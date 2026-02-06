Sesalnik za suho/mokro sesanje WD 7 Control P S 30/6/35/T
WD 7 Control P S 30/6/35/T z daljinskim upravljalnikom 2 v 1 je idealen za delo z (brezžičnim) električnim orodjem. S Kärcher FILT!elligence™ - inteligentnim sistemom za krmiljenje filtra.
Inovativen, priročen, zmogljiv – WD 7 Control P S 30/6/35/T s Kärcher FILT!elligence™ – inteligentnim sistemom za krmiljenje filtra. Osvetljene LED diode vas obvestijo, kdaj je potrebno čiščenje ali zamenjava filtrirne vrečke in filtra. Zahvaljujoč patentirani tehnologiji odstranjevanja filtra lahko ploščati nagubani filter zamenjate brez stika z umazanijo, kar zagotavlja absolutno čistočo in higieno. Inovativni daljinski upravljalnik 2 v 1 omogoča zagon in zaustavitev naprave prek daljinskega upravljalnika Bluetooth za dodatno udobje. Kaj ga loči od drugih? Pri delu z brezžičnim električnim orodjem se sesalnik aktivira samodejno zaradi samodejnega zaznavanja vibracij. WD 7 Control pa je zaradi integrirane vtičnice tudi popoln partner za žično električno orodje. Poleg tega je mogoče sesanje s funkcijo Power Control poljubno nastaviti. Z veliko 30-litrsko posodo iz nerjavečega jekla, 6-metrskim kablom in ekstra dolgo 3,5-metrsko sesalno cevjo WD 7 Control P S ponuja maksimalno zmogljivost in doseg.
Značilnosti in prednosti
FILT!elligence™ - inteligentni sistem za nadzor filtraLED lučke označujejo, kdaj je potrebno čiščenje ali zamenjava filtrirne vrečke in filtra za optimalno sesalno moč in daljšo življenjsko dobo naprave.
Daljinski upravljalnik 2 v 1Funkcija 1: omogoča zagon ali zaustavitev sesalnika za mokro in suho sesanje prek povezave Bluetooth s preprostim pritiskom na daljinski upravljalnik na sami sesalni cevi.
Daljinski upravljalnik 2 v 1: samodejno zaznavanje vibracijFunkcija 2: v samodejnem načinu funkcija zaznavanja vibracij samodejno vklopi in izklopi sesalnik za mokro in suho sesanje takoj, ko je akumulatorsko električno orodje vklopljeno ali izklopljeno. V samodejnem načinu sesalnik za mokro in suho sesanje še nekaj sekund po izklopu akumulatorskega električnega orodja nadaljuje s sesanjem, da se zagotovi, da se pobere ves preostali prah in umazanija. Za delo brez prahu!
Dodatna vtičnica za delo z električnim orodjem s kablom
- Umazanija, ki nastaja pri oblanju, žaganju ali brušenju, se direktno odsesava.
- Sesalnik se samodejno vklopi/izklopi preko vklopa na električnem orodju.
Nadzor moči
- Sesalno moč naprave je mogoče nastaviti v poljubnih korakih z vrtljivim stikalom (od min. do maks.), tako da se lahko prilagodi vsaki uporabi.
Čiščenje filtra in patentirana tehnologija odstranjevanja filtra
- Močni impulzni sunki zraka umazanijo s pritiskom na gumb potisnejo iz filtra v posodo za umazanijo.
- Praktični rezervoar za čistilno sredstvo poenostavi uporabo čistilnega sredstva.
Izpustni vijak
- Hitro praznjenje večjih količin vode brez napora.
Praktična funkcija pihanja
- Povsod tam, kjer sesanje ni možno, pomaga praktična funkcija pihanja.
- Enostavno odstranjevanje umazanije.
- Nežno čiščenje občutljivih površin ali predmetov.
Zavora na kolesih
- Sesalnik za mokro in suho sesanje je stabilen tudi na naklonu do 10°.
Značilnosti trajnosti
- Zasnova iz 30 % reciklirane plastike¹⁾.
- Embalaža je izdelana iz vsaj 80 % recikliranega papirja.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Nazivna poraba moči (W)
|1400
|Nazivna vhodna moč integrirane vtičnice (W)
|min. 100 - max. 2100
|Sesalna moč (W)
|315
|Vakuum (mbar)
|max. 290
|Zračni tok (l/s)
|max. 80
|Zmogljivost posode (l)
|30
|Material posode
|Nerjaveče jeklo
|Barvna komponenta
|Glava naprave Rumena Posoda Nerjaveče jeklo Odbijač naprave Črna
|Priključni kabel (m)
|6
|Nominalna širina dodatkov (mm)
|35
|Napetost (V)
|220 / 240
|Frekvenca (Hz)
|50 / 60
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|73
|Barva
|Rumena
|Teža brez dodatkov (Kg)
|8,7
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|13,272
|Mere (D × Š × V) (mm)
|418 x 382 x 693
¹⁾ Samo izdelek, vsi plastični deli razen dodatkov.
Obseg dobave
- Dolžina sesalne cevi: 3.5 m
- Vrsta sesalne cevi: z upognjenim ročajem
- Material sesalne cevi: Plastika
- Snemljiva, podaljšana cev z elektrostatično zaščito
- Količina sesalnih cevi: 2 Kos(i)
- Dolžina sesalnih cevi: 0.5 m
- Nazivna širina sesalnih cevi: 35 mm
- Material sesalnih cevi: Nerjaveče jeklo
- Sesalni nastavek za mokro/suho sesanje: Zložljivo
- Ozka šoba
- Adapter za priklop električnega orodja
- Ploščati filter: 1 Kos(i), Celuloza
- Vrečka iz flisa: 1 Kos(i), 3-slojni
Oprema
- Vtičnica z avtomatskim stikalom za vklop/izklop
- Daljinski upravljalnik 2 v 1
- Kärcher FILT!elligence™
- Funkcija čiščenja filtra
- Vrtljivo stikalo (vklop/izklop)
- Power control
- Funkcija pihanja
- Vmesni položaj za odlaganje ročaja na glavi naprave
- Prostor za shranjevanje sesalne cevi na glavi naprave
- Predal za majhne dele
- Udoben ročaj 3-v-1
- Kavelj za kabel
- Odlagalno mesto
- Shranjevanje dodatkov na napravi
- Izpustni vijak
- Zaščita pred udarci
- Kolesca brez zavore: 4 Kos(i)
- Vrtljiva kolesa z zavoro: 1 Kos(i)
Video posnetki
Področja uporabe
- Delavnica
- Prenova
- Notranjost avtomobila
- Garaža
- Terase
- Učinkovito sesanje tekočin
- Klet
- Prostor za prosti čas
- Vhodi
Dodatna oprema
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.