in izklopi s samodejnim zaznavanjem vibracij. Zaradi patentirane tehnologije odstranjevanja filtra je zamenjava ploščatega nagubanega filtra higienska in brezstična. Če sesalna moč začne zmanjševati, jo inteligentni sistem čiščenja filtra v hipu obnovi – tako da lahko delate brez prekinitev. S funkcijo Power Control lahko sesalno moč prilagodite na poljubno raven, da ustreza vsaki nalogi. Posesane tekočine se enostavno izpraznijo z izpustnim vijakom. Zanesljiva funkcija pihanja ponuja popolno rešitev za čiščenje občutljivih površin ali odstranjevanje prahu iz vogalov. Sesalnik za mokro in suho sesanje ima robustno 25-litrsko posodo iz nerjavečega jekla, 5-metrski kabel, fleksibilno 2,2-metrsko sesalno cev in vtičnico za napravo.
Značilnosti in prednosti
Daljinski upravljalnik 2 v 1Funkcija 1: omogoča zagon ali zaustavitev sesalnika za mokro in suho sesanje prek povezave Bluetooth s preprostim pritiskom na daljinski upravljalnik na sami sesalni cevi.
Daljinski upravljalnik 2 v 1: samodejno zaznavanje vibracijFunkcija 2: v samodejnem načinu funkcija zaznavanja vibracij samodejno vklopi in izklopi sesalnik za mokro in suho sesanje takoj, ko je akumulatorsko električno orodje vklopljeno ali izklopljeno. V samodejnem načinu sesalnik za mokro in suho sesanje še nekaj sekund po izklopu akumulatorskega električnega orodja nadaljuje s sesanjem, da se zagotovi, da se pobere ves preostali prah in umazanija. Za delo brez prahu!
Dodatna vtičnica za delo z električnim orodjem s kablomUmazanija, ki nastaja pri oblanju, žaganju ali brušenju, se direktno odsesava. Sesalnik se samodejno vklopi/izklopi preko vklopa na električnem orodju.
Nadzor moči
- Sesalno moč naprave je mogoče nastaviti v poljubnih korakih z vrtljivim stikalom (od min. do maks.), tako da se lahko prilagodi vsaki uporabi.
Čiščenje filtra in patentirana tehnologija odstranjevanja filtra
- Močni impulzni sunki zraka umazanijo s pritiskom na gumb potisnejo iz filtra v posodo za umazanijo.
- Praktični rezervoar za čistilno sredstvo poenostavi uporabo čistilnega sredstva.
Izpustni vijak
- Hitro praznjenje večjih količin vode brez napora.
Praktična funkcija pihanja
- Povsod tam, kjer sesanje ni možno, pomaga praktična funkcija pihanja.
- Nežno čiščenje občutljivih površin ali predmetov.
Zavora na kolesih
- Sesalnik za mokro in suho sesanje je stabilen tudi na naklonu do 10°.
Shranjevanje cevi, kabla in dodatkov na glavi naprave
- Sesalno cev lahko shranite na prostorsko varčen način tako, da jo obesite na glavo naprave. Intuitivne možnosti pritrditve za levičarje in desničarje.
- Prostorsko varčno, varno in enostavno dostopno shranjevanje dodatkov. Napajalni kabel lahko varno shranite z vgrajenimi kavlji za kabel.
Značilnosti trajnosti
- Zasnova z 20 % reciklirane plastike¹⁾.
- Embalaža je izdelana iz vsaj 80 % recikliranega papirja.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Nazivna poraba moči (W)
|1200
|Nazivna vhodna moč integrirane vtičnice (W)
|min. 100 - max. 2100
|Sesalna moč (W)
|280
|Vakuum (mbar)
|max. 260
|Zračni tok (l/s)
|max. 70
|Zmogljivost posode (l)
|25
|Material posode
|Nerjaveče jeklo
|Barvna komponenta
|Posoda Nerjaveče jeklo Glava naprave Rumena Odbijač naprave Rumena
|Priključni kabel (m)
|5
|Nominalna širina dodatkov (mm)
|35
|Napetost (V)
|220 / 240
|Frekvenca (Hz)
|50 / 60
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|73
|Barva
|Rumena
|Teža brez dodatkov (Kg)
|8,457
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|12,422
|Mere (D × Š × V) (mm)
|418 x 382 x 653
¹⁾ Samo izdelek, vsi plastični deli razen dodatkov.
Obseg dobave
- Dolžina sesalne cevi: 2.2 m
- Vrsta sesalne cevi: z upognjenim ročajem
- Material sesalne cevi: Plastika
- Snemljiv ročaj
- Količina sesalnih cevi: 2 Kos(i)
- Dolžina sesalnih cevi: 0.5 m
- Nazivna širina sesalnih cevi: 35 mm
- Material sesalnih cevi: Plastika
- Sesalni nastavek za mokro/suho sesanje: Zložljivo
- Ozka šoba
- Adapter za priklop električnega orodja
- Ploščati filter: 1 Kos(i), Celuloza
- Vrečka iz flisa: 1 Kos(i), 3-slojni
Oprema
- Vtičnica z avtomatskim stikalom za vklop/izklop
- Daljinski upravljalnik 2 v 1
- Funkcija čiščenja filtra
- Vrtljivo stikalo (vklop/izklop)
- Power control
- Funkcija pihanja
- Vmesni položaj za odlaganje ročaja na glavi naprave
- Prostor za shranjevanje sesalne cevi na glavi naprave
- Predal za majhne dele
- Udoben ročaj 3-v-1
- Kavelj za kabel
- Odlagalno mesto
- Shranjevanje dodatkov na napravi
- Izpustni vijak
- Zaščita pred udarci
- Kolesca brez zavore: 4 Kos(i)
- Vrtljiva kolesa z zavoro: 1 Kos(i)
Video posnetki
Področja uporabe
- Prenova
- Notranjost avtomobila
- Garaža
- Delavnica
- Terase
- Učinkovito sesanje tekočin
- Klet
- Prostor za prosti čas
- Vhodi