Izjemno zmogljiv, a energijsko učinkovit z nazivno porabo energije samo 1300 vatov: sesalnik za mokro in suho sesanje WD 6 P S V-30/6/22/T Car & Pet ima 30-litrsko posodo iz nerjavečega jekla, zasnovano za enostavno odvajanje vode. Vgrajena vtičnica s samodejnim stikalom za vklop/izklop omogoča priklop električnih orodij. Z vrtljivim stikalom lahko po potrebi prilagodite sesalno moč. Ploščati nagubani filter lahko odstranite, ne da bi prišel v stik z umazanijo, preprosto tako, da odprete škatlo filtra. Še več, filter lahko učinkovito očistite s pritiskom na gumb za čiščenje filtra in s tem ponovno vzpostavite polno sesalno moč. Odstranljiv ročaj z elektrostatično zaščito omogoča pritrditev dodatkov na samo sesalno cev. Za čiščenje notranjosti vozila so priloženi naslednji pripomočki: nastavek za avto, izredno dolg nastavek za reže, sesalne krtače z mehkimi in trdimi ščetinami ter nastavek za oblazinjenje za zanesljivo pobiranje dlak hišnih ljubljenčkov s tekstilnih površin. Dodatne prednosti vključujejo dejstvo, da je sesalno cev mogoče kompaktno shraniti tako, da jo obesite na obe strani glave naprave, kot tudi parkirni položaj za talno šobo.