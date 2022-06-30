Izjemno močno sesanje in izjemna energetska učinkovitost s porabo energije le 1300 vatov: sesalnik za mokro in suho sesanje WD 6 P S V-30/6/22/T ima 30-litrsko posodo iz nerjavečega jekla, 6 metrov dolg kabel in 2,2 metra dolgo sesalno cev. Odtočni vijak se lahko uporablja za priročno odvajanje tekočin, ki so bile posesane. Električna orodja, kot so žage ali brusilniki, lahko priključite prek vgrajene električne vtičnice s samodejnim stikalom za vklop/izklop. Nastalo umazanijo takoj odstranimo s sesanjem. Vrtljivo stikalo omogoča uporabniku prilagajanje sesalne moči svojim potrebam. Ploščati nagubani filter lahko odstranite tako, da odprete škatlo filtra, ne da bi pri tem prišli v stik z umazanijo. Še več, filter lahko učinkovito očistite s pritiskom na gumb za čiščenje filtra in s tem ponovno vzpostavite polno sesalno moč. Funkcija pihanja je še posebej uporabna pri čiščenju občutljivih predmetov. Odstranljiv ročaj z elektrostatično zaščito omogoča priklop dodatkov neposredno na sesalno cev, kar je še posebej koristno pri sesanju finega prahu. Sesalno cev je mogoče kompaktno shraniti tako, da jo obesite na glavo naprave, kot tudi parkirni položaj za talno šobo.