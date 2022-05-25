Sesalnik za suho/mokro sesanje WD 5 P S V-25/5/22 Workshop
Močan in energijsko učinkovit sesalnik za delavnico: WD 5 P S Workshop s 25-litrsko posodo iz nerjavečega jekla, vtičnico s samodejnim vklopom/izklopom, funkcijo čiščenja filtra.
Vsestranski WD 5 P S V-25/5/22 Workshop je specialni sesalnik, ki je obvezen v vsaki delavnici. Zagotavlja odlično sesanje, hkrati pa ostaja osupljivo učinkovit s porabo energije le 1100 vatov. Sesalnik za mokro in suho sesanje je opremljen s funkcijami, kot so robustna 25-litrska posoda iz nerjavečega jekla, 5-metrski kabel, 2,2-metrska sesalna cev, ploščat naguban filter in filter vrečka iz flisa. Zahvaljujoč reverzibilni šobi se hitro in temeljito znebi žagovine in majhnih kosov lesa na tleh. Občutljivejše površine, kot je leseno pohištvo ali razmetana delovna miza, lahko enostavno očistite s sesalno krtačo. Odstranljiv ročaj omogoča pritrditev različnih šob neposredno na sesalno cev, kar zagotavlja enostavno delo tudi v zaprtih prostorih. Kjer sesanje ni mogoče, lahko namesto tega uporabite koristno funkcijo pihanja. Druga praktična lastnost je, da lahko električna orodja preprosto priključite na električno vtičnico, ki ima samodejno stikalo za vklop/izklop. Umazanija, ki nastane pri žaganju ali brušenju, se neposredno odsesa. Ni treba posebej poudarjati, da je sesalnik opremljen z drugimi znanimi funkcijami opreme iz preizkušene serije Kärcherjevih mokrih in suhih sesalnikov.
Značilnosti in prednosti
Posebni pripomočki za čiščenje delovne mizeHitro in temeljito sesanje delovne mize s sesalno krtačo z mehkimi ščetinami. Nežen do površin in zato primeren za občutljiva področja.
Vtičnica z avtomatiko za vklop/izklop za delo z električnim orodjemUmazanija, ki nastaja pri oblanju, žaganju ali brušenju, se direktno odsesava. Sesalnik se samodejno vklopi/izklopi preko vklopa na električnem orodju.
Odlično čiščenje filtraMočni impulzni sunki zraka umazanijo s pritiskom na gumb potisnejo iz filtra v posodo za umazanijo. Sesalna moč se hitro spet povrne.
Patentirana tehnika demontaže filtra
- Praktični rezervoar za čistilno sredstvo poenostavi uporabo čistilnega sredstva.
- Za mokro in suho sesanje brez menjave filtra.
Praktična funkcija pihanja
- Povsod tam, kjer sesanje ni možno, pomaga praktična funkcija pihanja.
- Enostavno odstranjevanje umazanije npr. s peska.
- Za nežno čiščenje občutljivih površin ali zapletenih predmetov.
Prostor za shranjevanje sesalne cevi na glavi naprave
- Sesalno cev lahko varno shranite tako, da jo odložite na glavo naprave.
- Intuitivni varnostni mehanizmi za levičarje in desničarje.
Praktično shranjevanje kabla in dodatkov
- Prostorsko varčno in varno shranjevanje priloženih dodatkov.
- Napajalni kabel lahko varno shranite na vgrajeni kavelj za kabel.
Vrečka iz flisa
- Troslojen, izjemno odporen flis material.
- Za daljšo sesalno moč in visoko sposobnost zadrževanja prahu.
Snemljiv ročaj
- Nudi možnost, da nataknete različne šobe direktno na sesalno cev.
- Za najenostavnejše sesanje na ozkih površinah.
Praktično odlagalno mesto
- Med delom omogoča udobno in hitro vmesno odlaganje sesalne cevi in talne šobe.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Nazivna poraba moči (W)
|1100
|Nazivna vhodna moč integrirane vtičnice (W)
|min. 100 - max. 2100
|Sesalna moč (W)
|280
|Vakuum (mbar)
|max. 260
|Zračni tok (l/s)
|max. 70
|Zmogljivost posode (l)
|25
|Material posode
|Nerjaveče jeklo
|Barvna komponenta
|Glava naprave Rumena Posoda Nerjaveče jeklo Odbijač naprave Rumena
|Priključni kabel (m)
|5
|Nominalna širina dodatkov (mm)
|35
|Napetost (V)
|220 / 240
|Frekvenca (Hz)
|50 / 60
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|74
|Barva
|Rumena
|Teža brez dodatkov (Kg)
|8,909
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|12,162
|Mere (D × Š × V) (mm)
|418 x 382 x 646
Obseg dobave
- Dolžina sesalne cevi: 2.2 m
- Vrsta sesalne cevi: z upognjenim ročajem
- Material sesalne cevi: Plastika
- Snemljiva, podaljšana cev z elektrostatično zaščito
- Količina sesalnih cevi: 2 Kos(i)
- Dolžina sesalnih cevi: 0.5 m
- Nazivna širina sesalnih cevi: 35 mm
- Material sesalnih cevi: Plastika
- Sesalni nastavek za mokro/suho sesanje: Zložljivo
- Ozka šoba
- Fleksibilna sesalna cev: 1 m, 35 mm
- Adapter za priklop električnega orodja
- Krtača za sesalnik z mehkimi ščetinami
- Ploščati filter: 1 Kos(i), Celuloza
- Vrečka iz flisa: 1 Kos(i), 3-slojni
Oprema
- Vtičnica z avtomatskim stikalom za vklop/izklop
- Funkcija čiščenja filtra
- Vrtljivo stikalo (vklop/izklop)
- Power control
- Funkcija pihanja
- Vmesni položaj za odlaganje ročaja na glavi naprave
- Prostor za shranjevanje sesalne cevi na glavi naprave
- Predal za majhne dele
- Udoben ročaj 3-v-1
- Kavelj za kabel
- Odlagalno mesto
- Shranjevanje dodatkov na napravi
- Zaščita pred udarci
- Kolesca brez zavore: 5 Kos(i)
Video posnetki
Področja uporabe
- Delavnica
- Prenova
- Terase
- Klet
- Učinkovito sesanje tekočin
Dodatna oprema
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.