Sesalnik za suho/mokro sesanje WD 6 Control P S 30/6/35/T
WD 6 Control P S 30/6/35/T s 30-litrsko posodo, funkcijo čiščenja filtra, vtičnico za napravo in 2-v-1 daljinskim upravljalnikom. Idealen za delo z (brezžičnim) električnim orodjem.
Inovativen, priročen, zmogljiv – WD 6 Control P S 30/6/35/T. Izjemno zmogljiv in energetsko učinkovit sesalnik za mokro in suho sesanje zagotavlja najboljše rezultate čiščenja suhe, fine in grobe umazanije. Inovativni daljinski upravljalnik 2 v 1 omogoča zagon in zaustavitev naprave prek daljinskega upravljalnika Bluetooth za dodatno udobje. Posebnost: takoj ko začnete delati z brezžičnim električnim orodjem, daljinski upravljalnik zazna vibracije in samodejno aktivira sesalnik. Patentirana tehnologija odstranjevanja filtra omogoča zamenjavo ploščatega nagubanega filtra brez stika z umazanijo, funkcija čiščenja filtra pa v hipu obnovi polno sesalno moč. WD 6 Control P S pa je zaradi integrirane vtičnice za napravo tudi popoln partner za žično električno orodje. Poleg tega je mogoče sesalno moč s funkcijo Power Control poljubno nastaviti. Z veliko 30-litrsko posodo iz nerjavečega jekla, 6-metrskim kablom in ekstra dolgo 3,5-metrsko sesalno cevjo WD 6 Control P S ponuja maksimalno zmogljivost in doseg.
Značilnosti in prednosti
Daljinski upravljalnik 2 v 1Funkcija 1: omogoča zagon ali zaustavitev sesalnika za mokro in suho sesanje prek povezave Bluetooth s preprostim pritiskom na daljinski upravljalnik na sami sesalni cevi.
Daljinski upravljalnik 2 v 1: samodejno zaznavanje vibracijFunkcija 2: v samodejnem načinu funkcija zaznavanja vibracij samodejno vklopi in izklopi sesalnik za mokro in suho sesanje takoj, ko je akumulatorsko električno orodje vklopljeno ali izklopljeno. V samodejnem načinu sesalnik za mokro in suho sesanje še nekaj sekund po izklopu akumulatorskega električnega orodja nadaljuje s sesanjem, da se zagotovi, da se pobere ves preostali prah in umazanija. Za delo brez prahu!
Dodatna vtičnica za delo z električnim orodjem s kablomUmazanija, ki nastaja pri oblanju, žaganju ali brušenju, se direktno odsesava. Sesalnik se samodejno vklopi/izklopi preko vklopa na električnem orodju.
Nadzor moči
- Sesalno moč naprave je mogoče nastaviti v poljubnih korakih z vrtljivim stikalom (od min. do maks.), tako da se lahko prilagodi vsaki uporabi.
Čiščenje filtra in patentirana tehnologija odstranjevanja filtra
- Močni impulzni sunki zraka umazanijo s pritiskom na gumb potisnejo iz filtra v posodo za umazanijo.
- Praktični rezervoar za čistilno sredstvo poenostavi uporabo čistilnega sredstva.
Izpustni vijak
- Hitro praznjenje večjih količin vode brez napora.
Praktična funkcija pihanja
- Povsod tam, kjer sesanje ni možno, pomaga praktična funkcija pihanja.
- Nežno čiščenje občutljivih površin ali predmetov.
Zavora na kolesih
- Sesalnik za mokro in suho sesanje je stabilen tudi na naklonu do 10°.
Shranjevanje cevi, kabla in dodatkov na glavi naprave
- Sesalno cev lahko shranite na prostorsko varčen način tako, da jo obesite na glavo naprave. Intuitivne možnosti pritrditve za levičarje in desničarje.
- Prostorsko varčno, varno in enostavno dostopno shranjevanje dodatkov. Napajalni kabel lahko varno shranite z vgrajenimi kavlji za kabel.
Značilnosti trajnosti
- Zasnova z 20 % reciklirane plastike¹⁾.
- Embalaža je izdelana iz vsaj 80 % recikliranega papirja.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Nazivna poraba moči (W)
|1300
|Nazivna vhodna moč integrirane vtičnice (W)
|min. 100 - max. 2100
|Sesalna moč (W)
|300
|Vakuum (mbar)
|max. 280
|Zračni tok (l/s)
|max. 75
|Zmogljivost posode (l)
|30
|Material posode
|Nerjaveče jeklo
|Barvna komponenta
|Glava naprave Rumena Posoda Nerjaveče jeklo Odbijač naprave Rumena
|Priključni kabel (m)
|6
|Nominalna širina dodatkov (mm)
|35
|Napetost (V)
|220 / 240
|Frekvenca (Hz)
|50 / 60
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|73
|Barva
|Rumena
|Teža brez dodatkov (Kg)
|8,62
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|13,209
|Mere (D × Š × V) (mm)
|418 x 382 x 693
¹⁾ Samo izdelek, vsi plastični deli razen dodatkov.
Obseg dobave
- Dolžina sesalne cevi: 3.5 m
- Vrsta sesalne cevi: z upognjenim ročajem
- Material sesalne cevi: Plastika
- Snemljiv ročaj
- Količina sesalnih cevi: 2 Kos(i)
- Dolžina sesalnih cevi: 0.5 m
- Nazivna širina sesalnih cevi: 35 mm
- Material sesalnih cevi: Nerjaveče jeklo
- Sesalni nastavek za mokro/suho sesanje: Zložljivo
- Ozka šoba
- Adapter za priklop električnega orodja
- Ploščati filter: 1 Kos(i), Celuloza
- Vrečka iz flisa: 1 Kos(i), 3-slojni
Oprema
- Vtičnica z avtomatskim stikalom za vklop/izklop
- Daljinski upravljalnik 2 v 1
- Funkcija čiščenja filtra
- Vrtljivo stikalo (vklop/izklop)
- Power control
- Funkcija pihanja
- Vmesni položaj za odlaganje ročaja na glavi naprave
- Prostor za shranjevanje sesalne cevi na glavi naprave
- Predal za majhne dele
- Udoben ročaj 3-v-1
- Kavelj za kabel
- Odlagalno mesto
- Shranjevanje dodatkov na napravi
- Izpustni vijak
- Zaščita pred udarci
- Kolesca brez zavore: 4 Kos(i)
- Vrtljiva kolesa z zavoro: 1 Kos(i)
Video posnetki
Področja uporabe
- Delavnica
- Prenova
- Notranjost avtomobila
- Garaža
- Terase
- Učinkovito sesanje tekočin
- Klet
- Prostor za prosti čas
- Vhodi
Dodatna oprema
