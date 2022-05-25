Vsestranski WD 5 P S V-25/5/22 Workshop je specialni sesalnik, ki je obvezen v vsaki delavnici. Zagotavlja odlično sesanje, hkrati pa ostaja osupljivo učinkovit s porabo energije le 1100 vatov. Sesalnik za mokro in suho sesanje je opremljen s funkcijami, kot so robustna 25-litrska posoda iz nerjavečega jekla, 5-metrski kabel, 2,2-metrska sesalna cev, ploščat naguban filter in filter vrečka iz flisa. Zahvaljujoč reverzibilni šobi se hitro in temeljito znebi žagovine in majhnih kosov lesa na tleh. Občutljivejše površine, kot je leseno pohištvo ali razmetana delovna miza, lahko enostavno očistite s sesalno krtačo. Odstranljiv ročaj omogoča pritrditev različnih šob neposredno na sesalno cev, kar zagotavlja enostavno delo tudi v zaprtih prostorih. Kjer sesanje ni mogoče, lahko namesto tega uporabite koristno funkcijo pihanja. Druga praktična lastnost je, da lahko električna orodja preprosto priključite na električno vtičnico, ki ima samodejno stikalo za vklop/izklop. Umazanija, ki nastane pri žaganju ali brušenju, se neposredno odsesa. Ni treba posebej poudarjati, da je sesalnik opremljen z drugimi znanimi funkcijami opreme iz preizkušene serije Kärcherjevih mokrih in suhih sesalnikov.