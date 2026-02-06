Inovativen, priročen, zmogljiv – WD 6 Control P S 30/6/35/T. Izjemno zmogljiv in energetsko učinkovit sesalnik za mokro in suho sesanje zagotavlja najboljše rezultate čiščenja suhe, fine in grobe umazanije. Inovativni daljinski upravljalnik 2 v 1 omogoča zagon in zaustavitev naprave prek daljinskega upravljalnika Bluetooth za dodatno udobje. Posebnost: takoj ko začnete delati z brezžičnim električnim orodjem, daljinski upravljalnik zazna vibracije in samodejno aktivira sesalnik. Patentirana tehnologija odstranjevanja filtra omogoča zamenjavo ploščatega nagubanega filtra brez stika z umazanijo, funkcija čiščenja filtra pa v hipu obnovi polno sesalno moč. WD 6 Control P S pa je zaradi integrirane vtičnice za napravo tudi popoln partner za žično električno orodje. Poleg tega je mogoče sesalno moč s funkcijo Power Control poljubno nastaviti. Z veliko 30-litrsko posodo iz nerjavečega jekla, 6-metrskim kablom in ekstra dolgo 3,5-metrsko sesalno cevjo WD 6 Control P S ponuja maksimalno zmogljivost in doseg.