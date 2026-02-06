Sesalnik WD 5 P V-25/8/35 za mokro/suho sesanje zagotavlja močno, a učinkovito sesanje s porabo energije samo 1100 vatov. Naprava je opremljena z robustno 3,5-metrsko sesalno cevjo, 2 plastičnima cevema, prekloplno talno šobo, robustno 25-litrsko plastično posodo, 8-metrskim kablom in filter vrečko iz flisa. Napravo odlikuje obsežna ponudba dodatkov za čiščenje notranjosti avtomobila: izredno dolg nastavek za reže in sesalna krtača s trdimi in mehkimi ščetinami zagotavljajo odlične rezultate čiščenja na občutljivih površinah, močno umazanih ter velikih površinah na težko dostopnih mestih. Druge lastnosti sesalnika: vsebuje preklopno talno šobo, vgrajeno električno vtičnico, vrtljivo stikalo z nadzorom moči, ploščati naguban filter in patentiran sistem za odstranjevanje filtra, ki deluje v samo nekaj sekundah. Kjer sesanje ni mogoče, lahko uporabite praktično funkcijo pihanja. Odlagalna površina na vrhu naprave je idealna za shranjevanje dodatkov in majhnih delov. Sistem 3 v 1 omogoča enostavno odpiranje, zapiranje in praznjenje posode.