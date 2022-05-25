Sesalnik za suho/mokro sesanje WD 5 Control S 25/5/22

Sesalnik WD 5 Control S 25/5/22 s 25-litrsko posodo lahko upravljate kar s sesalno cevjo, zahvaljujoč daljinskemu upravljalniku 2 v 1. Vključuje funkcijo čiščenja filtra in praktičen izpustni vijak.

Čiščenje je enostavno – zmogljiv in energetsko učinkovit WD 5 Control S 25/5/22 vedno zagotavlja najboljše rezultate čiščenja za suho, mokro, fino in grobo umazanijo. Izkusite maksimalno svobodo z inovativnim daljinskim upravljalnikom 2 v 1: napravo priročno zaženite in ustavite prek daljinskega upravljalnika Bluetooth. Kaj ga loči od drugih? Pri uporabi akumulatorskega električnega orodja se sesalnik samodejno vklopi in izklopi s samodejnim zaznavanjem vibracij. Zaradi patentirane tehnologije odstranjevanja filtra je zamenjava ploščatega nagubanega filtra higienska in brezstična. Če sesalna moč začne zmanjševati, jo inteligentni sistem čiščenja filtra v hipu obnovi – tako da lahko delate brez prekinitev. S funkcijo Power Control lahko sesalno moč prilagodite na poljubno raven, da ustreza vsaki nalogi. Posesane tekočine se enostavno izpraznijo z izpustnim vijakom. Zanesljiva funkcija pihanja ponuja popolno rešitev za čiščenje občutljivih površin ali odstranjevanje prahu iz vogalov. Sesalnik za mokro in suho sesanje ima robustno 25-litrsko posodo iz nerjavečega jekla, 5 metrov kabla in fleksibilno 2,2-metrsko sesalno cev.

Značilnosti in prednosti
Sesalnik za suho/mokro sesanje WD 5 Control S 25/5/22: Daljinski upravljalnik 2 v 1
Daljinski upravljalnik 2 v 1
Funkcija 1: omogoča zagon ali zaustavitev sesalnika za mokro in suho sesanje prek povezave Bluetooth s preprostim pritiskom na daljinski upravljalnik na sami sesalni cevi.
Sesalnik za suho/mokro sesanje WD 5 Control S 25/5/22: Daljinski upravljalnik 2 v 1: samodejno zaznavanje vibracij
Daljinski upravljalnik 2 v 1: samodejno zaznavanje vibracij
Funkcija 2: v samodejnem načinu funkcija zaznavanja vibracij samodejno vklopi in izklopi sesalnik za mokro in suho sesanje takoj, ko je akumulatorsko električno orodje vklopljeno ali izklopljeno. V samodejnem načinu sesalnik za mokro in suho sesanje še nekaj sekund po izklopu akumulatorskega električnega orodja nadaljuje s sesanjem, da se zagotovi, da se pobere ves preostali prah in umazanija. Za delo brez prahu!
Sesalnik za suho/mokro sesanje WD 5 Control S 25/5/22: Nadzor moči
Nadzor moči
Sesalno moč naprave je mogoče nastaviti v poljubnih korakih z vrtljivim stikalom (od min. do maks.), tako da se lahko prilagodi vsaki uporabi.
Čiščenje filtra in patentirana tehnologija odstranjevanja filtra
  • Močni impulzni sunki zraka umazanijo s pritiskom na gumb potisnejo iz filtra v posodo za umazanijo.
  • Praktični rezervoar za čistilno sredstvo poenostavi uporabo čistilnega sredstva.
Izpustni vijak
  • Hitro praznjenje večjih količin vode brez napora.
Praktična funkcija pihanja
  • Povsod tam, kjer sesanje ni možno, pomaga praktična funkcija pihanja.
  • Enostavno odstranjevanje umazanije.
  • Nežno čiščenje občutljivih površin ali predmetov.
Zavora na kolesih
  • Sesalnik za mokro in suho sesanje je stabilen tudi na naklonu do 10°.
Shranjevanje cevi, kabla in dodatkov na glavi naprave
  • Sesalno cev lahko shranite na prostorsko varčen način tako, da jo obesite na glavo naprave. Intuitivne možnosti pritrditve za levičarje in desničarje.
  • Prostorsko varčno, varno in enostavno dostopno shranjevanje dodatkov. Napajalni kabel lahko varno shranite z vgrajenimi kavlji za kabel.
  • Sistem za nadzor filtra za visoko sesalno moč, ki traja
Vrečka iz flisa
  • Troslojen, izjemno odporen flis material.
  • Za daljšo sesalno moč in visoko sposobnost zadrževanja prahu.
Značilnosti trajnosti
  • Zasnova z 20 % reciklirane plastike¹⁾.
  • Embalaža je izdelana iz vsaj 80 % recikliranega papirja.
Specifikacije

Tehnični podatki

Nazivna poraba moči (W) 1200
Sesalna moč (W) 280
Vakuum (mbar) max. 260
Zračni tok (l/s) max. 70
Zmogljivost posode (l) 25
Material posode Nerjaveče jeklo
Barvna komponenta Posoda Nerjaveče jeklo Glava naprave Rumena Odbijač naprave Rumena
Priključni kabel (m) 5
Nominalna širina dodatkov (mm) 35
Napetost (V) 220 / 240
Frekvenca (Hz) 50 / 60
Raven zvočnega tlaka (dB(A)) 73
Barva Rumena
Teža brez dodatkov (Kg) 8,26
Teža vključno z embalažo (Kg) 12,2
Mere (D × Š × V) (mm) 418 x 382 x 653

¹⁾ Samo izdelek, vsi plastični deli razen dodatkov.

Obseg dobave

  • Dolžina sesalne cevi: 2.2 m
  • Vrsta sesalne cevi: z upognjenim ročajem
  • Material sesalne cevi: Plastika
  • Snemljiv ročaj
  • Količina sesalnih cevi: 2 Kos(i)
  • Dolžina sesalnih cevi: 0.5 m
  • Nazivna širina sesalnih cevi: 35 mm
  • Material sesalnih cevi: Plastika
  • Sesalni nastavek za mokro/suho sesanje: Zložljivo
  • Ozka šoba
  • Adapter za priklop električnega orodja
  • Ploščati filter: 1 Kos(i), Celuloza
  • Vrečka iz flisa: 1 Kos(i), 3-slojni

Oprema

  • Daljinski upravljalnik 2 v 1
  • Funkcija čiščenja filtra
  • Vrtljivo stikalo (vklop/izklop)
  • Power control
  • Funkcija pihanja
  • Vmesni položaj za odlaganje ročaja na glavi naprave
  • Prostor za shranjevanje sesalne cevi na glavi naprave
  • Predal za majhne dele
  • Udoben ročaj 3-v-1
  • Kavelj za kabel
  • Odlagalno mesto
  • Shranjevanje dodatkov na napravi
  • Izpustni vijak
  • Zaščita pred udarci
  • Kolesca brez zavore: 4 Kos(i)
  • Vrtljiva kolesa z zavoro: 1 Kos(i)
Področja uporabe
  • Prenova
  • Notranjost avtomobila
  • Garaža
  • Delavnica
  • Terase
  • Učinkovito sesanje tekočin
  • Klet
  • Prostor za prosti čas
  • Vhodi
