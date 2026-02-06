Sesalnik za suho/mokro sesanje WD 5 P V-25/8/35 Car
Za čisto notranjost vozila: s svojo 25-litrsko plastično posodo in posebnimi šobami, sesalnik za mokro in suho sesanje zagotavlja odlično sesanje, hkrati pa ostaja energetsko učinkovit.
Sesalnik WD 5 P V-25/8/35 za mokro/suho sesanje zagotavlja močno, a učinkovito sesanje s porabo energije samo 1100 vatov. Naprava je opremljena z robustno 3,5-metrsko sesalno cevjo, 2 plastičnima cevema, prekloplno talno šobo, robustno 25-litrsko plastično posodo, 8-metrskim kablom in filter vrečko iz flisa. Napravo odlikuje obsežna ponudba dodatkov za čiščenje notranjosti avtomobila: izredno dolg nastavek za reže in sesalna krtača s trdimi in mehkimi ščetinami zagotavljajo odlične rezultate čiščenja na občutljivih površinah, močno umazanih ter velikih površinah na težko dostopnih mestih. Druge lastnosti sesalnika: vsebuje preklopno talno šobo, vgrajeno električno vtičnico, vrtljivo stikalo z nadzorom moči, ploščati naguban filter in patentiran sistem za odstranjevanje filtra, ki deluje v samo nekaj sekundah. Kjer sesanje ni mogoče, lahko uporabite praktično funkcijo pihanja. Odlagalna površina na vrhu naprave je idealna za shranjevanje dodatkov in majhnih delov. Sistem 3 v 1 omogoča enostavno odpiranje, zapiranje in praznjenje posode.
Značilnosti in prednosti
Posebni dodatki za čiščenje notranjosti avtomobilaZa najboljše rezultate čiščenja tudi na občutljivih površinah, na ozkih vmesnih prostorih in na velikih površinah. Za optimalno odstranjevanje tako fine kot tudi trdovratne umazanije.
Vtičnica z avtomatiko za vklop/izklop za delo z električnim orodjemUmazanija, ki nastaja pri oblanju, žaganju ali brušenju, se direktno odsesava. Sesalnik se samodejno vklopi/izklopi preko vklopa na električnem orodju.
Odlično čiščenje filtraMočni impulzni sunki zraka umazanijo s pritiskom na gumb potisnejo iz filtra v posodo za umazanijo. Sesalna moč se hitro spet povrne.
Patentirana tehnika demontaže filtra
- Praktični rezervoar za čistilno sredstvo poenostavi uporabo čistilnega sredstva.
- Za mokro in suho sesanje brez menjave filtra.
Praktična funkcija pihanja
- Povsod tam, kjer sesanje ni možno, pomaga praktična funkcija pihanja.
- Enostavno odstranjevanje umazanije npr. s peska.
- Nežno čiščenje občutljivih površin ali predmetov.
Prostor za shranjevanje sesalne cevi na glavi naprave
- Sesalno cev je možno shraniti na glavo sesalnika in tako prihranite prostor.
- Intuitivni varnostni mehanizmi za levičarje in desničarje.
Praktično shranjevanje kabla in dodatkov
- Prostorsko varčno, varno in lahko dostopno shranjevanje dodatkov.
- Napajalni kabel lahko varno shranite na vgrajeni kavelj za kabel.
Vrečka iz flisa
- Troslojen, izjemno odporen flis material.
- Za daljšo sesalno moč in visoko sposobnost zadrževanja prahu.
Snemljiv ročaj
- Nudi možnost, da nataknete različne šobe direktno na sesalno cev.
- Za najenostavnejše sesanje na ozkih površinah.
Praktično odlagalno mesto
- Med delom omogoča udobno in hitro vmesno odlaganje sesalne cevi in talne šobe.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Nazivna poraba moči (W)
|1100
|Nazivna vhodna moč integrirane vtičnice (W)
|min. 100 - max. 2100
|Sesalna moč (W)
|280
|Vakuum (mbar)
|max. 260
|Zračni tok (l/s)
|max. 70
|Zmogljivost posode (l)
|25
|Material posode
|Plastika
|Barvna komponenta
|Glava naprave Rumena Posoda Rumena Odbijač naprave Rumena
|Priključni kabel (m)
|8
|Nominalna širina dodatkov (mm)
|35
|Napetost (V)
|220 / 240
|Frekvenca (Hz)
|50 / 60
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|74
|Barva
|Rumena
|Teža brez dodatkov (Kg)
|8,764
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|12,5
|Mere (D × Š × V) (mm)
|418 x 382 x 653
Obseg dobave
- Dolžina sesalne cevi: 3.5 m
- Vrsta sesalne cevi: z upognjenim ročajem
- Material sesalne cevi: Plastika
- Snemljiv ročaj
- Količina sesalnih cevi: 2 Kos(i)
- Dolžina sesalnih cevi: 0.5 mm
- Nazivna širina sesalnih cevi: 35 mm
- Material sesalnih cevi: Plastika
- Sesalni nastavek za mokro/suho sesanje: Zložljivo
- Ozka šoba
- Adapter za priklop električnega orodja
- Zelo dolga ozka šoba (350 mm)
- Šoba za avto
- Krtača za sesalnik z mehkimi ščetinami
- Krtača za sesalnik s trdimi ščetinami
- Ploščati filter: 1 Kos(i), Celuloza
- Vrečka iz flisa: 1 Kos(i), 3-slojni
Oprema
- Vtičnica z avtomatskim stikalom za vklop/izklop
- Funkcija čiščenja filtra
- Vrtljivo stikalo (vklop/izklop)
- Power control
- Funkcija pihanja
- Vmesni položaj za odlaganje ročaja na glavi naprave
- Prostor za shranjevanje sesalne cevi na glavi naprave
- Predal za majhne dele
- Udoben ročaj 3-v-1
- Kavelj za kabel
- Odlagalno mesto
- Shranjevanje dodatkov na napravi
- Zaščita pred udarci
- Kolesca brez zavore: 5 Kos(i)
Področja uporabe
- Prtljažnik
- Avtomobilski sedeži
- Zadnji sedeži
- Avtomobilske preproge
- Delavnica
- Terase
- Klet
Dodatna oprema
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.