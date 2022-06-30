Sesalnik za suho/mokro sesanje WD 6 P S V-30/6/22/T Car & Pet
WD 6 P S V-30/6/22/T Car & Pet združuje močno sesanje in energetsko učinkovitost. S 30-litrsko posodo iz nerjavečega jekla, pripomočki za čiščenje notranjosti vozila in živalske dlake.
Izjemno zmogljiv, a energijsko učinkovit z nazivno porabo energije samo 1300 vatov: sesalnik za mokro in suho sesanje WD 6 P S V-30/6/22/T Car & Pet ima 30-litrsko posodo iz nerjavečega jekla, zasnovano za enostavno odvajanje vode. Vgrajena vtičnica s samodejnim stikalom za vklop/izklop omogoča priklop električnih orodij. Z vrtljivim stikalom lahko po potrebi prilagodite sesalno moč. Ploščati nagubani filter lahko odstranite, ne da bi prišel v stik z umazanijo, preprosto tako, da odprete škatlo filtra. Še več, filter lahko učinkovito očistite s pritiskom na gumb za čiščenje filtra in s tem ponovno vzpostavite polno sesalno moč. Odstranljiv ročaj z elektrostatično zaščito omogoča pritrditev dodatkov na samo sesalno cev. Za čiščenje notranjosti vozila so priloženi naslednji pripomočki: nastavek za avto, izredno dolg nastavek za reže, sesalne krtače z mehkimi in trdimi ščetinami ter nastavek za oblazinjenje za zanesljivo pobiranje dlak hišnih ljubljenčkov s tekstilnih površin. Dodatne prednosti vključujejo dejstvo, da je sesalno cev mogoče kompaktno shraniti tako, da jo obesite na obe strani glave naprave, kot tudi parkirni položaj za talno šobo.
Značilnosti in prednosti
Posebne šobe za čiščenje notranjosti avtomobila in sesanje dlak hišnih ljubljenčkovZa najboljše rezultate čiščenja tudi na občutljivih površinah, na ozkih vmesnih prostorih in na velikih površinah. Za optimalno odstranjevanje tako fine kot tudi trdovratne umazanije.
Vtičnica z avtomatiko za vklop/izklop za delo z električnim orodjemUmazanija, ki nastaja pri oblanju, žaganju ali brušenju, se direktno odsesava. Sesalnik se samodejno vklopi/izklopi preko vklopa na električnem orodju.
Odlično čiščenje filtraMočni impulzni sunki zraka umazanijo s pritiskom na gumb potisnejo iz filtra v posodo za umazanijo. Sesalna moč se hitro spet povrne.
Patentirana tehnika demontaže filtra
- Praktični rezervoar za čistilno sredstvo poenostavi uporabo čistilnega sredstva.
- Za mokro in suho sesanje brez menjave filtra.
Prostor za shranjevanje sesalne cevi na glavi naprave
- Sesalno cev je možno shraniti na glavo sesalnika in tako prihranite prostor.
- Intuitivni varnostni mehanizmi za levičarje in desničarje.
Izpustni vijak
- Hitro praznjenje večjih količin vode brez napora.
Vrečka iz flisa
- Troslojen, izjemno odporen flis material.
- Za daljšo sesalno moč in visoko sposobnost zadrževanja prahu.
Praktično shranjevanje kabla in dodatkov
- Prostorsko varčno, varno in lahko dostopno shranjevanje dodatkov.
- Napajalni kabel lahko varno shranite na vgrajeni kavelj za kabel.
Praktično odlagalno mesto
- Med delom omogoča udobno in hitro vmesno odlaganje sesalne cevi in talne šobe.
Praktična funkcija pihanja
- Povsod tam, kjer sesanje ni možno, pomaga praktična funkcija pihanja.
- Preprosto odstranjevanje umazanije, npr. s prodnatih tal.
- Nežno čiščenje občutljivih površin ali predmetov.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Nazivna poraba moči (W)
|1300
|Nazivna vhodna moč integrirane vtičnice (W)
|min. 100 - max. 2100
|Sesalna moč (W)
|300
|Vakuum (mbar)
|max. 280
|Zračni tok (l/s)
|max. 75
|Zmogljivost posode (l)
|30
|Material posode
|Nerjaveče jeklo
|Barvna komponenta
|Glava naprave Rumena Posoda Nerjaveče jeklo Odbijač naprave Rumena
|Priključni kabel (m)
|6
|Nominalna širina dodatkov (mm)
|35
|Napetost (V)
|220 / 240
|Frekvenca (Hz)
|50 / 60
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|73
|Barva
|Rumena
|Teža brez dodatkov (Kg)
|9,332
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|13,122
|Mere (D × Š × V) (mm)
|418 x 382 x 693
Obseg dobave
- Dolžina sesalne cevi: 2.2 m
- Vrsta sesalne cevi: z upognjenim ročajem
- Material sesalne cevi: Plastika
- Snemljiva, podaljšana cev z elektrostatično zaščito
- Količina sesalnih cevi: 2 Kos(i)
- Dolžina sesalnih cevi: 0.5 m
- Nazivna širina sesalnih cevi: 35 mm
- Material sesalnih cevi: Nerjaveče jeklo
- Sesalni nastavek za mokro/suho sesanje: Zložljivo
- Adapter za priklop električnega orodja
- Zelo dolga ozka šoba (350 mm)
- Krtača za živalske dlake
- Šoba za avto
- Krtača za sesalnik z mehkimi ščetinami
- Krtača za sesalnik s trdimi ščetinami
- Ploščati filter: 1 Kos(i), Celuloza
- Vrečka iz flisa: 1 Kos(i), 3-slojni
Oprema
- Vtičnica z avtomatskim stikalom za vklop/izklop
- Funkcija čiščenja filtra
- Vrtljivo stikalo (vklop/izklop)
- Power control
- Funkcija pihanja
- Vmesni položaj za odlaganje ročaja na glavi naprave
- Prostor za shranjevanje sesalne cevi na glavi naprave
- Dodaten prostor za shranjevanje dodatkov na glavi naprave
- Predal za majhne dele
- Udoben ročaj 3-v-1
- Kavelj za kabel
- Odlagalno mesto
- Izpustni vijak
- Zaščita pred udarci
- Kolesca brez zavore: 5 Kos(i)
Video posnetki
Področja uporabe
- Prtljažnik
- Avtomobilski sedeži
- Zadnji sedeži
- Avtomobilske preproge
- Delavnica
- Terase
- Klet
Dodatna oprema
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.