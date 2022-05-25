Zmogljiva, energetsko učinkovita rešitev za čiščenje v hiši in okoli nje: sesalnik za mokro in suho čiščenje WD 5 V-25/5/22 nudi optimalne rezultate čiščenja z mokro, suho, fino ali grobo umazanijo s porabo energije 1100 W. Sesalnik ima 25-litrsko robustno, plastično posodo, 5-metrski kabl, 2,2 m dolgo sesalno cevjo, preklopno talno šobo, ploščati nagubani filter, s katerim lahko neprekinjeno sesate mokro in suho umazanijo ter filtrsko vrečko iz flisa. Zahvaljujoč patentirani tehnologiji lahko filter odstranite v nekaj sekundah, pri tem pa se izognete stiku z umazanijo, z pritiskom na gumb za čiščenje filtra pa le-tega učinkovito očistite in obnovite sesalno moč. Odstranljivi podaljšek omogoča pritrditev dodatkov neposredno na sesalno cev, ki jo lahko pritrdite na glavo sesalnika, tako da prihranite prostor. Mesto za odlaganje na sesalniku omogoča hitro in priročno shranjevanje cevi in talne šobe med krajšim odmorom od dela.