Sesalnik WD 5 P V-25/5/22 za mokro in suho čiščenje s porabo energije 1100 W dosega popolne rezultate sesanja vseh vrst umazanije - suhe, mokre, fine ali grobe. Sesalniku je priložena 25-litrska plastična posoda, 5-metrski kabel, 2,2 m dolga sesalna cev, preklopna talna šoba, ploščati nagubani filter ter filtrska vrečka iz flisa. Vgrajena vtičnica s samodejnim stikalom za vklop/izklop omogoča priklop električnega orodja. Umazanija, ki je posledica žaganja ali brušenja, se neposredno hitro posesa. Z vrtljivim stikalom lahko po potrebi prilagodite sesalno moč, zahvaljujoč patentirani tehnologiji pa lahko filter odstranite v nekaj sekundah, pri tem pa se izognete stiku z umazanijo. Gumb za čiščenje filtra vam omogoča za učinkovite očistite filter ter tako obnovite sesalno moč. Če odstranite podaljšano cev lahko pritrdite dodatke neposredno na sesalno cev, ki jo lahko namestite na glavo sesalnika in tako prihranite prostor. Mesto za odlaganje na sesalniku omogoča hitro in priročno shranjevanje cevi in talne šobe med krajšim odmorom od dela.