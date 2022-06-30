Sesalnik za suho/mokro sesanje WD 6 P S V-30/6/22T
WD 6 P S V-30/6/22/T združuje močno sesanje in energetsko učinkovitost. Ima 30 l veliko posodo iz nerjavečega jekla, ploščati nagubani filter, funkcijo pihanja in integrirano vtičnico.
Izjemno močno sesanje in izjemna energetska učinkovitost s porabo energije le 1300 vatov: sesalnik za mokro in suho sesanje WD 6 P S V-30/6/22/T ima 30-litrsko posodo iz nerjavečega jekla, 6 metrov dolg kabel in 2,2 metra dolgo sesalno cev. Odtočni vijak se lahko uporablja za priročno odvajanje tekočin, ki so bile posesane. Električna orodja, kot so žage ali brusilniki, lahko priključite prek vgrajene električne vtičnice s samodejnim stikalom za vklop/izklop. Nastalo umazanijo takoj odstranimo s sesanjem. Vrtljivo stikalo omogoča uporabniku prilagajanje sesalne moči svojim potrebam. Ploščati nagubani filter lahko odstranite tako, da odprete škatlo filtra, ne da bi pri tem prišli v stik z umazanijo. Še več, filter lahko učinkovito očistite s pritiskom na gumb za čiščenje filtra in s tem ponovno vzpostavite polno sesalno moč. Funkcija pihanja je še posebej uporabna pri čiščenju občutljivih predmetov. Odstranljiv ročaj z elektrostatično zaščito omogoča priklop dodatkov neposredno na sesalno cev, kar je še posebej koristno pri sesanju finega prahu. Sesalno cev je mogoče kompaktno shraniti tako, da jo obesite na glavo naprave, kot tudi parkirni položaj za talno šobo.
Značilnosti in prednosti
Vtičnica z avtomatiko za vklop/izklop za delo z električnim orodjemUmazanija, ki nastaja pri oblanju, žaganju ali brušenju, se direktno odsesava. Sesalnik se samodejno vklopi/izklopi preko vklopa na električnem orodju.
Odlično čiščenje filtraMočni impulzni sunki zraka umazanijo s pritiskom na gumb potisnejo iz filtra v posodo za umazanijo. Sesalna moč se hitro spet povrne.
Patentirana tehnika demontaže filtraPraktični rezervoar za čistilno sredstvo poenostavi uporabo čistilnega sredstva. Za mokro in suho sesanje brez menjave filtra.
Prostor za shranjevanje sesalne cevi na glavi naprave
- Sesalno cev je možno shraniti na glavo sesalnika in tako prihranite prostor.
- Intuitivni varnostni mehanizmi za levičarje in desničarje.
Izpustni vijak
- Hitro praznjenje večjih količin vode brez napora.
Vrečka iz flisa
- Troslojen, izjemno odporen flis material.
- Za daljšo sesalno moč in visoko sposobnost zadrževanja prahu.
Praktično shranjevanje kabla in dodatkov
- Prostorsko varčno, varno in lahko dostopno shranjevanje dodatkov.
- Napajalni kabel lahko varno shranite na vgrajeni kavelj za kabel.
Praktično odlagalno mesto
- Med delom omogoča udobno in hitro vmesno odlaganje sesalne cevi in talne šobe.
Snemljiv ročaj
- Nudi možnost, da nataknete različne šobe direktno na sesalno cev.
- Za najenostavnejše sesanje na ozkih površinah.
Praktična funkcija pihanja
- Povsod tam, kjer sesanje ni možno, pomaga praktična funkcija pihanja.
- Preprosto odstranjevanje umazanije, npr. s prodnatih tal.
- Nežno čiščenje občutljivih površin ali predmetov.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Nazivna poraba moči (W)
|1300
|Nazivna vhodna moč integrirane vtičnice (W)
|min. 100 - max. 2100
|Sesalna moč (W)
|300
|Vakuum (mbar)
|max. 280
|Zračni tok (l/s)
|max. 75
|Zmogljivost posode (l)
|30
|Material posode
|Nerjaveče jeklo
|Barvna komponenta
|Glava naprave Rumena Posoda Nerjaveče jeklo Odbijač naprave Rumena
|Priključni kabel (m)
|6
|Nominalna širina dodatkov (mm)
|35
|Napetost (V)
|220 / 240
|Frekvenca (Hz)
|50 / 60
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|73
|Barva
|Rumena
|Teža brez dodatkov (Kg)
|9,332
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|13
|Mere (D × Š × V) (mm)
|418 x 382 x 693
Obseg dobave
- Dolžina sesalne cevi: 2.2 m
- Vrsta sesalne cevi: z upognjenim ročajem
- Material sesalne cevi: Plastika
- Snemljiva, podaljšana cev z elektrostatično zaščito
- Količina sesalnih cevi: 2 Kos(i)
- Dolžina sesalnih cevi: 0.5 m
- Nazivna širina sesalnih cevi: 35 mm
- Material sesalnih cevi: Nerjaveče jeklo
- Sesalni nastavek za mokro/suho sesanje: Zložljivo
- Ozka šoba
- Fleksibilna sesalna cev: 1 m, 35 mm
- Adapter za priklop električnega orodja
- Ploščati filter: 1 Kos(i), Celuloza
- Vrečka iz flisa: 1 Kos(i), 3-slojni
Oprema
- Vtičnica z avtomatskim stikalom za vklop/izklop
- Funkcija čiščenja filtra
- Vrtljivo stikalo (vklop/izklop)
- Power control
- Funkcija pihanja
- Vmesni položaj za odlaganje ročaja na glavi naprave
- Prostor za shranjevanje sesalne cevi na glavi naprave
- Predal za majhne dele
- Udoben ročaj 3-v-1
- Kavelj za kabel
- Odlagalno mesto
- Shranjevanje dodatkov na napravi
- Izpustni vijak
- Zaščita pred udarci
- Kolesca brez zavore: 5 Kos(i)
