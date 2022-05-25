Sesalnik za suho/mokro sesanje WD 5 V-25/5/22
WD 5 V-25/5/22 sesalnik za mokro in suho čiščenje zagotavlja odlično sesanje in visoko raven energetske učinkovitosti. Sesalnik ima 25-litrsko plastično posodo, 5-metrski kabel.
Zmogljiva, energetsko učinkovita rešitev za čiščenje v hiši in okoli nje: sesalnik za mokro in suho čiščenje WD 5 V-25/5/22 nudi optimalne rezultate čiščenja z mokro, suho, fino ali grobo umazanijo s porabo energije 1100 W. Sesalnik ima 25-litrsko robustno, plastično posodo, 5-metrski kabl, 2,2 m dolgo sesalno cevjo, preklopno talno šobo, ploščati nagubani filter, s katerim lahko neprekinjeno sesate mokro in suho umazanijo ter filtrsko vrečko iz flisa. Zahvaljujoč patentirani tehnologiji lahko filter odstranite v nekaj sekundah, pri tem pa se izognete stiku z umazanijo, z pritiskom na gumb za čiščenje filtra pa le-tega učinkovito očistite in obnovite sesalno moč. Odstranljivi podaljšek omogoča pritrditev dodatkov neposredno na sesalno cev, ki jo lahko pritrdite na glavo sesalnika, tako da prihranite prostor. Mesto za odlaganje na sesalniku omogoča hitro in priročno shranjevanje cevi in talne šobe med krajšim odmorom od dela.
Značilnosti in prednosti
Odlično čiščenje filtraMočni impulzni sunki zraka umazanijo s pritiskom na gumb potisnejo iz filtra v posodo za umazanijo. Sesalna moč se hitro spet povrne.
Patentirana tehnika demontaže filtraPraktični rezervoar za čistilno sredstvo poenostavi uporabo čistilnega sredstva. Za mokro in suho sesanje brez menjave filtra.
Prostor za shranjevanje sesalne cevi na glavi napraveSesalno cev je možno shraniti na glavo sesalnika in tako prihranite prostor. Intuitivni varnostni mehanizmi za levičarje in desničarje.
Vrečka iz flisa
- Troslojen, izjemno odporen flis material.
- Za daljšo sesalno moč in visoko sposobnost zadrževanja prahu.
Praktična funkcija pihanja
- Povsod tam, kjer sesanje ni možno, pomaga praktična funkcija pihanja.
- Preprosto odstranjevanje umazanije, npr. s prodnatih tal.
Praktično odlagalno mesto
- Med delom omogoča udobno in hitro vmesno odlaganje sesalne cevi in talne šobe.
Praktično shranjevanje kabla in dodatkov
- Prostorsko varčno, varno in lahko dostopno shranjevanje dodatkov.
- Napajalni kabel lahko varno shranite na vgrajeni kavelj za kabel.
Mesto za odlaganje
- Za varno shranjevanje orodja in majhnih delov, kot so vijaki in žeblji.
Snemljiv ročaj
- Nudi možnost, da nataknete različne šobe direktno na sesalno cev.
- Za najenostavnejše sesanje na ozkih površinah.
Naprava, sesalna cev in talna šoba so optimalno usklajeni
- Za najboljše rezultate čiščenja, ko gre za suho ali mokro, fino ali grobo umazanijo.
- Za najvišjo stopnjo udobja pri delu in prilagodljivosti pri sesanju.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Nazivna poraba moči (W)
|1200
|Sesalna moč (W)
|280
|Vakuum (mbar)
|max. 260
|Zračni tok (l/s)
|max. 70
|Zmogljivost posode (l)
|25
|Material posode
|Plastika
|Barvna komponenta
|Glava naprave Rumena Posoda Rumena Odbijač naprave Rumena
|Priključni kabel (m)
|5
|Nominalna širina dodatkov (mm)
|35
|Napetost (V)
|220 / 240
|Frekvenca (Hz)
|50 / 60
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|73
|Barva
|Rumena
|Teža brez dodatkov (Kg)
|8,449
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|11,667
|Mere (D × Š × V) (mm)
|418 x 382 x 653
Obseg dobave
- Dolžina sesalne cevi: 2.2 m
- Vrsta sesalne cevi: z upognjenim ročajem
- Material sesalne cevi: Plastika
- Snemljiva, podaljšana cev z elektrostatično zaščito
- Količina sesalnih cevi: 2 Kos(i)
- Dolžina sesalnih cevi: 0.5 m
- Nazivna širina sesalnih cevi: 35 mm
- Material sesalnih cevi: Plastika
- Sesalni nastavek za mokro/suho sesanje: Zložljivo
- Ozka šoba
- Ploščati filter: 1 Kos(i), Celuloza
- Vrečka iz flisa: 1 Kos(i), 3-slojni
Oprema
- Funkcija čiščenja filtra
- Vrtljivo stikalo (vklop/izklop)
- Funkcija pihanja
- Vmesni položaj za odlaganje ročaja na glavi naprave
- Prostor za shranjevanje sesalne cevi na glavi naprave
- Predal za majhne dele
- Udoben ročaj 3-v-1
- Kavelj za kabel
- Odlagalno mesto
- Shranjevanje dodatkov na napravi
- Zaščita pred udarci
- Kolesca brez zavore: 5 Kos(i)
Področja uporabe
- Prenova
- Notranjost avtomobila
- Garaža
- Delavnica
- Terase
- Učinkovito sesanje tekočin
- Klet
- Prostor za prosti čas
- Vhodi
