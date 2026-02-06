Inovativen, priročen, zmogljiv – WD 7 Control P S 30/6/35/T s Kärcher FILT!elligence™ – inteligentnim sistemom za krmiljenje filtra. Osvetljene LED diode vas obvestijo, kdaj je potrebno čiščenje ali zamenjava filtrirne vrečke in filtra. Zahvaljujoč patentirani tehnologiji odstranjevanja filtra lahko ploščati nagubani filter zamenjate brez stika z umazanijo, kar zagotavlja absolutno čistočo in higieno. Inovativni daljinski upravljalnik 2 v 1 omogoča zagon in zaustavitev naprave prek daljinskega upravljalnika Bluetooth za dodatno udobje. Kaj ga loči od drugih? Pri delu z brezžičnim električnim orodjem se sesalnik aktivira samodejno zaradi samodejnega zaznavanja vibracij. WD 7 Control pa je zaradi integrirane vtičnice tudi popoln partner za žično električno orodje. Poleg tega je mogoče sesanje s funkcijo Power Control poljubno nastaviti. Z veliko 30-litrsko posodo iz nerjavečega jekla, 6-metrskim kablom in ekstra dolgo 3,5-metrsko sesalno cevjo WD 7 Control P S ponuja maksimalno zmogljivost in doseg.