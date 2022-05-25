Sesalnik za suho/mokro sesanje WD 5 P V-25/5/22
WD 5 P V-25/5/22 sesalnik ima odlično sesalno moč in energetsko učinkovitost, vsebuje pa 25-litrsko plastično posodo, vtičnico za delo z električnim orodjem, 5-metrski kabel.
Sesalnik WD 5 P V-25/5/22 za mokro in suho čiščenje s porabo energije 1100 W dosega popolne rezultate sesanja vseh vrst umazanije - suhe, mokre, fine ali grobe. Sesalniku je priložena 25-litrska plastična posoda, 5-metrski kabel, 2,2 m dolga sesalna cev, preklopna talna šoba, ploščati nagubani filter ter filtrska vrečka iz flisa. Vgrajena vtičnica s samodejnim stikalom za vklop/izklop omogoča priklop električnega orodja. Umazanija, ki je posledica žaganja ali brušenja, se neposredno hitro posesa. Z vrtljivim stikalom lahko po potrebi prilagodite sesalno moč, zahvaljujoč patentirani tehnologiji pa lahko filter odstranite v nekaj sekundah, pri tem pa se izognete stiku z umazanijo. Gumb za čiščenje filtra vam omogoča za učinkovite očistite filter ter tako obnovite sesalno moč. Če odstranite podaljšano cev lahko pritrdite dodatke neposredno na sesalno cev, ki jo lahko namestite na glavo sesalnika in tako prihranite prostor. Mesto za odlaganje na sesalniku omogoča hitro in priročno shranjevanje cevi in talne šobe med krajšim odmorom od dela.
Značilnosti in prednosti
Vtičnica z avtomatiko za vklop/izklop za delo z električnim orodjemUmazanija, ki nastaja pri oblanju, žaganju ali brušenju, se direktno odsesava. Sesalnik se samodejno vklopi/izklopi preko vklopa na električnem orodju.
Odlično čiščenje filtraMočni impulzni sunki zraka umazanijo s pritiskom na gumb potisnejo iz filtra v posodo za umazanijo. Sesalna moč se hitro spet povrne.
Patentirana tehnika demontaže filtraPraktični rezervoar za čistilno sredstvo poenostavi uporabo čistilnega sredstva. Za mokro in suho sesanje brez menjave filtra.
Prostor za shranjevanje sesalne cevi na glavi naprave
- Sesalno cev je možno shraniti na glavo sesalnika in tako prihranite prostor.
- Intuitivni varnostni mehanizmi za levičarje in desničarje.
Praktično shranjevanje kabla in dodatkov
- Prostorsko varčno, varno in lahko dostopno shranjevanje dodatkov.
- Napajalni kabel lahko varno shranite na vgrajeni kavelj za kabel.
Praktična funkcija pihanja
- Povsod tam, kjer sesanje ni možno, pomaga praktična funkcija pihanja.
- Preprosto odstranjevanje umazanije, npr. s prodnatih tal.
- Nežno čiščenje občutljivih površin ali predmetov.
Vrečka iz flisa
- Troslojen, izjemno odporen flis material.
- Za daljšo sesalno moč in visoko sposobnost zadrževanja prahu.
Snemljiv ročaj
- Nudi možnost, da nataknete različne šobe direktno na sesalno cev.
- Za najenostavnejše sesanje na ozkih površinah.
Praktično odlagalno mesto
- Med delom omogoča udobno in hitro vmesno odlaganje sesalne cevi in talne šobe.
Naprava, sesalna cev in talna šoba so optimalno usklajeni
- Za najboljše rezultate čiščenja, ko gre za suho ali mokro, fino ali grobo umazanijo.
- Za najvišjo stopnjo udobja pri delu in prilagodljivosti pri sesanju.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Nazivna poraba moči (W)
|1200
|Nazivna vhodna moč integrirane vtičnice (W)
|min. 100 - max. 2100
|Sesalna moč (W)
|280
|Vakuum (mbar)
|max. 260
|Zračni tok (l/s)
|max. 70
|Zmogljivost posode (l)
|25
|Material posode
|Plastika
|Barvna komponenta
|Glava naprave Rumena Posoda Rumena Odbijač naprave Rumena
|Priključni kabel (m)
|5
|Nominalna širina dodatkov (mm)
|35
|Napetost (V)
|220 / 240
|Frekvenca (Hz)
|50 / 60
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|73
|Barva
|Rumena
|Teža brez dodatkov (Kg)
|8,433
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|11,778
|Mere (D × Š × V) (mm)
|418 x 382 x 653
Obseg dobave
- Dolžina sesalne cevi: 2.2 m
- Vrsta sesalne cevi: z upognjenim ročajem
- Material sesalne cevi: Plastika
- Snemljiva, podaljšana cev z elektrostatično zaščito
- Količina sesalnih cevi: 2 Kos(i)
- Dolžina sesalnih cevi: 0.5 m
- Nazivna širina sesalnih cevi: 35 mm
- Material sesalnih cevi: Plastika
- Sesalni nastavek za mokro/suho sesanje: Zložljivo
- Ozka šoba
- Adapter za priklop električnega orodja
- Ploščati filter: 1 Kos(i), Celuloza
- Vrečka iz flisa: 1 Kos(i), 3-slojni
Oprema
- Vtičnica z avtomatskim stikalom za vklop/izklop
- Funkcija čiščenja filtra
- Vrtljivo stikalo (vklop/izklop)
- Power control
- Funkcija pihanja
- Vmesni položaj za odlaganje ročaja na glavi naprave
- Prostor za shranjevanje sesalne cevi na glavi naprave
- Predal za majhne dele
- Udoben ročaj 3-v-1
- Kavelj za kabel
- Odlagalno mesto
- Shranjevanje dodatkov na napravi
- Zaščita pred udarci
- Kolesca brez zavore: 5 Kos(i)
Video posnetki
Dodatna oprema
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.