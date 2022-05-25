Čiščenje je enostavno – zmogljiv in energetsko učinkovit WD 5 Control S 25/5/22 vedno zagotavlja najboljše rezultate čiščenja za suho, mokro, fino in grobo umazanijo. Izkusite maksimalno svobodo z inovativnim daljinskim upravljalnikom 2 v 1: napravo priročno zaženite in ustavite prek daljinskega upravljalnika Bluetooth. Kaj ga loči od drugih? Pri uporabi akumulatorskega električnega orodja se sesalnik samodejno vklopi in izklopi s samodejnim zaznavanjem vibracij. Zaradi patentirane tehnologije odstranjevanja filtra je zamenjava ploščatega nagubanega filtra higienska in brezstična. Če sesalna moč začne zmanjševati, jo inteligentni sistem čiščenja filtra v hipu obnovi – tako da lahko delate brez prekinitev. S funkcijo Power Control lahko sesalno moč prilagodite na poljubno raven, da ustreza vsaki nalogi. Posesane tekočine se enostavno izpraznijo z izpustnim vijakom. Zanesljiva funkcija pihanja ponuja popolno rešitev za čiščenje občutljivih površin ali odstranjevanje prahu iz vogalov. Sesalnik za mokro in suho sesanje ima robustno 25-litrsko posodo iz nerjavečega jekla, 5 metrov kabla in fleksibilno 2,2-metrsko sesalno cev.