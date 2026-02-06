Sesalnik za suho/mokro sesanje WD 6 Control P S 30/6/35/T

WD 6 Control P S 30/6/35/T s 30-litrsko posodo, funkcijo čiščenja filtra, vtičnico za napravo in 2-v-1 daljinskim upravljalnikom. Idealen za delo z (brezžičnim) električnim orodjem.

Inovativen, priročen, zmogljiv – WD 6 Control P S 30/6/35/T. Izjemno zmogljiv in energetsko učinkovit sesalnik za mokro in suho sesanje zagotavlja najboljše rezultate čiščenja suhe, fine in grobe umazanije. Inovativni daljinski upravljalnik 2 v 1 omogoča zagon in zaustavitev naprave prek daljinskega upravljalnika Bluetooth za dodatno udobje. Posebnost: takoj ko začnete delati z brezžičnim električnim orodjem, daljinski upravljalnik zazna vibracije in samodejno aktivira sesalnik. Patentirana tehnologija odstranjevanja filtra omogoča zamenjavo ploščatega nagubanega filtra brez stika z umazanijo, funkcija čiščenja filtra pa v hipu obnovi polno sesalno moč. WD 6 Control P S pa je zaradi integrirane vtičnice za napravo tudi popoln partner za žično električno orodje. Poleg tega je mogoče sesalno moč s funkcijo Power Control poljubno nastaviti. Z veliko 30-litrsko posodo iz nerjavečega jekla, 6-metrskim kablom in ekstra dolgo 3,5-metrsko sesalno cevjo WD 6 Control P S ponuja maksimalno zmogljivost in doseg.

Značilnosti in prednosti
Sesalnik za suho/mokro sesanje WD 6 Control P S 30/6/35/T: Daljinski upravljalnik 2 v 1
Daljinski upravljalnik 2 v 1
Funkcija 1: omogoča zagon ali zaustavitev sesalnika za mokro in suho sesanje prek povezave Bluetooth s preprostim pritiskom na daljinski upravljalnik na sami sesalni cevi.
Sesalnik za suho/mokro sesanje WD 6 Control P S 30/6/35/T: Daljinski upravljalnik 2 v 1: samodejno zaznavanje vibracij
Daljinski upravljalnik 2 v 1: samodejno zaznavanje vibracij
Funkcija 2: v samodejnem načinu funkcija zaznavanja vibracij samodejno vklopi in izklopi sesalnik za mokro in suho sesanje takoj, ko je akumulatorsko električno orodje vklopljeno ali izklopljeno. V samodejnem načinu sesalnik za mokro in suho sesanje še nekaj sekund po izklopu akumulatorskega električnega orodja nadaljuje s sesanjem, da se zagotovi, da se pobere ves preostali prah in umazanija. Za delo brez prahu!
Sesalnik za suho/mokro sesanje WD 6 Control P S 30/6/35/T: Dodatna vtičnica za delo z električnim orodjem s kablom
Dodatna vtičnica za delo z električnim orodjem s kablom
Umazanija, ki nastaja pri oblanju, žaganju ali brušenju, se direktno odsesava. Sesalnik se samodejno vklopi/izklopi preko vklopa na električnem orodju.
Nadzor moči
  • Sesalno moč naprave je mogoče nastaviti v poljubnih korakih z vrtljivim stikalom (od min. do maks.), tako da se lahko prilagodi vsaki uporabi.
Čiščenje filtra in patentirana tehnologija odstranjevanja filtra
  • Močni impulzni sunki zraka umazanijo s pritiskom na gumb potisnejo iz filtra v posodo za umazanijo.
  • Praktični rezervoar za čistilno sredstvo poenostavi uporabo čistilnega sredstva.
Izpustni vijak
  • Hitro praznjenje večjih količin vode brez napora.
Praktična funkcija pihanja
  • Povsod tam, kjer sesanje ni možno, pomaga praktična funkcija pihanja.
  • Nežno čiščenje občutljivih površin ali predmetov.
Zavora na kolesih
  • Sesalnik za mokro in suho sesanje je stabilen tudi na naklonu do 10°.
Shranjevanje cevi, kabla in dodatkov na glavi naprave
  • Sesalno cev lahko shranite na prostorsko varčen način tako, da jo obesite na glavo naprave. Intuitivne možnosti pritrditve za levičarje in desničarje.
  • Prostorsko varčno, varno in enostavno dostopno shranjevanje dodatkov. Napajalni kabel lahko varno shranite z vgrajenimi kavlji za kabel.
Značilnosti trajnosti
  • Zasnova z 20 % reciklirane plastike¹⁾.
  • Embalaža je izdelana iz vsaj 80 % recikliranega papirja.
Specifikacije

Tehnični podatki

Nazivna poraba moči (W) 1300
Nazivna vhodna moč integrirane vtičnice (W) min. 100 - max. 2100
Sesalna moč (W) 300
Vakuum (mbar) max. 280
Zračni tok (l/s) max. 75
Zmogljivost posode (l) 30
Material posode Nerjaveče jeklo
Barvna komponenta Glava naprave Rumena Posoda Nerjaveče jeklo Odbijač naprave Rumena
Priključni kabel (m) 6
Nominalna širina dodatkov (mm) 35
Napetost (V) 220 / 240
Frekvenca (Hz) 50 / 60
Raven zvočnega tlaka (dB(A)) 73
Barva Rumena
Teža brez dodatkov (Kg) 8,62
Teža vključno z embalažo (Kg) 13,209
Mere (D × Š × V) (mm) 418 x 382 x 693

¹⁾ Samo izdelek, vsi plastični deli razen dodatkov.

Obseg dobave

  • Dolžina sesalne cevi: 3.5 m
  • Vrsta sesalne cevi: z upognjenim ročajem
  • Material sesalne cevi: Plastika
  • Snemljiv ročaj
  • Količina sesalnih cevi: 2 Kos(i)
  • Dolžina sesalnih cevi: 0.5 m
  • Nazivna širina sesalnih cevi: 35 mm
  • Material sesalnih cevi: Nerjaveče jeklo
  • Sesalni nastavek za mokro/suho sesanje: Zložljivo
  • Ozka šoba
  • Adapter za priklop električnega orodja
  • Ploščati filter: 1 Kos(i), Celuloza
  • Vrečka iz flisa: 1 Kos(i), 3-slojni

Oprema

  • Vtičnica z avtomatskim stikalom za vklop/izklop
  • Daljinski upravljalnik 2 v 1
  • Funkcija čiščenja filtra
  • Vrtljivo stikalo (vklop/izklop)
  • Power control
  • Funkcija pihanja
  • Vmesni položaj za odlaganje ročaja na glavi naprave
  • Prostor za shranjevanje sesalne cevi na glavi naprave
  • Predal za majhne dele
  • Udoben ročaj 3-v-1
  • Kavelj za kabel
  • Odlagalno mesto
  • Shranjevanje dodatkov na napravi
  • Izpustni vijak
  • Zaščita pred udarci
  • Kolesca brez zavore: 4 Kos(i)
  • Vrtljiva kolesa z zavoro: 1 Kos(i)
Video posnetki

Področja uporabe
  • Delavnica
  • Prenova
  • Notranjost avtomobila
  • Garaža
  • Terase
  • Učinkovito sesanje tekočin
  • Klet
  • Prostor za prosti čas
  • Vhodi
Dodatna oprema
